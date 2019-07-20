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Гол на второй минуте, потасовка, отмененный пенальти и Рибери на трибуне. Алжир во второй раз в истории выиграл Кубок Африки. Видео

20 июля 00:03
Гол на второй минуте, потасовка, отмененный пенальти и Рибери на трибуне. Алжир во второй раз в истории выиграл Кубок Африки. Видео
Фото: © REUTERS / Suhaib Salem
В финале 32-го розыгрыша Кубка африканских наций в Каире повержен Сенегал.
  • Алжир переиграл Сенегал в финале Кубка Африки — 1:0
  • Единственный гол на 2-й минуте забил Багдад Бунеджа
  • На 45-й минуте команды устроили потасовку, а на 62-й арбитр назначил и затем отменил пенальти в ворота Алжира. Спасибо, VAR
  • Это второй подобный трофей в истории сборной Алжира. Первый команда завоевала в 1990-м
  • Ранее Нигерия переиграла Тунис в матче за бронзу 

Гол и лучшие моменты 

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Мане едва не посылает в сетку…бутсу

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Франк Рибери на трибуне

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Тихонов и Аршавин — о Кубке Африки

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Кубок Африки. Финал

Сенегал — Алжир — 0:1 (0:1)

Гол: Бунеджа, 2

Состав Сенегала: Гомис, Госсама, Сане, Сабали, Севе (Диань, 77'), Гейе, Куяте, Н’Диай (Дьятта, 59'), Сарр, Ньянг (Кейта, 85'), Мане.

Состав Алжира: М’Боли, Зеффан, Манди, Бенсебени, Бенламри, Фегули (Тарат, 85'), Гедиура, Марез, Беннасер, Бунеджа (Слимани, 89'), Белайли (Брайими, 84').

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