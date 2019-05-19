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«Не нужно предъявлять, мы к тебе пришли и все сказали». Глушаков в эфире «Матч ТВ» - о конфликте с Каррерой

19 мая 23:56
«Не нужно предъявлять, мы к тебе пришли и все сказали». Глушаков в эфире «Матч ТВ» - о конфликте с Каррерой
Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков дал большое интервью программе «Капитаны» на телеканале «МАТЧ ПРЕМЬЕР».

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал об обстоятельствах своего конфликта с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой.

— Конфликт с Каррерой? Все началось после матча с «Уралом» (1:3), мне ребята сказали, мол, иди разговаривай с тренером, у нас много мышечных травм и поврежденных крестообразных связок. Я пришел к Каррере и попросил, чтобы не было таких больших нагрузок, мы там штанги таскали тяжелые на обычных тренировках. Потом уже после «Урала» поднялся настоящий конфликт, он меня вызвал, я ответил: «Не нужно предъявлять, мы к тебе пришли и все сказали». Я понимал, что у нас конфликт.
— Лайк под постом Назарова в Instagram? Я приехал на собрание игроков, Каррера сказал, мол, ставите лайки в социальных сетях и делаете из меня идиота. А там история была такая, что до этого случая какая-то женщина просила руководство клуба провести акцию по больным с лейкемией, чтобы команда вышла на матч в чемпионате России в специальных красных шапках. Я потом в Instagram увидел пост Назарова в такой же красной шапке и даже не читал, не смотрел, о чем пост, просто поставил лайк и забыл. Каррера потом ругался, мол, никому не будет послаблений, что отправит в дубль. Мы ответили, мол, это ваше решение, вы тренер.
Фото: © ФК «Спартак» 
— Если у каких-то болельщиков есть ко мне вопросы, то, пожалуйста, приезжайте на базу «Спартака», спрашивайте. В «Спартаке» есть коллектив, и я благодарен ему за его поддержку. Мне лишь остается тренироваться и доказывать тренеру, что я достоин выходить на поле. Мое будущее? Доиграю до конца сезона, а там дальше посмотрим, что будет, — заявил Глушаков в программе «Капитаны» на телеканале «Матч Премьер».

Также капитан «Спартака» рассказал о том, почему в 2013 году решил перейти в стан красно-белых из другого столичного клуба — «Локомотива».

— Я психологически устал играть в «Локомотиве», ничего не выигрывали, нужно было сменить обстановку. Меня Комбаровы тянули к себе, звали туда, так что счастлив, что перешел в «Спартак» и стал чемпионом страны. Столько всего было с этим чемпионством, машина, самогонка, гитара, такого, наверное, больше не будет, — сказал Глушаков.

Касательно своего будущего в «Спартаке» Глушаков ответил следующее:

— Надо доиграть до конца сезона, а там посмотрим. Пока я не знаю.

В нынешнем сезоне Глушаков провел за красно-белых 29 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2020 года.

Полную запись интервью Глушакова программе «Капитаны» смотрите здесь:

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