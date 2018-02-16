В Ницце голы «Локо» праздновал даже диктор на стадионе

Репортаж из Ниццы, где Семин давал игрокам указания даже тогда, когда они праздновали гол.

– После сборов всегда очень тяжело начинать матч. Мы и начали тяжело и плохо, – скажет Юрий Семин на пресс-конференции после матча.

– Сборы – причина плохого старта? Не думаю, скорее, это вопрос ментальности. Мы всегда начинаем матч не так агрессивно, как нужно, но ситуация меняется во втором тайме, – по-другому считает Мануэл Фернандеш.

Футболист может позволить себе откровение, тренер – редко. Юрий Палыч прекрасно понимает, что его команда проваливает первые таймы постоянно. Это тенденция имеет место как в чемпионате России, так и в Лиге Европы. И это единственная серьезная проблема «Локомотива» в нынешнем сезоне.

«Локо» смотрелся беспомощно на «Альянц-Ривьере» в первые 45 минут. Лицо всех рекламных плакатов «Ниццы» Марио Балотелли оформит дубль и будет слушать песни в свой адрес уже к 30-й минуте. Обычно фанатский сектор исполняет их ближе к концовке.

– Мариооо, Мариооо, – звучно затягивает юг «Альянц-Ривьеры».

«Ницца» лучше «Локомотива» на всех участках поля, но основной драйв – на правом фланге, где 20-летний Аллан Сен-Максимен поймал кураж. Виталий Денисов не может остановить ни одного прохода француза, наивно верит каждому ложному движению. Полный провал фланга.

Ницца – Локомотив. 1:0. Марио Балотелли

Неманья Пейчинович действовал на позиции левого центрального защитника, рядом с Денисовым. Он провел четыре года в «Ницце» – его здесь помнят и уважают. Футболка серба висит в национальном музее спорта Франции (это большая честь), который пристроен к стадиону «Ниццы». Неманья без труда переходит с русского на французский язык по ходу предыгровой пресс-конференции в зависимости от национальности журналиста. Обещает уделить внимание Балотелли и другим атакующим футболистам «Ниццы».

– Возвращение в Ниццу действительно много значит для меня. Однако эмоции эмоциями, а работа – прежде всего.

В первом же проблемном эпизоде Пейчинович бросает Балотелли, чтобы подстраховать Денисова, но не успевает и оказывается в пассивной позиции. Через 20 минут мяч попадет ему в руку и судья поставит пенальти. В раздевалке «Локомотива» потом будут ссылаться на отпечаток мяча на груди Пейчиновича, но это неважно. 0:2.

Ницца – Локомотив. 2:0. Марио Балотелли (пенальти)

Картина на 35-й минуте матча: консервативная публика центральных секторов стадиона встает и начинает прыгать в темпе с буйным фанатским сектором. Настолько заводит игра «Ниццы». Максимен в очередной раз прокидывает мяч мимо Денисова, а форвард «Ниццы» не реализует убойный момент. Третий или четвертый за 10 минут.

Когда Алексей Миранчук нанесет первый удар по воротам «Ниццы» и мяч улетит на верхний ярус, камеры покажут Семина. На телекартинке появляется лицо человека, готового убивать. Он настраивается на разнос в раздевалке. Но этого, кажется, не потребовалось.

– Признаю, было много тактических ошибок, а они не прощаются, – объяснит произошедшее после Люсьен Фавр. – Вели в два гола… Возможно, расслабились.

«Локомотив» провел в свою силу 32 секунды в первом тайме – ровно столько заняла атака, в которой были умные разрезающие передачи, стеночка на третьего, скидка в штрафной грудью, удар в перекладину, второй темп, давление… Все то, что принесло «Локомотиву» победу в первом круге РФПЛ с отрывом.

Ницца – Локомотив. 2:1. Мануэл Фернандеш (пенальти)

Вратарь французов Вальтер Бенитес пытался сбить Фернандеша в стиле Гильерме: не торопясь попивал воду, оттягивая момент удара, тем самым предоставляя трибунам возможность показать всю мощь. Фернандеш выстоял:

– Я был спокоен, поскольку понимал, что не имею права промахнуться при счете 0:2. Даже если бы матч закончился со счетом 1:2, то мы бы забили в гостях – это уже что-то. Был расслаблен. К счастью, мы смогли выиграть.

Сразу после гола «Локо» женский голос в микрофон звучно и протяжно закричит «гооол», что очень нетипично для выезда. Это была русская переводчица Елена, которую французы попросили больше так не делать: «Не надо возбуждать фанатов. Они у вас и так разгоряченные… Голые стоят».

Не менее хладнокровно португалец исполнил и штрафной в середине второго тайма. Напомнил о себе главный зимний трансфер «Локомотива» – Ари: спринт бразильца и мощный корпус принесли команде численное преимущество и голевой стандарт.

Ницца – Локомотив. 2:2. Мануэл Фернандеш

В трансляцию не попал важный момент: после гола вся команда и часть тренерского штаба толпой обнимались возле скамейки. Все были в безумном восторге от неожиданного спасения мертвого матча. Не разделял бурной радости только Семин – он размахивал руками и пытался что-то донести футболистам, которые пробегали рядом с ним и в этот момент точно не ждали указаний.

Две замены от Семина в перерыве дали серьезный эффект, но главный удар он нанес в середине второго тайма. На поле появился Эдер – автор гола в ворота сборной Франции в финале Евро. Трибуны не очень громко оценят иронию только потому, что еще не отошли от супергола Фернандеша. Именно Эдер разгонит победную атаку, а его партнер по сборной – завершит. «Локомотив» в отличие от «Ниццы» не остановился, а добил.

Пока Каррера в Москве объяснялся после 1:3 от «Атлетика», а Манчини не понимал, почему «Зенит» вновь ничего не может в атаке, Семин анализировал причины очередной волевой победы:

– Наверное, из-за этого на нас и стало ходить больше болельщиков. Игроки это понимают, поэтому и творят чудеса.

Ницца – Локомотив – 2:3. Голы и лучшие моменты

Юрий Семин: «Игроки „Локомотива“ творят чудеса ради болельщиков»

Фото: ФК «Локомотив»