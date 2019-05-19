«Не нужно предъявлять, мы к тебе пришли и все сказали». Глушаков в эфире «Матч ТВ» - о конфликте с Каррерой

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков дал большое интервью программе «Капитаны» на телеканале «МАТЧ ПРЕМЬЕР».

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков дал большое интервью программе «Капитаны» на телеканале «МАТЧ ПРЕМЬЕР».

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал об обстоятельствах своего конфликта с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой.

— Конфликт с Каррерой? Все началось после матча с «Уралом» (1:3), мне ребята сказали, мол, иди разговаривай с тренером, у нас много мышечных травм и поврежденных крестообразных связок. Я пришел к Каррере и попросил, чтобы не было таких больших нагрузок, мы там штанги таскали тяжелые на обычных тренировках. Потом уже после «Урала» поднялся настоящий конфликт, он меня вызвал, я ответил: «Не нужно предъявлять, мы к тебе пришли и все сказали». Я понимал, что у нас конфликт.

— Лайк под постом Назарова в Instagram? Я приехал на собрание игроков, Каррера сказал, мол, ставите лайки в социальных сетях и делаете из меня идиота. А там история была такая, что до этого случая какая-то женщина просила руководство клуба провести акцию по больным с лейкемией, чтобы команда вышла на матч в чемпионате России в специальных красных шапках. Я потом в Instagram увидел пост Назарова в такой же красной шапке и даже не читал, не смотрел, о чем пост, просто поставил лайк и забыл. Каррера потом ругался, мол, никому не будет послаблений, что отправит в дубль. Мы ответили, мол, это ваше решение, вы тренер.

— Если у каких-то болельщиков есть ко мне вопросы, то, пожалуйста, приезжайте на базу «Спартака», спрашивайте. В «Спартаке» есть коллектив, и я благодарен ему за его поддержку. Мне лишь остается тренироваться и доказывать тренеру, что я достоин выходить на поле. Мое будущее? Доиграю до конца сезона, а там дальше посмотрим, что будет, — заявил Глушаков в программе «Капитаны» на телеканале «Матч Премьер».

Также капитан «Спартака» рассказал о том, почему в 2013 году решил перейти в стан красно-белых из другого столичного клуба — «Локомотива».

— Я психологически устал играть в «Локомотиве», ничего не выигрывали, нужно было сменить обстановку. Меня Комбаровы тянули к себе, звали туда, так что счастлив, что перешел в «Спартак» и стал чемпионом страны. Столько всего было с этим чемпионством, машина, самогонка, гитара, такого, наверное, больше не будет, — сказал Глушаков.

Касательно своего будущего в «Спартаке» Глушаков ответил следующее:

— Надо доиграть до конца сезона, а там посмотрим. Пока я не знаю.

В нынешнем сезоне Глушаков провел за красно-белых 29 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2020 года.

Полную запись интервью Глушакова программе «Капитаны» смотрите здесь:

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