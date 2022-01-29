Влашич в ЦСКА не дотянулся до достижений Карвалью, Дзагоева и Хонды. Языджи нужно успеть проявить себя за полгода

Новичку будет очень трудно.

Новичку будет очень трудно.

Пока самое громкое усиление ЦСКА — переход из «Лилля» на правах аренды 24-летнего атакующего полузащитника Юсуфа Языджи.

В прошлом сезоне игрок сборной Турции помог «Лиллю» стать чемпионом Франции, набрав по системе «гол+пас» 7+4 в 32 матчах.

Какие атакующие полузащитники были наиболее успешны в ЦСКА?

В этом веке в армейском клубе были классные диспетчеры. Три самых удачных примера — Карвалью, Дзагоев и Хонда.

Первое достижение каждого — высокая индивидуальная результативность. Очки по системе «гол+пас»:

Даниэлл Карвалью: 26+45 в 141 матче

Алан Дзагоев: 77+93 в 392 матчах

Кейсуке Хонда: 28+29 в в 127 матчах

Карвалью даже признавался лучшим игроком года в России.

Второе достижение каждого из тройки — командные успехи как следствие удачной индивидуальной игры:

Даниэль Карвалью: чемпион России (2 раза), обладатель Кубка России (4), Суперкубка России (3) и Кубка УЕФА

Алан Дзагоев: чемпион России (3), обладатель Кубка России (4) и Суперкубка (3), четвертьфиналист Лиги чемпионов

Кейсуке Хонда: чемпион России (2), обладатель Кубка России (2) и Суперкубка, четвертьфиналист Лиги чемпионов

В чем причины успеха Карвалью, Дзагоева и Хонды?

Причин много: от богатого арсенала умений каждого до точечного попадания селекции. Но есть еще кое-что очень важное и ключевое — сильное окружение.

Карвалью пришел в ЦСКА в январе 2004-го. В предыдущем сезоне команда была сильнее всех в России — стала чемпионом. В полузащите уже был Семак, а в нападении — Олич.

Дзагоев пришел в ЦСКА в январе 2008-го. Предыдущий сезон команда закончила на третьем месте, но до этого дважды подряд становилась чемпионом и дважды обладателем Кубка, а еще выиграла Кубок УЕФА — у Газзаева был топовый состав. Алан впереди образовал связку с Вагнером, которой боялась вся лига. Когда летом армейцы обыграли «Спартак» (5:1), из трех мячей два Вагнер забил с передач Дзагоева. По итогам года Валерий Газзаев назвал ЦСКА командой в золотой обертке.

Хонда пришел в ЦСКА в январе 2010-го. Без него армейцы вышли из группы Лиги чемпионов, а он помог забраться в четвертьфинал турнира, забив один из мячей в ворота «Севильи». Впереди тогда играл трудяга Нецид, а на флангах изобретали Красич и Гонсалес. Чилиец приехал в Россию с опытом игры в АПЛ и Примере, а серб вскоре после успешной ЛЧ отправился в «Ювентус».

Сильное окружение — история не только про атаку. Сзади созидателей страховали Акинфеев, Игнашевич и братья Березуцкие. Качественными действиями они разгружали атакующих ребят.

Почему быстро погас Влашич?

История Николы Влашича наглядно показала, что атакующий лидер зависит от окружения.

Индивидуально хорват в ЦСКА был в полном порядке: 33 гола + 21 ассист в 108 матчах. Результативное действие в каждом втором матче — такой же показатель, как у Карвалью. В 2020-м хорват был признан лучшим игроком года в России.

Но в то же время Влашич не смог привести ЦСКА ни к одному трофею, из-за чего его личные достижения неполноценны. В РПЛ команда с ним и вовсе ни разу не поднималась выше четвертого места.

Когда ты в порядке, а окружение не вполне, то дальше есть два варианта развития событий. Либо клуб соответствующим образом усилится, либо лидер потухнет. В истории с Влашичем в прошлом году произошло второе — легионеру все происходящее наскучило.

Показательно, что в последних 11 матчах за ЦСКА в активе Влашича лишь 1 голевой пас. Не помогло взбодриться даже назначение соотечественника Ивицы Олича на пост главного тренера. В такой ситуации дальнейшее пребывание в команде было лишено смысла, поэтому Влашич провел в России лишь три года.

Что будет с Языджи в ЦСКА?

Сейчас в действиях ЦСКА прослеживается четкая логика.

Языджи находится в самом расцвете сил — ему 24 года. У него уже есть успешный опыт игры на топ-уровне — в минувшем сезоне он помог «Лиллю» стать чемпионом Франции, сделав 7+4 в 32 матчах. Есть вероятность, что такой игрок сможет стать лидером ЦСКА и потянет за собой партнеров.

В то же время армейцы параллельно усиливают другие позиции. Очень важна попытка укрепить правый край атаки, куда подписан Медина.

Прямо сейчас ситуация такая, что усилиться одним плеймейкером — откровенно мало для ЦСКА. В первой части сезона команда стала десятой в РПЛ по голам (21) и седьмой по ожидаемым голам (28). Большая разница между реальным числом голов и виртуальным намекает на проблему в реализации — считай классе игроков. Показательно, что Антон Заболотный с 5 голами — 18-й в списке бомбардиров, а Чидера Эджуке с 4+3 — 23-й по сумме голевых действий.

Если Языджи заиграет, а партнеры будут соответствовать, то у ЦСКА может начаться подъем. Достичь такой взаимности — ключевая и очень сложная задача. С Влашичем не удалось. Если не получится с Языджи, то на аренде все может и закончится. Но у предыдущих атакующих полузащитников, взятых в январе, ранее получалось.

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