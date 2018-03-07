«Зенит» - Германия: от фиаско с Дрезденом до разгрома «Баварии»

Еврокубковая судьба часто сводила «Зенит» с немецкими клубами. Нынешняя встреча - десятая. За два дня до матча с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы «Матч ТВ» вспоминает, чем заканчивались подобные дуэли в предыдущие годы.

Боевое крещение от «Динамо»

Любопытно, что свой первый в истории еврокубковый опыт «Зенит» получил в игре именно с немецким клубом, пусть и из ГДР. В Кубок УЕФА ленинградцы попали благодаря союзной бронзе 1980 года под руководством Юрия Морозова. Однако «первый блин» вышел комом. С другой стороны, 45 000 зрителей на стадионе им. Кирова стали свидетелями, как Юрий Желудков – естественно, со штрафного – забил первый гол «Зенита» на международной арене.

Геннадий Орлов, комментатор «Матч ТВ»:

– Прекрасно помню, как работал на этих матчах, в том числе в Дрездене. Но тогда ребятам явно не хватило опыта выступления в еврокубках. Поэтому они несколько стушевались, особенно в гостях. Но принимали нас там, кстати, очень хорошо.

Кубок УЕФА 1981/82. 1/32 финала

Первый матч

«Зенит» (Ленинград) – «Динамо» (Дрезден) – 1:2 (1:2)

Голы: Желудков, 16 – Дернер, 33. Хайдлер, 38.

Ответный матч

«Динамо» (Дрезден) – «Зенит» (Ленинград) – 4:1 (2:1)

Голы: Траутман, 8. Шмук, 13. Минге, 49. Хайдлер, 70 – Казаченок, 38, с пенальти.

Жирная точка от Гвидо Бухвальда

В следующий раз при встрече с немецким клубом вышло еще хуже. «Зенит» после чемпионства 1984 года переживал не лучшие времена. Вот и не смог ничего противопоставить представителю бундеслиги. Особенно неприятными стали для подопечных Владимира Голубева три заключительные минуты первого тайма ответного матча в Штутграте, когда Михаилу Бирюкову пришлось трижды вынимать мяч из ворот. Точку же в этих играх поставил Гвидо Бухвальд, который в следующем году стал чемпионом мира. Зато боевое крещение в еврокубках получил юный Дмитрий Радченко.

Дмитрий Радченко, в прошлом игрок "Зенита":

– Мне тогда было 18 лет, но эти матчи помню до сих пор. Ведь я, по сути, впервые играл на таком уровне. В Германии пришлось очень тяжело. Во-первых, поддержка публики, во-вторых, «Штутграт» начал нас «возить» с первых минут. Развернуться вообще не дали. На тот момент немцы, конечно, были сильнее.

Кубок УЕФА 1989/90. 1/16 финала

Первый матч

«Зенит» (Ленинград) – «Штутгарт» (Штутгарт) – 0:1 (0:0)

Гол: Альгервер, 89.

Ответный матч

«Штутгарт» (Штутгарт) – «Зенит» (Ленинград) – 5:0 (4:0)

Голы: Вальтер, 27. Сигрурвинссон, 41, 44. Алльгевер, 43. Бухвальд, 49.

Ничья ничье рознь

Это был тот сезон, когда групповой этап появился и в Кубке УЕФА. Правда, тогда он проводился по своеобразной формуле: 5 команд играли в один круг, три лучшие выходили в плей-офф. С клубом из второй немецкой бундеслиги «Зениту» выпало играть в гостях в предпоследнем туре, а заключительный сине-бело-голубые пропускали.

Матч проходил в Кельне, подопечным Властимила Петржелы крайне нужна была победа. И «Зенит» ее добился бы, не поставь арбитр Корподян из Румынии пенальти в ворота Малафеева на последней минуте. С другой стороны, петербуржцы впервые не проиграли немецкому клубу.

Шанс пройти дальше оставался у «Зенита» и после этой ничьей, но в последнем туре потерявший мотивацию АЕК уступил дома той же «Алемании», и именно она отправилась в плей-офф.

Вячеслав Малафеев, вратарь «Зенита» (сразу после матча о «звериной» тактике немцев):

– «Алемания» свой несомненный козырь в виде розыгрыша стандартных положений использовала весьма оригинально. Три-четыре футболиста при подаче углового или штрафного на мяч даже не смотрели. У них была совсем другая задача – не пустить к мячу соперника, будь то полевой игрок или вратарь. Как очередной навес, так прямо на меня неслась толпа – помните, как в мультфильме про звериный футбол? Причем метили точно в корпус. Поди доберись до мяча. Не без труда приноровился к такой вот игре.

