«Спортивного директора «Лейпцига» можно назвать футбольным Стивом Джобсом». Кривохарченко – о сопернике «Зенита» в Лиге Европы

Комментатор «Матч ТВ» Сергей Кривохарченко рассказывает о сильных и слабых сторонах «Лейпцига», с которым «Зениту» играть в еврокубках уже на следующей неделе.

Тот факт, что «РБ Лейпциг» выбил из Лиги Европы лидера серии А, говорит, естественно, не только об отношении «Наполи» к турниру, но и о немецком клубе. В первом матче в Италии неаполитанцам не хватило агрессивности, и их главный тренер был очень недоволен этим фактом. Но «Лейпцигу» еще требовалось создать и реализовать свои моменты, с чем команда справилась на отлично. А вот в ответной игре у хозяев возникли серьезные проблемы, и «Наполи» был очень близок к выходу в следующий раунд. Эти два матча хорошо иллюстрируют состояние «Лейпцига» в этом сезоне – команды с молодым тренером, впервые играющей в еврокубках. Да и сам Ральф Хазенхюттль тоже никогда ранее в еврокубках не участвовал как тренер.

К «РБ Лейпциг» неоднозначное отношение в стране. Болельщики традиционных клубов Германии не поддерживают эту команду даже на международной арене. Если к «Вольфсбургу», который тоже недолюбливают, уже привыкли (как и к «Байеру»), то «Лейпциг» и «Хоффенхайм» принципами своего существования за счет огромных инвестиций нарушают конкуренцию. Остальные вынуждены тратить только то, что заработали, и получается, что «Лейпциг» в первой бундеслиге занимает место какого-нибудь клуба с большими традициями – «Кайзерслаутерна» или «Мюнхена 1860».

За «Лейпциг» болеет город, пусть и не целиком (часть поддерживает старые команды вроде «Локомотива»), и сама федеральная земля. Там соскучились по большому футболу – до этого последним коллективом из Восточной Германии, выступавшим на уровне бундеслиги, был «Энерги» из Котбуса. А тут «Лейпциг» дарит болельщикам еще и Лигу чемпионов с Лигой Европы. Так что армия поклонников растет в последние годы за счет аудитории, скажем так, более спокойной. Ультрас у команды нет, зато есть семейные пары с детьми, которых можно увидеть на стадионе.

«Лейпциг» изначально ставит не на готовых звезд, а на футболистов 14-15 лет, которые будут развиваться и прибавлять. Делается это причем не для перепродажи за более серьезную сумму. В некоторой степени похоже, как я понимаю, на подход «Ред Булл» в Формуле-1 и является в целом стратегией владельца компании Дитриха Матешица. У «РБ Лейпциг» великолепный интернат, в который в свое время было вложено 30 миллионов евро, они берут лучших детских тренеров (в частности, тут долгое время успешно работали два специалиста из «Штутгарта», известные всей Германии). Там современное оборудование, новейшие тренировочные методики, высокотехнологичный подход.

В «РБ Лейпциг» существует потолок зарплат. Сделано это для того, чтобы у молодых игроков, уже выступающих в бундеслиге, не «сорвало крышу». С таким финансированием клуб мог бы платить футболистам столько же, например, сколько «Шальке» своим игрокам. Однако сознательно был установлен потолок, который перед Лигой чемпионов, правда, чуть приподняли, но по-прежнему «Лейпциг» уступает по зарплатам целому ряду немецких клубов. Также есть правило, согласно которому игрокам интерната запрещено наносить татуировки. Плюс интернатовцам и футболистам второй команды, уже получившим водительские права, нельзя приезжать на тренировки на супердорогих машинах. В общем, целая стратегия относительно юных дарований.

В связи с этим надо упомянуть имя Ральфа Рангника, человека, начинавшего учиться еще у Валерия Лобановского (приезжал наблюдать за тренировками киевского «Динамо»). Рангник – визионер, способный представить какую-то комплексно сложную идею и воплотить ее в реальность. Его можно назвать эдаким футбольным Стивом Джобсом. В «РБ Лейпциг» он работает спортивным директором и не хочет возвращаться к тренерским делам. Я как-то слушал выступление Ральфа на одной из конференций, как они работают с детьми, и это отдельная история, потому что их подход даже противоречит тому, как все устроено в других клубах.

