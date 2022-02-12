При Фарке «Краснодар» стал еще более атакующим: голы в каждой игре, Сперцян — лидер, Кабелла — рядом с Крыховяком

Ни у одной другой команды РПЛ зимой нет настолько очевидных атакующих акцентов.

Ни у одной другой команды РПЛ зимой нет настолько очевидных атакующих акцентов.

Месяц назад главным тренером «Краснодара» стал немец Даниэль Фарке .

. При новом тренере команда уже провела четыре матча: 1:0 с «Волеренгой», 2:1 с «Хеккеном», 3:2 с «Жилиной» и 1:2 с «Легией».

Под руководством Фарке еще ярче стал Эдуард Сперцян : у него 3 гола + участие в 3 голевых атаках. В первой половине Тинькофф РПЛ он забил 3 мяча и сделал 2 голевых паса.

: у него 3 гола + участие в 3 голевых атаках. В первой половине Тинькофф РПЛ он забил 3 мяча и сделал 2 голевых паса. Что именно строит Фарке? Изучаем.

При обороне «Краснодар» использует схему 4-4-2 и прессингует. Благодаря смелости уже забито три мяча

Как и ожидалось, Даниэль Фарке ставит доминирующий футбол, что проявляется даже при игре без мяча. Пока выглядит симпатично и продуктивно.

43% голов на сборах (3 из 7) — следствие овладения мячом на чужой половине поля. В матче с «Жилиной» такой гол случился после высокого отбора Петрова, в игре с «Хеккеном» Классон заработал результативные штрафной и пенальти.

Три детали прессинга:

Защитники смело выдвигаются за своими оппонентами, если те отваливаются в глубину. Голевой отбор Петров совершил именно в подобной ситуации. Накрыть соперника, когда он получает мяч спиной к воротам, — самый простой способ погасить чужую атаку.

Нападающие и крайние полузащитники очень стремительно ускоряются на перехват в случае сомнительной передачи назад. Так в двух голевых атаках завладел мячом Классон — среагировал на неудачные передачи из центра поля на правого защитника.

Если мяч при прессинге оказывается у «Краснодара», то команда максимально быстро старается довести атаку до удара.

Начало голевой контратаки «Краснодара» в матче с «Жилиной»:

Такая прессинг-система требует высокой концентрации и сильных индивидуальных действий игроков при обороне. Если где-то не доиграет или просчитается один, то по принципу домино рискует рассыпаться вся система. Когда в матче с «Жилиной» тот же Петров запоздало выдвинулся за оппонентом на фланг, «Краснодар» получил голевую атаку на свои ворота. При такой игре накажешь либо ты, либо тебя. Пока философия не совершенна, но она такой и не будет.

Голевая атака «Жилины» в матче с «Краснодаром»:

При атаке команда Фарке задействует схему 4-3-3 и комбинирует от вратаря. Так тоже забито три мяча

Символично, что это те же 43% голов (3 из 7). Еще один гол «Краснодара» случился со стандарта.

Ключевой игрок при смене схем — Эдуард Сперцян. Если без мяча он становится вторым нападающим, то при владении в начальной фазе атак опускается в глубину, чтобы стать третьим центральным полузащитником. Насыщая центр, «Краснодар» упрощает себе жизнь по контролю мяча и территории.

Основной центральный треугольник «Краснодара» на сборах выглядит так: Черников — Крыховяк — Сперцян. В начальной фазе атак их расположение может меняться даже по ходу одного матча. Либо поляк ближе всех к защитникам, а коллеги выше, либо Сперцян — атакующий полузащитник, а его партнеры глубже. За счет большой мобильности хавбеков «Краснодар» создает свободные зоны, с помощью которых вскрывает чужую оборону.

Показательным вышел гол в ворота «Легии»:

Сперцян получил пас от Сафонова в центральном круге.

После скидки от Сперцяна Классон вывел на вратаря Ботхейма и Вандерсона — забил бразилец.

Ключевое в эпизоде — получения мяча Сперцяном в свободной зоне. Возможным такое сделал Черников: ускорился в сторону собственных защитников от центрального круга, уведя полузащитника соперника.

При подобном раскладе Сперцяна мог накрыть только выдвинувшийся защитник, но тот сделал это запоздало. В итоге и Сперцяна не накрыл, и Бутхейму позволил убежать один на один.

Детали гола:

Центральный защитник Егор Сорокин о том, что просит Фарке:

— Больше контроля мяча, стараться больше выходить [в атаку] через центр — искать опорных полузащитников. Быть всегда готовым к потере мяча, потому что крайние защитники у нас играют высоко.

Как и при прессинге, у «Краснодара» ожидаемо есть проблемы с владением. Уже дважды «быки» получали результативные атаки на свои ворота после потерь. Интересно, что оба раза обрезы допускал Алексей Ионов.

Фарке уже изучил возможности игроков. Видно по асимметричным флангам

Очень круто, учитывая, что тренер работает в клубе примерно месяц.

Особенность асимметричности при атаке:

Слева в атаке чаще других играет Классон, а в обороне Рамирес. Справа впереди основной Вандерсон, а в обороне — Петров.