Кубок УЕФА 2004/05

Групповой этап. 4 тур

«Алемания» (Ахен) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 2:2 (1:2)

Голы: Майер, 25. Бланк, 90, с пенальти – Радимов, 38, с пенальти. Горшков, 76.

В этом году стукнет 10 лет с того момента, как «Зенит» выиграл в сезоне-2007/08 Кубок УЕФА. Так вот тогда в ходе турнира сине-бело-голубые трижды (!) встречались с немецкими клубами. Первым на групповом этапе стал «Нюрнберг». С ним, как и с «Алеманией», «Зенит» тоже сыграл вничью – 2:2. Более того, вновь оказался в зависимости от результата заключительного тура. Другое дело, что английский «Эвертон» обыграл в гостях греческую «Ларису» и тем самым открыл подопечным Дика Адвоката весеннюю дорогу к трофею. Впрочем, до него еще было далеко.

Константин Зырянов, полузащитник «Зенита» (сразу после матча):

– Мы постоянно создавали остроту у ворот «Нюрнберга», так что рано или поздно голы должны были прийти. Могли на кураже забить и больше, но не получилось.

Кубок УЕФА 2007/08

Групповой этап

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Нюрнберг» (Нюрнберг) – 2:2 (0:1)

Голы: Погребняк, 75. Ионов, 78 – Харистеас, 25. Бенко, 83.

Нокаут в Леверкузене благодаря «Рубину»

Следующим клубом из Германии на пути «Зенита» к Кубку УЕФА оказался «Байер» из Леверкузена. Дик Адвокат из-за дисквалификации вынужден был наблюдать за первой игрой с трибуны. Причем так получилось, что сидел Маленький Генерал как раз перед автором этих строк. Что только ни делал голландец, переживая за команду. И вскакивал, и кричал, и даже свистел, заложив пальцы в рот.

И «Зенит» не подвел, разгромив «аспириновых» в гостях, а Александр Анюков забил свой первый гол в еврокубках. К слову, это была первая и сразу крупная победа петербуржцев над немецкой командой. И хотя дома в ответной встрече последовало некоторое похмелье в виде гола Дмитрия Булыкина и 0:1, однако главное было сделано – добыта путевка в полуфинал.

Константин Зырянов, полузащитник «Зенита» (сразу после матча):

– За эту победу мы должны сказать спасибо «Рубину». Он опустил нас на землю в минувшее воскресенье. (Тремя днями ранее «Зенит» проиграл «Рубину» на «Петровском» – 1:3. – «Матч ТВ».) В итоге в Леверкузене мы настроились и выложились на все сто процентов.

Кубок УЕФА 2007/08. ¼ финала

Первый матч

«Байер» (Леверкузен) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 1:4 (1:1)

Голы: Кисслинг, 33 – Аршавин, 20. Погребняк, 52. Анюков, 61. Денисов, 64.

Ответный матч

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Байер» (Леверкузен) – 0:1 (0:1)

Гол: Булыкин, 18.

«Не может быть!»

Ну, а в ½ финала «Зенит» поджидала «Бавария» – главный фаворит турнира. С Каном, Швайнштагером, Подольски, Рибери, Ламом и Ко в составе. Неудивительно, что даже 1:1 в первом мачте на «Альянц Арене» внушили Петербургу лишь сдержанный оптимизм.

Тогда никто и близко не мог предположить, что неделю спустя на «Петровском» Кан четырежды вынет мяч из сетки, а «Зенит» разгромит «Баварию» – 4:0! Болельщики не верили своим глазам. А фразу «Не может быть!» произносили не только те, кому потом сообщали счет, но и те, кто побывал на стадионе. Естественно, столь громкий выход в финал еврокубка Питер отмечал чуть ли не всю ночь.

А «Зенит» затем взял Кубок УЕФА, обыграв в Манчестере «Глазго Рейнджерс» – 2:0.

Дик Адвокат, главный тренер «Зенита» (через два дня после ответного матча):

– Верил я в такую крупную победу? Нет, конечно! Мы добились невероятного результата и заслуженно прошли в финал! В победу я, конечно, верил и перед игрой – ведь на «Петровском» уже были обыграны очень сильные клубы. Но, разумеется, подобных цифр на табло не ожидал. Тем более с «Баварией».

