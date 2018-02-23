Русских прокляли в Бильбао из-за погибшего полицейского. Кто во всем виноват?

Перед игрой «Спартака» и «Атлетика» (2:1) в Бильбао случилась массовая драка между фанатами – погиб полицейский. Можно ли было этого избежать?

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Жил-был человек. Твой сосед из квартиры напротив. В один четверг он, как обычно поцеловав жену и детей, отправился на работу. Так он делал уже много лет – и всегда возвращался. А теперь не вернулся.

Нет больше человека. И главное – из-за чего? Из-за того что у одних кровь молодая забурлила, захотелось в героев поиграть. А другие им в этом желании не отказали. Хотя, наверное, могли бы. Но гордость не позволила.

И можно, конечно, во всем обвинить теплую полицию, которая хоть и старалась, но опыта и порядка ей все же не хватило. Результат – в столкновении болельщиков «Спартака» и «Атлетика» погиб полицейский. Как пишут испанские СМИ, от инфаркта. Но случился приступ именно во время драки.

Надо сказать, к этому все шло. Не знаю, чем думали баскские антифашисты, когда затевали всю эту бучу – с митингами, истерией. Но точно не о том, как бы обойтись без жертв. В голове молодых людей полный бардак: то они вовсю кричат, что русские – фашисты, то запевают песни в поддержку Донбасса, то затягивают советский гимн. Общим у этих эмоций может быть только желание почувствовать адреналин в крови. За день до трагедии, на антифашистском митинге против болельщиков «Спартака», они это сделали. Захотелось добавки.

***

В день матча митингующие собрались уже ближе к стадиону – в двухстах метрах от него. Так, чтобы в любом случае оказаться на пути идущих на «Сан-Мамес». Полиция появилась через полчаса. Попыталась оцепить территорию, чтобы не допустить столкновения между российскими и испанскими болельщиками.

В это время на площади Мойя, которая находится примерно в километре от «Сан-Мамеса», собирались спартаковцы. Затем выдвинулись мощной колонной, громко запевая «Катюшу» и фанатские заряды. По краям шествия дежурили полицейские, на каждом перекресте им помогали дополнительные отряды правопорядка. Позитив. Русские в городе. Слышите, испанцы?

Услышали. И когда до стадиона оставалась 100 метров, начались проблемы. Баски стали провоцировать красно-белых: сначала – свистеть, потом, услышав ответный свист, – что-то кричать. В какой-то момент обе стороны начали швыряться файерами и всяким мусором. Из колонны спартаковцев выдернулась группа из нескольких десятков человек. Полиция проворонила рывок басков – и началась драка. С взрывами, чем-то вроде фейерверков, запущенных в людей, и жертвами. Полицией было задержано пять человек – трое из них фанаты «Спартака».

В разгар конфликта один из полицейских неожиданно начал опускаться на землю. Его подхватили, прикрыли щитами. Через какое-то время появились врачи. Спустя два часа полицейский умер. Важно понимать: болельщики «Спартака» к его смерти прямого отношения не имеют. Гораздо ближе к этому сотруднику правопорядка были баски.

Можно говорить, что фанаты вообще ни при чем – сердце слабое у человека. Но, во-первых, он умер не на велодорожке, а при исполнении обязанностей. Во-вторых, все могло закончиться плохо не только для этого полицейского. Окровавленных голов после столкновения хватало. Повезло, что побоище не завершилось еще одной фатальной новостью.

Но все равно теперь мэр Бильбао гонит русских прочь: «Не возвращайтесь к нам. Мы не хотим вас видеть! Тот, кто это сделал, ответит!»

Президент Ла Лиги стреляет молниями: «Русские не должны были приезжать в Бильбао, и вот что из этого вышло! Погиб невиновный человек. Призываю УЕФА и ФИФА разобраться с ними, чтобы остановить это раз и навсегда, запретить им больше посещать чужие стадионы».

Экс-игрок «Атлетика» Хон Перес Боло предлагает посадить русских болельщиков в самолет и потом сбросить одного из них.

Лидеры баскских антифашистов строчат в соцсетях: «Мы же вам говорили!»

А УЕФА запрашивает у властей Бильбао информацию о беспорядках. И наверняка наткнется на очередное файер-шоу от фанатов «Спартака». Тем более что один из горящих снарядов, кажется, чуть не попал в стюарда. Тоже антифашисты спровоцировали?

Из все этого хаоса возникают только два вопроса. Можно ли было, зная, как напряжен город, пройти до стадиона спокойно и без фанатских зарядов? Да. Была ли возможность не поддаваться на провокации басков? Думается, тоже – да.

И последнее: баски виноваты не меньше, а то и больше, чем спартачи, да, полиция сплоховала - но почему таких беспорядков не было, когда в этом сезоне Лиги Европы в Бильбао приезжали фанаты немецкой «Герты», украинской «Зари» и шведского «Эстерсунда»? Время пошло.

***

После произошедшего тяжело говорить о футболе. Вот и на пресс-конференции половина вопросов была о том, что случилось до игры.

«Атлетик», оказывается, узнал о трагедии в перерыве. Совпадение или нет, но, провалив первый тайм, во втором хозяева контролировали ситуацию. Разве что некоторое волнение появилось после шального гола Мельгарехо в самой концовке. Но главное: «Атлетик» после перерыва играл совсем по-другому. Жестко и мощно – как он и умеет дома. Каррера же на вопрос испанских журналистов, стоило ли отменять игру после трагедии с полицейским, дипломатично ответил, что не ему решать подобные вопросы.

Это правда. У Карреры хватает и своих вопросов:

Почему семь из восьми еврокубковых матчей Промес провел слабо? По крайней мере не на своем уровне.

Что помешало выпустить Селихова с первого матча противостояния? Очевидно, что сейчас он в большем порядке, чем Ребров.

Что происходит с Пашаличем, который играет так, будто приехал не из «Челси», а из ФНЛ?

Как быть с Фернандо, который явно захандрил в последних матчах? И в итоге остался на скамейке запасных даже после ухода с поля новичка Ханни.

Что делать с защитой, в которой регрессируют все? Кутепов, некогда лучший молодой защитник РФПЛ, надежда сборной, Таски и Боккетти, которыми раньше интересовались топ-клубы. Теперь вся надежда, видимо, на Максимовича, который через 10-12 матчей уедет в Италию.

Самый горячий выезд этого сезона закончен. Время делать выводы – всем.

Лига Европы. Основной турнир. 1/16 финала

«Атлетик» (Бильбао) – «Спартак» (Москва) – 1:2 (0:1)

Голы: Эчеита, 57 (ВИДЕО) – Адриано, 44 (ВИДЕО). Мельгарехо, 85 (ВИДЕО).

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