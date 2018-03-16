«Мы сегодня были великолепны». ЦСКА удивляет Европу

Репортаж Дениса Романцова из Лиона.

Перед матчем я встретился в кафе торгового центра Part Dieu с Михаилом Пешо, игравшим в центре защиты молодежки «Лиона» с Самюэлем Умтити. Михаил родился недалеко от Парижа. Его папа француз, а мама - из Чебоксар.

- Как познакомились ваши родители?

- Папа продавал парфюмерию, а мама, говорящая по-французски и по-английски, была его переводчицей. Недалеко от того места, где я жил в детстве с папой, был клуб «Геньон», и я играл за него до тринадцати лет. «Лион» меня заметил и позвал к себе - в этой команде я провел пять сезонов.

С Умтити, который сейчас в «Барсе», с Плеа, который много забивает за «Ниццу», с Жорданом Ферри, который и сейчас в «Лионе», с Толиссо, ушедшим в «Баварию» за сорок миллионов евро. Немножко поиграл и с Гренье и Ляказеттом, которые старше меня на два года. А талантливее их всех считался нападающий Арри Новило - это самый сильный игрок, с которым я играл в «Лионе». Но он был немножко дурной, поэтому сейчас играет в Арабских Эмиратах, а до этого был в Австралии.

Когда мне было пятнадцать или шестнадцать, просматривать меня приезжал Игорь Симутенков, тренировавший юношескую сборную России. Он хотел позвать меня на сбор в Турцию, но «Лион» не отпустил.

- Почему?

- Директор молодежи «Лиона» объяснил: если я сыграю за сборную России, стану иностранцем, а в юношеских французских командах их можно выпускать не больше пяти. Я поругался с директором, с тех пор у нас с ним были плохие отношения.

- У вас был тот же агент, что и у Вальбуэна?

- Да, Кристоф Ютто. Я сотрудничал с ним три года. Когда меня не отпустили в сборную России, Ютто успокаивал: «Миш, ничего страшного. У тебя скоро будет новый контракт с «Лионом». Я все для тебя сделал». Но по факту он ничего не сделал, поэтому после «Лиона» я перестал с ним сотрудничать.

- В «Лионе» вы играли в центре защиты?

- Да, три-четыре года. А потом мне сказали: «Тебе уже восемнадцать, а ты все еще маленький. Центральный защитник должен быть выше». Я хотел в центр полузащиты, но там очень сильно играл Жордан Ферри, и меня перевели на правый фланг защиты. Не моя позиция - это сразу было видно.

- Чем вам запомнились Умтити и Толиссо?

- Толиссо до семнадцати лет выглядел так себе, но потом подкачался, стал крепче и пробился в основу. Умтити же с раннего детства в «Лионе», поэтому все тренеры его очень любили, и он оправдывал их отношение. Он был моим партнером по центру защиты, мы дружили, несколько раз ходили в ночные клубы, но после его ухода в «Барселону» общение прервалось.

- С нынешним тренером «Лиона» Бруно Женезио вы тоже пересеклись?

- Я играл у него, когда он тренировал дубль. Очень сильный тактик и мудрый человек - мне нравилось, как он строил отношения с игроками. Обратный пример - Арман Гарридо, который тренировал меня, когда мне было шестнадцать. Вот с ним я конфликтовал.

- Из-за чего?

- Наутро после подписания профессионального контракта я отдал плохую передачу на тренировке. Гарридо крикнул: «Эй, Пешо! Только получил контракт и разучился пасовать». После этого он убрал меня из состава на два месяца. После поражения от «Осера» 0:3 нам предстоял матч с лидером юношеского чемпионата «Сошо» (мы шли вторыми). Наконец, Гарридо выпустил меня на поле - с Умтити в центре защиты, - я от радости забил гол, и мы выиграли 2:1.

После этого я провел в основе все матчи и даже стал капитаном «Лиона» U17. А в следующем сезоне мы дошли до полуфинала Кубка, и там я забил «Метцу» с центра поля, увидев, что вратарь вышел далеко из ворот. Мы всегда играли вдохновенно, потому что на все наши матчи, даже на U15, приходили главные тренеры взрослой команды «Лиона» - Клод Пюэль и другие.

- Самое яркое путешествие с молодежкой «Лиона»?

- На Корсику! Тот редкий случай, когда мы добирались на турнир не автобусом или поездом, а самолетом. На Корсике был полный бардак. Мы обыграли «Аяччо» 2:1, а корсиканцы же все… (крутит пальцем у виска). После матча к нам ворвались какие-то местные ребята с пистолетами: «Мы вас убьем!» К счастью, прибежала полиция и спасла нас.

Покинув «Лион», я провел год в «Дижоне», а потом поехал в Россию - был на просмотре в «Рубине», «Зените» и нижегородской «Волге». В «Рубине» думали, что у меня есть российский паспорт, а у меня был только загранпаспорт, поэтому меня туда не взяли. В «Зените» я встретил французского защитника Себастьена Пюигренье, который дорабатывал свой контракт и тренировался с дублем. В «Волге» я потренировался две недели у Черышева, но после стыковых матчей его уволили, и новый тренер Гаджиев привез восемь-девять знакомых ему игроков.