Кубок УЕФА 2007/08. ½ финала

Первый матч

«Бавария» (Мюнхен) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 1:1 (1:0)

Голы: Рибери, 18 – Лусио, 60, в свои ворота.

Ответный матч

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Бавария» (Мюнхен) – 4:0 (2:0)

Голы: Погребняк, 4, 73. Зырянов, 39. Файзулин, 54.

Месть «Штутгарту» 20 лет спустя

Весной 2009 года «Зенит» отомстил «Штутграту», пусть и 20 лет спустя. Что, видимо, было особенно приятно тренеру вратарей сине-бело-голубых Михаилу Бирюкову. Другое дело, что уже в следующем раунде петербуржцы вылетели, на чем, по сути, и завершилась эра Адвоката. Более того, вскоре в «Штутгарт» перешел Павел Погребняк, карьера которого после этого пошла на спад…

Кубок УЕФА 2008/09. 1/16 финала

Первый матч

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Штутграт» (Штутгарт) – 2:1 (2:1)

Голы: Хусти, 2. Тимощук, 45+3 – Гомес, 15.

Ответный матч

«Штутграт» (Штутгарт) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:1)

Голы: Гебхарт, 80 – Семшов, 42 Файзулин, 86.

Поражение Спаллетти, победа Семака

Эти матчи пришлись на другую смену эпох в «Зените». После того как в Петербурге сине-бело-голубые уже к 5-й минуте проигрывали дортмундской «Борусии» 0:2, стало ясно: на амбициях впервые выйти в ¼ финала Лиги чемпионов можно ставить крест. И хотя команда едва не вытащила этот матч, Лучано Спаллеттти, проработавшему в Петербурге более 4 лет, фактически именно он стоил отставки.

В итоге в Дортмунд команду повезли Сергей Семак, Владислав Радимов и Игорь Симутенков. Скорее, чтобы просто достойно сыграть, нежели за путевкой в четвертьфинал. И это получилось: «Зенит» добыл весьма престижную победу – 2:1. Правда, главным тренером команды вскоре стал Андре Виллаш-Боаш.

Владислав Радимов, тренер «Зенита» (после ответного матча):

– Как Семак позвал меня помогать ему? Позвонил и сказал что-то вроде: «Владик, ты вот подумай над таким вариантом». При этом Семак произнес это очень серьезным тоном, я ничего подобного и не слышал никогда! Я сказал: «Сережа, если тебе это очень надо, то какие вопросы вообще могут быть?» Он ответил, что ему это действительно необходимо. И все, больше разговоров на эту тему не было. Меня же друг попросил – о чем тут было думать? Тем более это было не самое сложное решение.

Лига чемпионов 2013/14. 1/8 финала

Первый матч

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Боруссия» (Дортмунд) – 2:4 (0:2)

Голы: Шатов, 57), Халк, 69, с пенальти – Мхитарян, 4. Ройс, 5. Левандовски, 61, 71.

Ответный матч

«Боруссия» (Дортмунд) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 1:2 (1:1)

Голы: Кель, 38 – Халк, 16. Рондон, 73.

Немецкий реванш

Считается, что на групповом этапе Лиги чемпионов спаренные матчи – ключевые. Так оно и получилось в сезоне-2014/15. «Байеру» удалось взять своеобразный реванш за сезон-2007/08, и «Зенит» остался за бортом 1/8 финала. Правда, весной получил право играть в Лиге Европы, но в ¼ финала не смог пройти «Севилью».

Андре Виллаш-Боаш, главный тренер «Зенита» (сразу после матча в Петербурге):

– Нам сильно не повезло сегодня, потому что мы были очень, очень хороши. Игроки выглядели фантастически, подготовка была на уровне, у нас были классные моменты в первом тайме, который мы провели просто потрясающе: Халк попал в штангу, Кержаков имел два момента. Мы заслуживали того, чтобы повести в счете. Второй тайм прошел в похожем ключе, но «Байеру» повезло с первым голом, а потом они поймали нас на контратаке.

Лига чемпионов 2014/15. Групповой этап

3-й тур

«Байер» (Леверкузен) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 2:0 (0:0)

Голы: Донати, 58. Пападопулос, 63.

4-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Байер» (Леверкузен) – 1:2 (0:0)

Голы: Рондон, 89 – Хын Мин Сон, 68, 73.

Фото: Bongarts / Staff / Bongarts / Gettyimages.ru, Vladimir Rys / Staff / Bongarts / Gettyimages.ru , ФК «Зенит»

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