Владислав Радимов: «У «Зенита» больше нет права на ошибку - будет еще сложнее»

Экс-капитан "Зенита" разобрал матч с «Амкаром», оценил дебют Оздоева и предположил, каково будет команде дальше.

- Счет 0:0 в матче с «Амкаром» - разочарование для вас?

- По-другому не скажешь: «Зенит» потерял два очень важных очка. Тем более дома.

- Почему так получилось?

- Я был вчера на стадионе, и мне пришел на память наш матч с «Амкаром» 2007 года. Мы не создали практически ни одного момента и вообще сыграли безобразно. Причем в Петербурге и с тем же счетом. Но это не помешало нам стать чемпионами. Хочется пожелать нынешнему «Зениту» того же самого. Понятно, что тяжело взламывать оборону соперников, что теперь помимо двух очков есть еще и потери ключевых игроков из-за карточек. Но субботний матч - уже история. Надо идти дальше.

- Оцените дебют за «Зенит» Магомеда Оздоева.

- Объективно матч у него не получился. Причин может быть несколько. Здесь и новый коллектив, и привыкание к новому тренеру. Но тут еще и вот какая история: они с Набиуллиным были куплены практически «на флажке». Привыкать обоим придется по ходу дела. В такой ситуации очень многое зависит от самого Оздоева - насколько быстро он поймет требования Манчини. По-другому, хочешь не хочешь, быть не может. Впереди только официальные матчи, поэтому адаптироваться надо в боевых условиях.

- Может быть, дело в том, что Оздоев вышел не совсем на свою позицию, а именно на левый фланг полузащиты?

- Из интервью Магомеда это тоже следовало. Но, мне кажется, в процессе игры он передвинулся на позицию «под нападающими».

- Если вернуться к результату, получается, «Амкар» оказался гораздо лучше «Селтика»?

- Это все-таки разные истории. «Селтик» играет в открытый футбол. А то, что вчера построил Вадим Евсеев… Хотя, думаю, при Гаджиеве было бы то же самое. В любом случае это пять защитников и еще четыре полузащитника перед ними. Два-три человека, конечно, пытались убегать вперед, но в случае чего тоже моментально садились на свою половину. Взламывать такое действительно тяжело. Другой вопрос, что «Зенит» немного для этого сделал.

- Роберто Манчини на посту главного тренера «Зенита» впервые назвал судейство «катастрофой». Евсеев с ним не согласился. Кто прав?

- Что касается Манчини, то, полагаю, в первую очередь это были послеигровые эмоции. Нужно это понимать и делать скидку. Что касается моментов… Повторов я до сих пор не видел. А с трибуны мне показалось, что вторая желтая карточка Кришито была справедлива. Наш защитник пытался идти в прессинг и не успел. С Ерохиным эпизод спорный и смутный. Но самому Ерохину, имея одно предупреждения, надо было действовать в этой ситуации осторожнее и не давать поводов судье.

- А что скажете по поводу момента, когда Сельдяков вроде бы показал - матч окончен, а потом игра продолжилась?

- Я этого тоже не понял. Показалось, судья свистнул об окончании матча, боковые арбитры пошли к центру поля. А потом получилось: нет, давайте доиграем. Непонятная история. О ней только главный арбитр знает. Вот если он даст комментарий, тогда все разъяснится.

- Заболотный мог стать героем матча?

- Если вы об атаке на последней минуте, то героем мог стать сам Манчини, заменивший Ригони на Мевлю. Ведь именно словенец делал передачу на Заболотного. Этим ходом тренерский штаб сработал оперативно и здорово.

- На выходе с арены «Санкт-Петербург» какие у вас были мысли относительно желательного для "Зенита" исхода воскресной встречи «Локомотива» со «Спартаком»?

- Ехал и думал: и что теперь? Болеть за «Локо» - пусть отрывается, а «Зениту» тогда будет легче бороться за вторую путевку в Лигу чемпионов? Если честно, ответа не нашел. Наверное, хорошо, если в Москве случится ничья. Но что лучше - не понимаю. Хотя, вы знаете, судя по календарю, возможно, пусть «Локомотив» убегает в отрыв. «Зенит» находится в таком положении, что надо догонять, и уже не 1-2 команды. Впереди теперь и ЦСКА, и «Краснодар». То есть борьба за Лигу чемпионов обостряется. Самое страшное, что сейчас у "Зенита" точно нет права на ошибку. А впереди еще Лига Европы, тогда как ни у «Краснодара», ни у «Спартака» ее нет.

- Может быть, команда сосредоточится на европейском титуле?

- Что значит «сосредоточится»? А Лига чемпионов? «Зенит» не та команда, чтобы даже в такой ситуации жертвовать каким-то турниром. Это перовое. Второе: Лига чемпионов - самое интересное, что может быть в футболе. Поэтому бороться за нее надо до последнего.

- Как это делать, если все соперники «Зенита» в России будут брать на вооружение тактику «Амкара»?

- Ну, то, что почти все приезжают в Петербург с подобной тактикой, и раньше не было секретом. Вспомните «Локомотив» или «Ростов». Как с этим бороться? Это идеи тренера, работа, работа и работа на тренировках. Другого пути нет. Кстати, как мне показалось, в матче с «Амкаром» уж слишком мало игроки «Зенита» шли в обводку. Мы с вами уже упоминали команду 10-летней давности. Не хочу говорить, мол, тогда все было лучше или что-то в этом роде. Но когда, условно, были Аршавин с Домингесом, все знали: одного-двоих они обыграют. И команда сразу получала преимущество. С «Амкаром» же нечто подобное пытался пару раз сотворить Кузяев, и возникала перспектива. Иными словами, на подступах к штрафной стоит рисковать.

- Болельщики в интернете отметили, что было мало дальних ударов.

- Согласен. Выстрелили всего один или два раза. Но после одного из таких ударов тут же случился опасный рикошет, и мяч едва не залетел в ворота. Это тоже вариант для того, чтобы вскрывать насыщенную оборону.

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Фото: РИА Новости/Михаил Киреев