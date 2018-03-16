«Голландцы очень ревностно относятся к зарубежным специалистам». Что еще ждёт Слуцкого в «Витессе»

Слуцкий подписал двухлетний контракт «Витессом». В Стране тюльпанов сразу стали шутить про водку и подробно разбирать интервью Леонида Викторовича. К чему еще следует быть готовым российскому тренеру, «Матч ТВ» рассказал Дмитрий Шуков. Он прожил в Голландии 15 лет, играл в Арнеме и тренировал юниоров «Твенте».

«Шутки про водку? 20 лет прошло – ничего не меняется»

– Вы несколько лет прожили в Арнеме. Что это за город? Какие остались воспоминания?

– Городок небольшой. Тысяч на 300, наверное. Чистый, как и все города в Голландии. Компактный, с очень хорошим центром. Люди добродушные. По менталитету – открытые. Мы с женой любили пройтись по магазинам, кафе. Везде себя чувствовали уютно.

– А когда приходили в кафе, как люди реагировали на то, что вы русские?

– Инцидентов не было. Как и в целом за время, проведенное в Голландии. С болельщиками прекрасные отношения сложились. В команде много ребят играло из разных стран – Австралии, Хорватии, Сербии, – никаких проблем.

– Спросил об этом вот почему. Местный журналист Эрик Шуурманн написал мне в твиттере: «Слуцкому нужно что-то срочно делать с внешним видом. Глядя на фото, предстваляется человек, выпивающий бутылку водки в день». Форвард «Витесса» Брайан Линссен на днях пошутил: «Слышал, что Слуцкий любит выпить». Весело, конечно, но как-то все в одной плоскости…

– Внешний вид для европейцев – отдельная тема. И первая ассоциация с Россией – именно водка. Может быть, люди мало читают или просто в голове ничего другого нет. Не удивляюсь уже таким вещам.

– Вспоминается удивительная история, как ваш тренер в «Виллеме» Марк Вотте нюхал минеральную воду, думая, что это водка.

– 20 лет прошло – ничего не меняется. Три часа из Амстердама до Москвы лететь. Ведь можно приехать, вживую посмотреть город. Увидеть, во что люди одеты. Понять, валяется у нас кто-то на улице пьяный или нет. А когда вновь слышишь про водку от взрослых людей, уже не смешно, а печально становится.

«Витессу» против тольяттинской «Лады» пришлось бы очень трудно

Дмитрий Шуков в «Ладе».

– Когда в последний раз посещали Арнем?

– Год назад. Побывал на нескольких матчах «Витесса». Встретился с друзьями по бывшей команде, с людьми из руководства, которые до сих пор работают в клубе. Замечательно пообщались. Самые теплые воспоминания об Арнеме. Мой первый заграничный опыт, сумасшедшие новые эмоции.

– В Голландии после недавнего интервью Слуцкого активно обсуждается тема: кто на самом деле владеет «Витессом». Не все это понимают.

– Есть двое русских, позиционирующих себя в качестве владельцев клуба. Не знаю и не интересовался у них, есть ли какой-то пакет акций и как он распределен.

– Речь о братьях Чигиринских?

– Нет.

– Окей, вернемся на поля. Исходя из увиденного год назад, как оценили уровень местного чемпионата?

– Был на тренировке «Витесса», – а у меня в то время заканчивался контракт с тольяттинской «Ладой», – и в голове проскочила мысль: если бы сейчас играли с голландцами, им пришлось бы очень трудно.

Уровень местного чемпионата падает с 2007 года. Это уже не то первенство, куда я приезжал в 95-м. Тогда великий «Аякс» выигрывал Лигу чемпионов и играли действительно большие звезды.

– Эксперты утверждают, что падение связано с оттоком молодых игроков.

– В том числе, но это не главная причина. По себе помню, в 90-х выйдешь во двор – там футбольная площадка, играют дети. В свое время Йохан Кройф рассказывал в интервью, что научился играть в футбол на улицах. Сейчас, когда возвращаюсь в Голландию, не вижу такого. Наверное, поэтому меньше талантов стало.

«Круг лоббированных друзей»

– В одном из интервью вас спросили: «Почему не тренируете в Голландии?» Вы ответили: «Я пробовал-пробовал, но там круг друзей, в который очень трудно пробиться. Одни и те же люди меняют друг друга, ротация маленькая». С того времени что-то поменялось?

– Не думаю. Уже называю это явление «кругом лоббированных друзей». Одни и те же люди работают в разных командах. Но особых результатов нет, как и перемен.

Голландцы очень ревностно относятся к зарубежным специалистам и считают свою школу одной из самых сильных в мире. К любому иностранному тренеру, тем более русскому, в Голландии относятся с настороженностью. Между строк читается зависть и неодобрение.

– Серьезно?

– Да, они мало кого пускают на свой рынок. Взять последние годы – из легионеров на ум приходят лишь Стив Макларен и Мишель Прюдомм. Но бельгиец или англичанин для Голландии еще приемлемый вариант.

В топовых клубах – ПСВ, «Фейеноорде», «Аяксе» – всегда работали местные специалисты. Читал публикации в прессе и комментарии к ним. Отношение к подписанию Слуцкого – 50 на 50. Техническому директору Марку ван Хинтуму пришлось объяснять, что для «Витесса» национальность не важна. Главное – квалификация тренера.

– Оказавшись на месте Слуцкого, попадание из чемпионшипа в эредевизи считали бы шагом назад?

– Наоборот, шагом вперед. У Леонида Викторовича есть мечта, понимаю. Но в «Витессе» ее будет проще воплотить в жизнь, как и найти общий язык с русскими владельцами. Селекция в клубе неплохая. Потребуется всего пара-тройка укреплений на следующий сезон. И при всем уважении к предыдущему тренеру предстоит наладить оборонительные действия.

Думаю, все будет хорошо. После двух лет контракта при удачном стечении обстоятельств Слуцкий сможет вернуться в Англию или попробовать себя в Германии, например. Леонид Викторович еще поработает в европейском топ-клубе, уверен.

Фото: globallookpress.com, РИА Новости/Алексей Филиппов, ФК «Лада-Тольятти»

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