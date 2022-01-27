Мрачный дебют Черчесова: «полевой командир» в «Ференцвароше» начал с обидного поражения

Фаворит проиграл одному из основных конкурентов.

Фаворит проиграл одному из основных конкурентов.

Черчесов возглавил самый титулованный клуб Венгрии 20 декабря. Повремени он со своим решением, в его карьере вполне мог случиться интереснейший виток. Спустя несколько дней без главного тренера осталась сборная Польши, из которой внезапно ушел Паулу Соуза. Слухи о возможном приходе Черчесова в польскую сборную ходили и до этого, так что после отставки португальца он имел все шансы стать его преемником. Черчесов во главе сборной Польши против команды России в мартовском стыке — о такой интриге можно было только мечтать.

— Это большая честь для всего венгерского футбола. С его помощью мы хотим занять доминирующее положение в центральноевропейском футболе, — такими словам в новом клубе Черчесова встретил управляющий директор «Ференцвароша» Пал Орош.

К работе с командой Черчесов приступил в начале января и сразу столкнулся с кадровыми проблемами. Трое игроков уехали на Кубок Африки, несколько человек подцепили ковид, что еще сильнее усложнило подготовку ко второй части сезона. Из-за этого у команды сорвался январский сбор, большинство контрольных встреч пришлось отменить. «Ференцварош» ограничился 60-минутным матчем с дублем и игрой со словацким клубом «Дунайска Стреда» (0:2).

Черчесов в «Ференцвароше» сразу познакомил игроков со своим словарем, в котором нет слов «проблема» и «пожалуйста». Ролик, опубликованный на официальном канале клуба, стал хитом среди российский болельщиков.

Дебютировать в официальном поединке российскому специалисту предстояло в гостях против одного из главных конкурентов — «Академии Пушкаша». Стоит отметить, что в последнее время это один из самых неудобных соперников «Ференцвароша»: три предыдущих матча завершились с одинаковым счетом 1:1.

За пару недель до игры Черчесов говорил, что перенос матча был бы весьма кстати с учетом проблем с составом. Но лига решила возобновить чемпионат в срок. К 17-му туру «Ференцварош» подошел во главе таблице с 35 очками, «Академия Пушкаша» шла третьей с отставанием в четыре очка.

До прихода Черчесова «Ференцварош» играл в четыре защитника, и новый тренер не стал ничего менять. На острие атаки был выставлен единственный зимний новичок — нигерийский нападающий Форчуне Басси, купленный у «Ческе-Будеевице» за 1,5 млн евро. Также в группе атаки действовал украинский хавбек Александр Зубков. Бывший полузащитник «Челси» Марко Марин остался в запасе, так же как и экс-игрок «Зенита» Роберт Мак.

Во время трансляции матча камера постоянно выхватывала Черчесова, утеплившегося по полной программе — зимняя куртка, черная шапка, перчатки. Бывший главный тренер сборной России, как и полагает полевому командиру, поначалу излучал уверенность. При этом активно жестикулировал и подсказывал игрокам. Его команда, несмотря на статус фаворита, особых проблем сопернику не создавала. «Академия Пушкаша» атаковала реже, но гораздо острее: несколько опасных ударов и штрафных в близости от ворот. После первого тайма счет по ударам в створ был 4:1 в пользу хозяев.

На 24-й минуте Черчесову пришлось вносить экстренные изменения: опорный полузащитник Мухамед Бешич, уже имевший предупреждение, в центре поля пошел в неосторожный подкат и открытыми шипами попал в ногу оппонента. Судья тут же показал вторую желтую карточку и удалил футболиста с поля, так что Черчесов вынужденно снял с игры нападающего Басси и выпустил вместо него центрального полузащитника Балинта Вечея.

При таком сценарии «Ференцварош» был бы рад уйти на перерыв при ничейном счете и уже в раздевалке придумать новый план. Гости не дотерпели совсем немного: на третьей добавленной минуте после углового «Академия Пушкаша» открыла счет: защитники проспали Жоау Нунеша, который вколотил мяч в сетку.

Во втором тайме игра пошла гораздо веселее: «Ференцварошу» уже было нечего терять, так что гости даже в меньшинстве лезли вперед. Моменты создавали обе команды. На 58-й минуте гости сумели забить, но взятие ворот было отменено из-за офсайда. Черчесов, судя по трансляции, начал заметно нервничать — строгий взгляд, короткие резкие фразы в адрес то ли судьи, то ли своих игроков. Проигрывать в дебютном матче он точно не планировал.

«Академия Пушкаша» во втором тайме отдала мяч «Ференцварошу», который вдесятером мало что мог поделать с окапавшимся на своей половине соперником. «Бело-зеленые» в основном катали мяч в середине поля, лишь изредка прорываясь в чужую штрафную. Черчесов в итоге использовал четыре замены, но ни Мак, ни другие запасные перелом в игру внести не смогли. Теперь преимущество лидирующего в таблице «Ференцвароша» перед главными преследователями — «Академией Пушкаша» и «Вардой» — составляет всего одно очко.

«Ференцварош» — девятая команда в тренерской карьере Черчесова. Дебютные игры прежде ему удавались гораздо лучше — только одно поражение в начале работы с «Тереком», в остальных случаях шесть побед и одна ничья. И вот такой неприятный старт в Венгрии.

Дебютные матчи Черчесова:

13.11.2004. «Тироль» — «Маттерсбург» — 5:0

— «Маттерсбург» — 5:0 22.06.2007. «Спартак» — «Сатурн» — 2:0

— «Сатурн» — 2:0 04.04.2011. «Урал» — «Жемчужина-Сочи» — 0:2

— 0:2 01.10.2011 «Терек» — «Спартак» Нч — 0:1

— «Спартак» Нч — 0:1 16.07.2013 «Амкар» — «Томь» — 2:0

— «Томь» — 2:0 14.04.2014 «Волга» — «Динамо» — 0:5

— 0:5 18.10.2015 «Легия» — «Краковия» — 3:1

— «Краковия» — 3:1 31.08.2016 Турция — Россия — 0:0

— 0:0 27.01.2022 «Академия Пушкаша» — «Ференцварош» — 1:0

Следующий матч команда Черчесова проведет уже в ближайшее воскресенье, когда отправится в гости к одному из аутсайдеров сезона «Уйпешту». В этой встрече шансов одержать первую победу на новом месте гораздо больше.

Чемпионат Венгрии. 4-й тур

«Академия Пушкаша» — «Ференцварош» — 1:0 (1:0)

Гол: Жоау Нунеш, 45

Удаление: Бешич, 24 («Ференцварош»)

«Ференцварош»: Дибус, Ботка (Уинга, 71), Блажич, Двали, Чивич, Бешич, Лончар (Боли, 57), Зубков (Мак, 71), Токмач, Узуни, Басси (Вексей, 28)

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