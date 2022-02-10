Позитив со сборов ЦСКА: Языджи — Бекхэм, Заболотный — вау, Фукс — на поле. Но есть огромная проблема в полузащите

Стандарты Языджи — пока лучшее в игре.

Стандарты Языджи — пока лучшее в игре.

ЦСКА традиционно готовится к весенней части сезона в испанском Кампоаморе.

традиционно готовится к весенней части сезона в испанском Кампоаморе. В феврале команда Алексея Березуцкого выиграла три контрольных матча: по 3:2 с «Виборгом» и «Люнгбю», 1:0 с «Норшелланном».

выиграла три контрольных матча: по 3:2 с «Виборгом» и «Люнгбю», 1:0 с «Норшелланном». В конце января армейцы проиграли «Дюделанжу» (0:1).

Прибавить в атаке удалось за счет приезда новичков. Теперь нужен трансфер, который сделает сильнее оборону, позволив добиться баланса в игре.

Языджи — самый продуктивный новичок. Стандарты стали гораздо сильнее

Юсуф выполнил три голевые передачи — больше всех в команде. По одной — в каждой февральской игре. Все — со стандартов. После его навесов забили Заболотный, Набабкин и Яковлев.

У новобранца есть все шансы стать самым эффективным исполнителем стандартов в РПЛ. Пока по голевым передачам лидирует Себастиан Шиманьски — 4. В то же время ни у одного другого игрока нет больше двух ассистов.

С игры Языджи тоже обостряет — очень силен передачами. Одна из голевых атак ЦСКА в матче с «Виборгом» началась после проникающего паса атакующего полузащитника. Недостаточное взаимопонимание — главная причина, почему в таких эпизодах продуктивность турецкого хавбека пока ниже. Со временем ситуация должна стать лучше, если у партнеров не будет проблем с реализацией.

Алексей Березуцкий в интервью сайту ЦСКА:

— Юсуф — футболист сборной Турции, причем основного состава. Это говорит о многом. Верим, что быстро адаптируется. Он может играть десятого номера, второго нападающего, вингера, то есть буквально на всех позициях группы атаки.

Позиция атакующего полузащитника / второго форварда у ЦСКА вакантна с лета прошлого года, когда в «Вест Хэм» уехал Никола Влашич. За три года в России хорват забил 33 гола и сделал 21 голевую передачу в 108 матчах.

Медина показал сильное качество, на котором никто не заострял внимание. Парагваец классно открывается в штрафной

Когда Медина оказался в ЦСКА, все отмечали его левую ногу и смещения в центр. В знак подтверждения в игре с «Люнгбю» парагваец звонко ударил в перекладину с линии штрафной. Но результативных действий в таких ситуациях у него пока нет.

Однако Медина все равно смог себя проявить, показав разнообразие в игре. У него гол и голевая скидка после классных открываний в штрафной — оба раза оказывался один в убойных зонах, несмотря на большой количество защитников около ворот.

Ассистов у Медины могло быть больше, но в одном из матчей Эджуке не реализовал чистый выход один на один. За счет умения пробить и сделать передачу Медина может играть как справа в атаке, так и слева. В ЦСКА пока преимущественно играет инвертированного вингера, слева же провел лишь один тайм и был не слишком заметен.

Для ЦСКА очень актуальны и умения Медины создавать остроту как из штрафной в цейтноте, так и из-за ее пределов. Дело в РПЛ — многие команды действуют закрыто, что усложняет подходы к воротам.

Медина о своих кумирах:

— Мне нравятся Ди Мария, Давид Силва и Месси. Месси — лучший игрок в истории футбола. Я стараюсь следить за их выступлениями, действиями с мячом, а потом отражать это в своей игре.

Если Медина заиграет, то закроет проблемную позицию. Сильного правого полузащитника у ЦСКА не было с момента ухода из команды Зорана Тошича. Серб в России набрал 47+41 в 241 матче.

