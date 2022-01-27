Дембеле воюет с «Барселоной». Требует космическую зарплату и не хочет уходить

Один из самых провальных трансферов в истории каталонского клуба.

Один из самых провальных трансферов в истории каталонского клуба.

У боссов «Барсы» кончилось терпение. Его перестали ставить в состав и выдвинули ультиматум

В «Барселоне» разгорелась самая настоящая холодная война между руководством клуба, включая главного тренера Хави, и Усманом Дембеле, одним из самых дорогих приобретений в истории каталонского клуба.

Когда Хави только возглавил «Барсу», он много говорил о потенциале Дембеле и сразу дал понять президенту Жоану Лапорте, что рассчитывает на продление контракта с нападающим.

В течение нескольких месяцев продолжались ритуальные танцы: Дембеле изредка выходит на поле, тренер хвалит его после матча, но по поводу контракта нет никаких новостей, только повторение мантры о том, что переговоры идут.

Неделю назад громыхнуло — Дембеле оставили вне заявки на матч Кубка Короля против «Атлетика». Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани разъяснил позицию руководства в интервью клубному телеканалу:

— Мы вели переговоры с Усманом и его агентом с июля. «Барса» сделала несколько предложений в надежде, что игрок останется. Все предложения были отклонены его агентами. Сегодня уже очевидно, что игрок не хочет оставаться в «Барселоне» и не видит себя частью нашего будущего спортивного проекта. Мы сообщили ему и его агентам, что он должен немедленно покинуть клуб, поскольку нам нужны только те игроки, которые являются частью проекта.

По сообщениям в испанской прессе, стороны даже близко не подошли к компромиссу в вопросах зарплаты. Сейчас «Барселона» платит нападающему 12 миллионов евро в год, а форвард хочет в три с половиной раза раза больше — 43 миллиона евро до уплаты налогов.

Даже если бы каталонцы считали, что футболист стоит таких денег, в нынешнем финансовом состоянии они физически не способны дать Дембеле желаемое. Журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг поделился инсайдом, что Хави был в шоке, когда узнал о требованиях Дембеле по зарплате.

Дембеле отреагировал на жесткое интервью спортивного директора откровенным постом в Instagram:

— Слухи обо мне муссировались четыре года. Все четыре года люди говорили за меня, бесстыдно лгали с одной лишь целью — навредить мне. Но с сегодняшнего дня все. Теперь я буду говорить искренне и не поддамся на шантаж.

Мне 24 года, и как у всякого человека, у меня есть недостатки. Я пережил сложные моменты, травмы, коронавирус. Запрещаю кому-либо создавать впечатление, будто я не вовлечен в проект. Запрещаю кому-либо приписывать мне намерения, которых у меня никогда не было. Запрещаю кому-либо говорить от моего имени или от имени моих представителей, коим я полностью доверяю.

Тренер, у меня на руках контракт, и я нахожусь в расположении клуба. Я всегда отдавал всего себя команде, сейчас ничего не изменится. Я не обманщик и не шантажист. Идут переговоры. Я доверил своему агенту вести их, это его стезя. Мое дело — играть в футбол, — написал Дембеле.

Контракт Дембеле с «Барселоной» истекает летом. В клубе хотят, чтобы он либо продлил контракт на приемлемых условиях, либо сейчас же перешел в другую команду за символическую компенсацию. В случае если 24-летний форвард не сделает этого до закрытия трансферного окна, он проведет остаток сезона вне заявки.

Каждый забитый Дембеле мяч обошелся «Барселоне» в 3,4 миллиона евро

Дембеле был приобретен «Барселоной» 25 августа 2017 года, вскоре после неожиданной продажи Неймара в «ПСЖ». Уход бразильца стал репутационным ударом для президента Жозепа Бартомеу, и он решил немедленно задобрить болельщиков клуба громкой покупкой.

Француз считался одним из главных талантов своего времени, хотя успел провести лишь два сезона на взрослом уровне — за «Ренн» во Франции и за дортмундскую «Боруссию» в Германии. «Боруссия» не хотела терять игрока так рано и заломила огромную сумму, прекрасно понимая, что деньги у «Барселоны» после продажи Неймара есть. И «Барса» выложила 105 миллионов евро плюс еще возможные 40 миллионов в качестве бонуса.

Новичок переехал на «Камп Ноу» под закрытие трансферного окна, пропустив всю предсезонную подготовку. Что еще хуже, мнением главного тренера Эрнесто Вальверде на тему того, нужен ли ему такой игрок, особенно не интересовались. В дебютной встрече чемпионата Дембеле получил травму и выбыл на четыре месяца.

Травмы стали преследовать молодого нападающего. Всего за четыре года Дембеле получил 13 повреждений разной степени тяжести и в общей сложности пропустил из-за них ровно 100 матчей. Помимо травм были еще проблемы с дисциплиной — Усман опаздывал на тренировки, на командные собрания, вляпывался в какие-то истории и постоянно демонстрировал смесь юношеского эгоцентризма с инфантилизмом.

При этом никто не отрицал, что у него действительно огромный талант. На поле Дембеле был способен на нестандартное действие, он в любой момент мог убрать соперника и неотразимо пробить из любой точки в пространстве. Но происходило это очень редко.

Если Дембеле больше не наденет футболку «Барселоны» в официальном матче, то получится, что каталонский клуб заплатил по 3,4 миллиона евро за каждый гол нападающего. Это если считать только сумму перехода, без зарплаты.

У «Барселоны» мало времени, чтобы избавиться от Дембеле. Это нужно для приобретения Мораты и Тальяфико

После эпохи Бартомеу, когда огромные контракты раздавались направо и налево, сейчас «Барселона» включила режим злого полицейского. На счастье Лапорты и Алемани, Хави оказался жестким менеджером, который с первых же дней в клубе заговорил о дисциплине.

— Мы должны остановиться здесь и сейчас. Либо Дембеле продлевает контракт, либо уходит, — заявил Хави перед матчем Кубка Короля.

Дело не только в подрыве внутренней атмосферы в клубе. Дембеле мертвым грузом лежит в зарплатной ведомости «Барселоны», не давая клубу возможности усилиться другими игроками. Хави рассчитывает заполучить центрфорварда Альваро Морату («Ювентус») и левого защитника Николаса Тальяфико («Аякс»), но для новичков нужно освободить место под потолком зарплат. И без продажи Дембеле сделать это будет непросто.

Вчерашняя встреча тренера с футболистом ничего нового не принесла — игрок по-прежнему хочет остаться в «Барселоне», но не готов принимать текущее предложение по контракту. Клуб же не намерен улучшать условия соглашения.

В прессе перечисляют названия якобы заинтересованных в Дембеле клубов — «ПСЖ», «Челси», «Ньюкасл». Но пока не похоже, чтобы нападающий был готов к переезду. Времени у обеих сторон становится все меньше.

Читайте также: