Гол на второй минуте, потасовка, отмененный пенальти и Рибери на трибуне. Алжир во второй раз в истории выиграл Кубок Африки. Видео
Фото: © REUTERS / Suhaib Salem
В финале 32-го розыгрыша Кубка африканских наций в Каире повержен Сенегал.
В финале 32-го розыгрыша Кубка африканских наций в Каире повержен Сенегал.
- Алжир переиграл Сенегал в финале Кубка Африки — 1:0
- Единственный гол на 2-й минуте забил Багдад Бунеджа
- На 45-й минуте команды устроили потасовку, а на 62-й арбитр назначил и затем отменил пенальти в ворота Алжира. Спасибо, VAR
- Это второй подобный трофей в истории сборной Алжира. Первый команда завоевала в 1990-м
- Ранее Нигерия переиграла Тунис в матче за бронзу
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Кубок Африки. Финал
Сенегал — Алжир — 0:1 (0:1)
Гол: Бунеджа, 2
Состав Сенегала: Гомис, Госсама, Сане, Сабали, Севе (Диань, 77'), Гейе, Куяте, Н’Диай (Дьятта, 59'), Сарр, Ньянг (Кейта, 85'), Мане.
Состав Алжира: М’Боли, Зеффан, Манди, Бенсебени, Бенламри, Фегули (Тарат, 85'), Гедиура, Марез, Беннасер, Бунеджа (Слимани, 89'), Белайли (Брайими, 84').