Теперь у ЦСКА нет альтернативы Заболотному. Но основной форвард в ударе

После аренды Федора Чалова в «Базель» Заболотный остался без конкурентной замены. На сборах на острие выходил 19-летний Владислав Яковлев и даже забил, но только со стандарта.

В сложившихся обстоятельствах ЦСКА становится очень зависимым от Заболотного, и, кажется, Антона очень мотивирует эта ситуация. На данный момент нападающий мастерски забил три мяча — все ударом в касание. В игре с «Виборгом» ему удалось сделать дубль всего при двух ударах. Антон, ты ли это? Так держать!

Нельзя исключать, что после отъезда Чалова Заболотный даже прибавит. Пока что лучшие периоды в карьере у Антона случались, когда он был безоговорочно первым номером на острие.

2020/21: 9 голов и 4 ассиста за «Сочи» в 27 матчах РПЛ

2016/17: 16+6 за «Тосно» в 32 матчах ФНЛ

Когда такого доверия не было, все было гораздо хуже. Даже если нападающий получал шансы. В первую очередь это касается его выступлений за «Зенит» и сборную России, где Заболотный транжирил голевые возможности.

В центре обороны наигрывается Бруно Фукс. Он обретает уверенность и уже отдал голевую передачу

В трех февральских матчах Фукс провел на поле 179 минут — больше других центральных защитников ЦСКА. В весну он может зайти в качестве игрока старта.

На сборах бразилец смотрится уверенно. Сзади не привозит — раз. У него высокое качество единоборств (86%). Впереди изобретает — два. Особенно уверенность Фукса проявляется в атаке: у него голевая передача на Заболотного после включения к чужой штрафной, а еще три успешные обводки. Качество дриблинга на высоте (100%), уровень передач при нацеленности на изобретения — в норме (85%). Умение созидать — то, что однажды подкупило ЦСКА в игроке, но проявляться начинает только сейчас.

— У него хорошее начало атаки для защитника, что нам нужно, — сказал в августе 2020-го возглавлявший тогда ЦСКА Виктор Ганчаренко.

На сборах ЦСКА играет в два центральных защитника. Если Фукс к началу сезона будет убедителен, а Березуцкий не пересмотрит тактику, то место в старте потеряет либо Дивеев, либо Бийол. Восстановившийся от травмы Магнуссон уже пробуется слева в обороне.

ЦСКА становится сильнее. Но есть огромная проблема, которая может перечеркнуть вообще все, — центр поля

Армейцы играют по схеме 4-2-3-1. В опорной зоне постоянно действует Максим Мухин, а его напарник все время меняется. Уже дошло до проб Кирилла Набабкина. Пока соперники слишком легко проходят центр поля. Особенно при контратаках.

Происходящее не удивляет. Того же Мухина в первой части сезона РПЛ обыгрывали 22 раза (1,5 раза за матч) — чаще любого другого игрока клуба из первой шестерки турнирной таблицы. Во многом из-за тяги полузащитника выбрасываться на игрока с мячом.

— Селекционный отдел прекрасно знает, что у нас нет центральных полузащитников, — сказал Березуцкий после матча с «Виборгом».

Проходной центр поля — главная причина, почему ЦСКА на сборах сыграл только один раз на ноль. Перед стартом сезона это сильно тревожит. Соперники способны либо задавить атакующей мощью, либо поймать на контратаках.

До закрытия трансферного окна есть смысл ждать полузащитника-разрушителя. В сложившейся ситуации это будет очевидным решением. Другие ходы такими не выглядят.

В первой части сезона Березуцкий иногда маскировал проблему игрой в пять защитников. С учетом удачной игры Фукса на сборах возможно это решение и сейчас. Но как тогда быть с кадровой ситуацией впереди? После усиления передней линии напрашивается атакующая схема. Даже если не подъедет нацеленный на созидание Хорхе Карраскаль из «Ривер Плейт».

Если не будет приобретен полузащитник-разрушитель, ЦСКА всерьез рискует оказаться в тактическом тупике. В таком случае результаты просядут, а уже совершенные трансферы могут обесцениться.

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