Я вернулся во Францию, снова поступил в университет и теперь работаю агентом по недвижимости. Не знаю почему, но мне всегда эта профессия нравилась. Хорошо зарабатываю. Жить решил в Лионе, потому что здесь все мои друзья (того же Ляказетта, например, пару лет назад встретил в ночном клубе на Новый год). Играю в любительской команде, а на матчи «Лиона» хожу как зритель - Жордан Ферри подгоняет мне билеты на хорошие места, сразу за тренерской скамейкой.

- «Лион» семь лет подряд был чемпионом, при этом последнему чемпионству скоро десять лет. Проблема же не только в «ПСЖ»?

- Жан-Мишель Ола уже тридцать лет владеет «Лионом» и никого не подпускает к клубу. Содержит его в одиночку. При этом у него хорошая система. Он построил новый стадион, и скоро там появятся гипермаркет и кинотеатр, а это дополнительный заработок.

- Ваш любимый игрок в сегодняшнем «Лионе»?

- Конечно, Набиль Фекир. Я давно его знаю. «Лион» выгнал Набиля, когда ему было тринадцать лет. Он много хулиганил в школе, и его отпустили в маленький клуб. Но в восемнадцать лет он заиграл очень ярко, его захотели многие большие клубы, но в «Лионе» решили: нет, мы его возвращаем.

Я оказался на чуть менее удобном месте, чем то, что достается Михаилу Пешо от Жордана Ферри, но все равно во всех деталях увидел, как круто выглядит лионский стадион перед стартовым свистком.

Начав игру с центра поля, ЦСКА уже на шестнадцатой минуте потерял мяч - неточный пас сделал Набабкин. После этого армейцы продолжили дарить мячи в середине поля, из-за чего «Лион» устраивал все более опасные атаки, а Акинфеев совершал все более эффектные сейвы - после ударов Максвела Корне и Мариано Диаса. Лишь к середине первого тайма ЦСКА огрызнулся парой атак - сначала Кучаев подкараулил неудачный вынос вратаря Лопеса, но пробил недостаточно сильно и точно, а через пару минут Муса поскользнулся перед ударом, из-за чего послал мяч почти параллельно воротам.

Стерпев еще пару лионских наскоков, ЦСКА дождался тридцать девятой минуты. Дзагоев, получив пас от Натхо в центре поля, отвертелся от Тузара с Ферри и отдал на ход Головину. Тот обработал мяч тремя касаниями и четвертым пробил в дальний угол. Гончаренко радостно затряс кулаками.

ЦСКА вышел на этот матч с той же обороной, что и в финале Кубка УЕФА тринадцать лет назад (Акинфеев, Березуцкие, Игнашевич), но после перерыва ее пришлось вынужденно омолодить. С выходом Щенникова ЦСКА перешел на игру в четыре защитника и наткнулся на судейскую ошибку: преследуемый Щенниковым Ферри упустил мяч за лицевую, но сделал передачу Корне - тот забил, а судья засчитал.

А потом на ЦСКА снизошло вдохновение, которое помогает команде Гончаренко в выездных еврокубковых матчах (вспомните победы в Лиге чемпионов над «Бенфикой» и «Базелем»). Головин - лучший полевой игрок ЦСКА в этой встрече - разглядел на правом фланге Набабкина, который отдал голевой пас Мусе. Гончаренко в это время беседовал с Витинью с помощью переводчика Головлева. Увидев, что мяч в сетке, тренер обнял обоих. «Лион» не успел опомниться, как Вернблум показывал пальцами сердечко трибуне болельщиков ЦСКА - 3:1. Тренер «Лиона» Бруно Женезио провел серию замен, после одной из которых на него обиделся левый защитник Марсаль. Покидая поле, он стал ругаться с тренером, и это показали на большой экране на весь стадион.

При счете 1:3 стадион заревел, «Лион» принялся очень темпераментно атаковать, но ограничился голом Мариано Диаса.

- Из-за ухода Васи Березуцкого в перерыве мы испытывали трудности в обороне, все-таки два гола для нас многовато. Еще после московской игры с «Лионом» я понимал, что на более качественном поле мы можем лучше сыграть в атаке, - сказал Виктор Гончаренко. - Мы сегодня были великолепны. Нельзя скупиться на похвалу, учитывая наши трудности. Умеют наши опытные ребята собраться и выдать очень хорошую игру. Не люблю выделять кого-то отдельно, но Головин был сегодня великолепен.

Победе ЦСКА радовался спокойно. До финала еще далеко.

Лига Европы. Основной турнир. 1/8 финала

«Лион» (Лион) — «ЦСКА» (Москва) — 2:3 (0:1)

Голы: Корне, 58 (ВИДЕО). Диас, 71 (ВИДЕО) — Головин, 39 (ВИДЕО). Муса, 61 (ВИДЕО). Вернблум, 65 (ВИДЕО).

Первый матч – 1:0