У «Лейпцига» есть игроки, которые могли бы зарабатывать в два-три раза больше в других командах, но клуб не горит желанием расставаться с ними. Один из таких – Тимо Вернер, блеснувший на Кубке конфедераций, и, очень может быть, именно он будет основным форвардом сборной Германии на ЧМ-2018. В прошлом сезоне Вернер стал лучшим немецким бомбардиром бундеслиги. Разноплановый нападающий с высокой скоростью и техникой, способный действовать и в одно завершающее касание в штрафной. За ним всерьез следят топ-клубы, например, мадридский «Реал». Лидером же команды является Эмиль Форсберг, лучший ассистент бундеслиги прошлого сезона, человек с очень быстрым мышлением, ясной головой и моментальным принятием решений. Есть еще такой персонаж, как Юсуф Поульсен. Совершенно иного плана форвард, нежели Вернер. Мощный и прыгучий игрок, с которым сложно вести борьбу вверху. С ним у «Лейпцига» появляется возможность цепляться впереди за мяч и развивать дальше атаки. В центре поля большую роль играет Наби Кейта, демонстрирующий, правда, в этом сезоне куда меньшую стабильность. Box-to-box, полузащитник, напоминающий Нголо Канте, но выглядящий опаснее в атаке (в лучших своих матчах). Рядом с ним в этом сезоне появился Кевин Кампль, за которого заплатили неплохие деньги «Байеру». У него как раз есть еврокубковый опыт, чего многим не хватает, а по умению отрезать пасом сразу нескольких игроков соперника Кампль считается лучшим в чемпионате, что подтверждает статистика. Когда Кейта уедет, Кампль должен его заменить. Французу Дайоту Упамекано еще нет и 20, но уже сейчас ясно, что в перспективе это защитник европейского уровня: высокий, мощный, координированный. Лукас Клостерманн выиграл олимпийское серебро со сборной Германии и, думаю, дорастет и до главной сборной страны.

Что касается текущих сложностей «Лейпцига», то они носят комплексный характер. Первые проблемы начали появляться еще в прошлом сезоне, когда к стилю команды привыкли. «Лейпциг» агрессивно и высоко прессингует, быстро выходит из обороны в атаку, ему удобнее играть против тех, кто сам играет в футбол. Когда к нему присмотрелись, то стали действовать в выжидательной манере, не давая свободного пространства на своей половине поля. «Лейпцигу» приходится учиться – и это происходит до сих пор – играть в позиционную атаку. С этим пока все довольно сложно.

В нынешнем сезоне обнаружилась и вторая проблема. В Лиге чемпионов, скажем, команда показала результаты ниже тех, которых могла бы добиться. Это связано прежде всего с недостатком еврокубкового опыта. Раньше «Лейпциг» играл в цикле «один матч в неделю», и игроки успевали, во-первых, восстановиться физически, а во-вторых, подготовиться к следующему сопернику тактически. Сами футболисты (не забываем, что там в основном молодежь) говорят, что психологически сложно при таком графике перестроиться. Во многом с этим связана нарисовавшаяся в этом сезоне проблема со стандартами у своих ворот – команда часто пропускает со штрафных и угловых. Еще по ходу первого круга Хазенхюттль говорил, что знает о данной проблеме, но с началом второй половины сезона ничего в этом плане не изменилось. Может, они и работали над этим, но воплощать на поле задуманное молодым игрокам, работающим в таком темпе, сложно.

Мне кажется, жребий для «Зенита» в 1/8 финала Лиги Европы неплохой. «Лейпцигу» будет сложно, так как первый матч играется в Германии. Роберто Манчини любит выжидать, не рисковать, что проявилось совсем недавно с «Селтиком». В еврокубках «Лейпциг» пропускал в каждом домашнем поединке, так что Манчини, думаю, поставит задачу забить гол на выезде, тогда можно будет не сильно раскрываться в ответной встрече. Рациональный футбол нынешнего «Зенита» со ставкой на свои сильные стороны может принести успех. Однако форма «Лейпцига» настолько непредсказуема, что крайне неудачные матчи чередуются с днями, когда немцы ловят свою игру и тогда становятся очень опасным соперником.

Фото: globallookpress.com, Marc Eich / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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