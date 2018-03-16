Для «Локомотива» началась Лига чемпионов. И сразу закончилась

Лига Европы для ЦСКА продолжается.

«Зенит» сосредоточился на чемпионате России. Вылет из Лиги Европы меркнет на фоне тяжелой травмы Александра Кокорина. Футболиста, который, по словам Роберто Манчини, одинок в своей способности забивать мячи за клуб. Новые игроки «Зенита» так и не успели стать лидерами игры и взять на себя ответственность за результат. Что касается лидеров прошлого, то Доменико Кришито провел яркий матч. Отдал недосягаемый для защитников и вратаря «Лейпцига» голевой пас и разобрался со своим соперником на фланге Форсбергом со счетом 10:0 в личных единоборствах. Но Кришито прощается с Петербургом, и дефицит лидерства в «Зените» летом обострится. Потому что в лидеры нельзя просто назначить.

«Зенит» отчасти извиняет потеря ведущего форварда, но одно дело - искать оправдания в чужих глазах, и другое – оправдаться перед собой. Это трудно. Вышедший из запаса нападающий Заболотный был обласкан партнерскими передачами: получил 43 мяча, но только один раз вышел на дистанцию удара по воротам. Единоборства двум центральным защитникам «Лейпцига» проиграл с общим счетом 4:15. Партнер Заболотного Ригони на своем фланге прошел левого защитника немцев Бернардо только два раза из 15. А если от частного к общему – бросился в глаза разрыв в числе передач вперед. «Лейпциг» суммарно выполнил 142 таких паса, «Зенит» - только 96. Не выручили и стандарты. У «Зенита» в матче было семь угловых – и ни один розыгрыш он не довел до удара по воротам.

Но поражение «Локомотива» - все-таки самое неприятное происшествие дня. Не только потому, что 1:5 – приближение к российским еврокубковым антирекордам на своих полях, но, главным образом, по оценке предпосылок и последствий. О предпосылках нам дал неясное представление Юрий Семин в своем послематчевом комментарии. Там была фраза об авантюрности подхода в сравнении с мадридским матчем, то есть, по версии Юрия Павловича, лучше уступить 0:3, играя «правильно», чем 1:5, отважившись на авантюру. Потом прозвучало признание в том, что после выездного поражения этот «Атлетико» пройти невозможно было в принципе. Но из двух сентенций так и не выводится мысль тренера: а как же, в принципе, должен был играть «Локомотив»? Как его учил играть Семин?

Если авантюрой был стартовый план, а замены указывают на корректировку в сторону «правильной» игры, то почему в первом тайме «Локомотив» проводит 45 атак и наносит 7 ударов по воротам испанцев, а во втором – 50 и 1? Или как, в частности, оценивать выход Тарасова вместо Коломейцева, лучшего по качеству единоборств (80%) и точности передач (96%) среди всех полевых игроков? После прохода «Ниццы» Семин Коломейцева отдельно хвалил за хорошее понимание командной игры и говорил: «Мы побеждаем практически во всех матчах, когда Александр на поле». Да, Тарасов по единоборствам переиграл Гризманна 3:1, но можем ли мы сказать, что Тарасов Гризманна закрыл?

И о неважных последствиях. «Сказал ребятам, что сегодня они играли так, как играть с такими командами не стоит», - сформулировал главный тренер. Хорошо, если хотя бы игрокам, а не журналистам, Семин после этого объяснил, как – стоит. Потому что совершенно справедливы слова председателя совета директоров «Локомотива» Анатолия Мещерякова» про уровень «Атлетико», который сопоставим с лучшими командами Европы, а участие мадридского клуба в Лиге Европы – недоразумение. Но ближайшей осенью чемпиону России придется играть с командами уровня «Атлетико» в Лиге чемпионов. И «Локомотив» сейчас примерил на себя это чемпионское бремя. 1:8 – сигнал о том, что лучший клуб России в еврокубках отделен от действительно лучших целой пропастью.

ЦСКА остался в роли пресловутого сына маминой подруги: вы бессильно злитесь, когда вам ставят его в пример. Ведь ЦСКА умудряется побеждать, по меркам других клубов вообще не имея состава. Но этих фантомных игроков Виктор Гончаренко еще умудряется хитро менять местами, и они от этого так хороши, как будто реально существуют. Ведь как можно было вообразить себе ЦСКА без Марио Фернандеса? А тут на его месте Кирилл Набабкин выдает матч сезона – с голевой передачей и вообще 100-процентной точностью пасов в штрафную. Второй тайм Набабкин играет на месте еще одного недостающего – Васина, в тройке центральных защитников, и продолжает смотреться более чем прилично. Так же легко переброшен с фланга на фланг Кучаев, а из нападения в опорную зону – Вернблум. И только Акинфеева никуда переставлять не надо, он на своем законном месте, где тащит семь ударов от «Лиона» в гостях, а в сумме с домашними – 12, что становится лучшим вратарским показателем 1/8 финала Лиги Европы.

В четвертьфинале армейцев ждет еще клуб, чье присутствие в младшем еврокубке выглядит недоразумением. Даже если «Арсенал» сегодня – больше имя, чем реальная сила, в очередной раунд он пробился через стык с подобным себе титаном прошлого – «Миланом». Но главный смысл жеребьевки, конечно, в том, чтобы в Москву снова приехал Генрих Мхитарян, который уже играл против ЦСКА в составе «Манчестер Юнайтед».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Виталий Белоусов, ФК «Зенит», Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru

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