Классон слева часто смещается в середину, открывая бровку Рамиресу.

Вандерсон справа преимущественно открывается широко на бровке, тогда как Петров либо остается позади, либо смещается в опорную зону.

Так делается с учетом сильных сторон игроков. Классон хорошо взаимодействует накоротке, а Рамирес классно ускоряется, поэтому одному выгоднее смещаться в центр, а другому бежать по бровке. В то же время Вандерсон скоростной и умеет обыгрывать, а у Петрова большой опыт игры как в защите, так и в опорной зоне, поэтому одному желательно дать больше свободы, а другого есть смысл придержать.

Интересно, что если игроки меняются, то настройки на флангах пока остаются именно такими. Похоже, Фарке строит игру с прикидкой на то, что основными будут обозначенные исполнители. Кстати, первым сменщиком Вандерсона является столь же скоростной Ионов.

Ключевой игрок — Сперцян. Он окончательно закрыл позицию атакующего полузащитника для Кабелла

У атакующего полузащитника 3 мяча и еще 3 участия в голевых атаках. Классно находит свободные зоны, умеет забивать и создавать моменты партнерам.

По своей важности на данный момент Сперцян — неприкосновенная фигура. Подвинуть с позиции атакующего полузащитника его не в состоянии даже Реми Кабелла. В тех двух играх, что француз появлялся на поле, Фарке выпускал его в центре поля рядом с Крыховяком!

Пробовать Кабелла в середине поля Фарке заставляет ситуация — на сегодняшний день у Крыховяка и Черникова вообще нет альтернативы. Вильена ушел в аренду в «Эспаньол», Газинский не играет из-за травмы с середины октября. Что до Кабелла, то он и раньше имел привычку отходить в глубину центра поля, чтобы подхватывать мяч и разгонять атаку. Отсюда и пробы Фарке. Сдвинуть созидателя в опорную зону для атакующего тренера — в порядке вещей.

Пока картина неоднозначная. Плюс Кабеллы — ведение игры за счет контроля мяча и передач. Но вместе с тем обострять из глубины Реми сложно — всего одна ключевая передача. Минус — игра в обороне. Всего два удачных отбора в двух матчах.

Сейчас Кабелла в глубине центра поля — эксперимент, финал которого непредсказуем. А пока уместно вспомнить, что и Виктор Ганчаренко не видел француза на позиции атакующего полузащитника, где уже в первой части сезона играл Сперцян. Предыдущий тренер использовал легионера преимущественно на флангах атаки — 11 раз. Это не помешало Реми стать лучшим в команде по сумме голевых действий (4+6) наравне с Кордобой. Класс игрока очень высок. По состоянию на сегодняшний день ближе к официальным матчам вероятно его возвращение на фланг, где он уже доказал свою продуктивность.

Уже летом у Кабелла истекает контракт. Его будущее определится в ближайшие месяцы.

Что по остальным игрокам? Главное

Центральный защитник Алонсо Хуниор демонстрирует высокую точность передач (93%) и в целом хорошее качество действий (показатель всех ТТД — 85%). Рабочая нога — левая. Такого игрока «Краснодару» не хватало.

демонстрирует высокую точность передач (93%) и в целом хорошее качество действий (показатель всех ТТД — 85%). Рабочая нога — левая. Такого игрока «Краснодару» не хватало. Форвард Эрик Бутхейм сделал 3 голевые передачи. Он комфортно чувствует себя при быстром розыгрыше мяче, не делая лишних касаний. Весной способен заменить восстанавливающегося от травмы Кордобу.

сделал 3 голевые передачи. Он комфортно чувствует себя при быстром розыгрыше мяче, не делая лишних касаний. Весной способен заменить восстанавливающегося от травмы Кордобу. Разочаровывает Алексей Ионов . Играл по тайму в каждом из матчей. У него 0 голов, 0 голевых передач, 2 ключевые передачи, 2 успешные обводки, 2 потери, которые привели к результативным атакам на ворота «Краснодара». Еще в ноябре он выходил в стартовом составе сборной России против Хорватии.

. Играл по тайму в каждом из матчей. У него 0 голов, 0 голевых передач, 2 ключевые передачи, 2 успешные обводки, 2 потери, которые привели к результативным атакам на ворота «Краснодара». Еще в ноябре он выходил в стартовом составе сборной России против Хорватии. Свой единственный гол Гжегож Крыховяк забил после подачи углового, с игры же нанес лишь два удара. Если Фарке продолжит использовать его в глубине, то результативность поляка рискует снизиться. В двух предыдущих сезонах РПЛ он забивал по 9 мячей — его личный рекорд. Но тогда Семин и Николич выдвигали его вперед. Если у «Краснодара» пойдет игра, то такой необходимости может просто не быть. В текущем сезоне у полузащитника 4 гола.

«Краснодар» меняется. Весной за командой Фарке совершенно точно будет интересно смотреть. Прогнозировать результаты сейчас невозможно. На сборах ни одна из команд против «быков» не закрывалось, но таких игр очень много впереди. Настоящую проверку система немецкого тренера и его решения пройдут в официальных матчах.

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