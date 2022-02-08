Разбор весеннего календаря РПЛ. Чей сложнее: «Динамо», «Зенита» или «Спартака»?

Вы тоже очень соскучились по РПЛ? Ждать осталось совсем недолго.

Вы тоже очень соскучились по РПЛ? Ждать осталось совсем недолго.

Наш футбол вернется еще до конца Олимпиады — 17 февраля, уже через 9 дней «Зениту» играть в предварительном раунде плей-офф Лиги Европы против «Бетиса». Причем в Санкт-Петербурге.

20 февраля закроется Олимпиада в Пекине, а 24 февраля — ответка «Зенита» в Испании.

Дальше королевское возвращение РПЛ — 26 февраля, суббота. В 10 турах из 12 будет минимум одна топ-вывеска.

Борьба за чемпионство: «Зенит» и «Динамо» вряд ли догонят

«Зенит» — 38 очков

«Динамо» — 36

Комфортный календарь и у тех, и у других. Возможно, у «Зенита» чуть полегче: 6 матчей дома, у «Динамо» — 5. Кроме того, у «Зенита» всего 1 большой соперник в концовке («Спартак»), тогда как «Динамо» играть против «Локо» в гостях и «Сочи» дома.

Факт в том, что у лидеров график проще, чем у преследователей. Есть все основания предположить, что «Зенит» и «Динамо» никто опередить не сможет.

Борьба за еврокубки: у «Сочи» самый комфортный календарь

«Сочи» предстоят всего 4 матча против грандов, тогда как у всех остальных преследователей — 5. Впрочем, учитывая усреднение уровня лиги, этот фактор не стоит воспринимать слишком серьезно. «Ростов», «Рубин», «Ахмат», «Крылья» и борцы за выживание «Уфа», «Химки», «Нижний» — каждый может обыграть каждого. Борьба будет сумасшедшей.

«Сочи» — 31 очко (Лига Европы, если Кубок выиграет чемпион или вице-чемпион)

ЦСКА — 30 (Лига Европы)

«Краснодар» — 29 (Лига конференций)

«Локомотив» — 28 (Лига конференций)

У ЦСКА 3 московских дерби, «Сочи» на ВЭБ Арене и выезд в «Краснодар». Зато в отличие от всех остальных претендентов на еврокубки нет матча с «Зенитом».

«Краснодар» проведет 4 из 5 ключевых матчей дома. «Быки» примут «Локо», «Динамо», «Зенит» и ЦСКА.

Самый сложный календарь у «Локомотива», поскольку команде Гисдоля предстоит 6 матчей с грандами (остальным претендентам — 4-5).

Борьба за еврокубки? Или за выживание?

«Ахмат» — 27

«Крылья» — 27

«Спартак» — 23

«Рубин» — 23

«Ахмат» и «Крылья» очень близки к зоне еврокубков, но их сложно представить в числе лидеров весной. «Крылья» разобрали (минус Пруцев и Сергеев), «Ахмат» не усилился. Они идут выше ожидаемого, да и календарь очень сложный.

«Ахмат»: «Уфа» (д), «Рубин» (д), «Урал» (г), «Арсенал» (г), «Зенит» (д), «Динамо» (г), «Сочи» (г), «ЦСКА» (д), «Локо» (д), «Нижний» (г), «Крылья» (д), «Краснодар» (г)

«Крылья»: «Ростов» (г), «Арсенал» (д), «Зенит» (д), «Уфа» (д), «Урал» (г), «Краснодар» (д), «Химки» (г), «Спартак» (г), «Сочи» (г), «Динамо» (д), «Ахмат» (г), «Локо» (д)

И «Спартак», и «Рубин» недалеко от претендентов на еврокубки и по ресурсам точно превосходят «Ахмат» с «Крыльями». Сильный старт позволит им включиться в гонку. Правда, команде Ваноли будет дико сложно, у нее самый непростой старт в лиге: ЦСКА (д), «Динамо» (г), «Краснодар» (д), «Локомотив» (г). Потом попроще: «Арсенал» (д), «Рубин» (д), «Ростов» (г), «Крылья» (д), «Нижний» (г), «Урал» (г), «Зенит» (д), «Химки» (г).

У «Рубина» особых возможностей для взлета не просматривается. Не скатиться бы в борьбу за выживание.

«Рубин»: «Зенит» (г), «Ахмат» (г), «Ростов» (д), «Химки» (д), «Краснодар» (д), «Спартак» (г), «Арсенал» (д), «Сочи» (д), ЦСКА (г), «Локо» (г), «Урал» (г), «Уфа» (д)

Жестокая и очень запутанная борьба за выживание

«Урал» — 19

«Арсенал» — 19

«Нижний» — 19

«Ростов» — 18

«Уфа» — 16

«Химки» — 14

Не менее интригующий сюжет на весну — борьба за выживание. «Химки» очень серьезно усиливаются, «Уфа» Стукалова уже спасалась на финише в прошлом сезоне, так что будет заруба. Выделяем цветом пересечения друг с другом и жирным шрифтом матчи против топов.

«Урал»: «Нижний» (г), «Краснодар» (г), «Ахмат» (д), ЦСКА (г), «Крылья» (д), «Зенит» (г), «Уфа» (д), «Динамо» (г), «Химки» (д), «Спартак» (д), «Рубин» (д), «Арсенал» (г)

«Арсенал»: «Сочи» (г), «Крылья» (г), «Динамо» (д), «Ахмат» (д), «Спартак» (г), «Ростов» (д), «Рубин» (г), «Нижний» (д), «Зенит» (г), «Краснодар» (д), «Уфа» (г), «Урал» (д)

«Нижний»: «Урал» (д), ЦСКА (г), «Уфа» (г), «Ростов» (г), «Динамо» (д), «Химки» (д), «Локомотив» (г), «Арсенал» (г), «Спартак» (д), «Ахмат» (д), «Сочи» (г), «Зенит» (д)

«Ростов»: «Крылья» (д), «Сочи» (д), «Рубин» (г), «Нижний» (д), «Локо» (д), «Арсенал» (г), «Спартак» (д), «Краснодар» (г), «Динамо» (г), «Уфа» (г), «Химки» (д), ЦСКА (г)

«Уфа»: «Ахмат» (г), «Зенит» (г), «Нижний» (д), «Крылья» (г), «Сочи» (д), ЦСКА (д), «Урал» (г), «Химки» (г), «Краснодар» (д), «Ростов» (д), «Арсенал» (д), «Рубин» (г)

«Химки»: «Динамо» (д), «Локо» (г), «Сочи» (д), «Рубин» (г), ЦСКА (д), «Нижний» (г), «Крылья» (д), «Уфа» (д), «Урал» (г), «Зенит» (г), «Ростов» (г), «Спартак» (д)

Самый сложный календарь у «Нижнего», «Ростова» и «Химок» — им предстоит сыграть 6 раз против грандов, «Арсеналу» и «Уралу» — 5, «Уфе» — 4.

При этом у «Нижнего» еще и 5 стыковых матчей против всех конкурентов в борьбе за выживание. Столько же у «Уфы» и «Химок». У «Ростова», «Урала» и «Арсенала» — 4.

Прогнозировать очень сложно, но мне сложно представить, что «Химки» смогут спастись. Исходя из возможностей и календаря, также очень вероятен переход в ФНЛ «Нижнего».

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