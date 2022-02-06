В «Спартаке» уже сейчас в порядке и Бакаев, и Соболев. Это очень хорошая новость для Карпина

В марте эти игроки могут закрыть проблемные позиции в сборной России.

В марте эти игроки могут закрыть проблемные позиции в сборной России.

Паоло Ваноли «Спартак»

На сборах красно-белые сыграли три матча. Соперниками были «Слован» (2:2), «Рига» (0:0) и «Джохор» (1:1).

В атаке заметно успешнее других были центрфорвард Александр Соболев и правый нападающий Зелимхан Бакаев — каждый поучаствовал во всех голевых атаках.

и правый нападающий — каждый поучаствовал во всех голевых атаках. Ваноли использовал схемы 3-5-2 (1 матч) и 3-4-3 (2 матча).

Бакаев и Соболев хороши как связка. Ее легко представить в сборной России

Между игроками на поле наметилась химия. В то время как Бакаев умеет вывести партнера на ударную позицию, Соболев хорошо открывается перед воротами. Если центрфорвард классно предлагает себя под передачи из глубины, то крайний нападающий мастерски подстраивается под его скидки.

Бакаев на сборах: 1 гол + 2 голевых паса.

Соболев на сборах: 1 гол + 1 голевой пас + 1 ключевая скидка при начале результативной атаки.

По разу Бакаев и Соболев забили с передач друг друга. Еще один раз они совместными усилиями разогнали атаку, точку в которой поставил 19-летний центральный полузащитник Даниил Денисов.

Их результативность — закономерна. Именно они лучшие в «Спартаке» на сборах по созданию остроты. Соболеву нет равных по так называемым ожидаемым голам (0,71), а Бакаеву — по ожидаемым ассистам (1,63). Зелимхан еще и на порядок сильнее всех по количеству успешных обводок — 17, качество тоже на высоте — 65%.

Символично, что пока на сборах «Спартак» не смог поразить только ворота «Риги». Эта единственная встреча, которую Соболев и Бакаев начали на скамейки запасных, а сами красно-белые вместо схемы 3-4-3 сыграли 3-5-2.

Если спартаковская парочка не сбавит оборотов, то в марте у нас есть все шансы увидеть игроков в стартовом составе сборной России. Это возможно по двум причинам.

Во-первых, Валерий Карпин использует схему с тремя нападающими, поэтому игроки займут те же позиции, что на зимних сборах «Спартака»: Соболев — на острие, Бакаев — справа.

Во-вторых, в национальной команде обозначенные позиции пока вакантны. Осенью основным центрфорвардом был Смолов, однако полуфинал стыкового турнира с Польшей он пропустит из-за дисквалификации. Справа до зимних каникул Карпин использовал Миранчука, Ионова и Бакаева, но ни один тогда не был убедителен.

А что строит Ваноли?

Результативные действия Соболева и Бакаева тем ценнее, что в целом «Спартак» пока совсем не впечатляет. Поэтому другие игроки молчат. Тот же форвард-новобранец Николсон ничего не показал за 137 минут.

Но уже понятно, что футбол «Спартака» при Ваноли будет похож на игру команд Антонио Конте, чьим помощником был Паоло. В тех матчах, где красно-белые действовали по схеме 3-4-3, по расположению и настройкам команда напоминала «Челси».

Одна из интересных особенностей, которая сейчас проглядывается, — очень высокое расположение игроков на бровках. Особенно в начале позиционных атак. В таких случаях схема превращается в 3-2-5.

Происходящее привычно Виктору Мозесу, игралвшему «Челси» при Конте. В АПЛ-2016/17 Мозес даже забил 3 гола и отдал 2 голевых паса. При этом игрок левой бровки Алонсо выступил тогда успешнее — 6+3. Так как слева у «Спартака» игрока уровня Алонсо нет, именно Мозес может стать самым результативным бровочником. Пока же Ваноли пробует разные варианты: справа играли Мозес, Хлусевич и Рассказов, а слева действовали Айртон, Классен и Мозес.

Но пока перманентно высокое расположение игроков на флангах — лишь идея, которую предстоит наиграть. На данный момент хромает доставка мяча атакующей пятерке. Две вероятные причины — сильные нагрузки и большая ротация состава. Если дело пойдет, то за счет расположения латералей должны выиграть нападающие, среди которых Соболев и Бакаев, — свободных зон в центре за счет наполнения флангов в таком случае будет больше.

Интересно, что когда пошло у «Челси» Конте, то игравшие в атакующей тройке Азар, Коста и Педро на троих набрали в АПЛ 66 результативных действий. Еще 14 добавили Мозес с Алонсо. Хватило для чемпионства. Ваноли в «Спартаке» подобную стартовую пятерку только предстоит найти, но два кандидата уже сделали весомую заявку и на игру в старте, и на продуктивность.

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