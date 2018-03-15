«Локо» спустили с небес. И это хорошо

Иногда очень полезно понять свой реальный уровень.

Почти все в этот день настраивало на позитив. В Мадриде «Локо» не дал много создать «Атлетико», уступив из-за своих ошибок. Понятно, что шансов отыграться почти не было, но ожидался хотя бы хороший футбол. Погода - наша, поле - наше во всех смыслах.

«Локомотив» уже привычно организовал крутой досуг перед матчем, а стадион был забит – пришло точно больше 20 тысяч человек. Правда, пропускная способность арены дала сбой. Когда шла пятая минута матча, внушительной части болельщиков приходилось слушать футбола из-за пределов чаши стадиона.

Но, в целом, ожидалось что-то яркое и интересное. Миранчуки, которых хвалил сам Симеоне, - на фоне одного из лучших клубов мира, старый-добрый Игорь Денисов против Коке и Габи. Лысов в схватке с вечным Хуанфраном. На это можно было посмотреть и без интриги.

Ее и не стало на 16-й минуте. Когда Корреа ювелирно положил мяч в дальний угол, поймав перед этим Лысова на противоходе. Очевидно было, что пять мячей «Локомотив» не забьет. И в три-то не очень верилось.

Но второй тайм – это просто шок. Хотя болельщики перенесли его довольно стойко, мало, кто ушел с трибун задолго до свистка. Вряд ли это заслуга только «Локо». Возможно, многие просто хотели увидеть еще голы – раз уж началось такое.

После игры большая группа российских болельщиков ожидала мадридцев у клубного автобуса. Особенно громкими криками были встречены Торрес и Симеоне. Если фанаты и были убиты поражением 1:5, то тщательно это скрывали.

Думается, такое поражения – наотмашь - очень вовремя для всех. В последние месяцы клуб рисковал потерял связь с планетой Земля. Все шло слишком гладко. У конкурентов проблемы, отрыв внушительный, а тут и «Ницца» с Балотелли как под заказ получила «трешку». В какую бы рубку ни ввязывался «Локо», он почти всегда выбирался целехоньким.

И вот мы уже видим, как перед жеребьевкой 1/8 финала Лиги Европы президент «Локомотива» Илья Геркус уверенно выбирал соперников: «Лучшие варианты: «Атлетико», «Милан», «РБ Зальцбург».

Уже после 0:3 в Мадриде Пейчинович развлекал журналистов в микст-зоне: «Даже против Зе Луиша сложнее играть, чем против Косты».

А игра «Локомотива» во втором тайме еще громче кричала, что лидер РФПЛ так и не понял, что за команда им попалась.

- С нашей стороны была полная авантюра. С «Атлетико» нельзя играть в такой футбол, - говорил Семин после матча. – Да и отыграть три мяча было нельзя, если говорить реально. «Атлетико» вообще три мяча никогда не пропускал. Мы неправильно играли, в Мадриде было правильнее. Болельщикам, конечно, было интереснее, но это дало простор «Атлетико». Они использовали свободные зоны, реализовывали моменты. Поздравляю «Атлетико», а для нас это мастер-класс. Сказал игрокам, что они играли так, как нельзя играть против таких клубов.

«Локомотив» переоценил себя. Решил взять «Атлетико» надрывом, страстью и желанием. В ответ получил пять мячей. Это плохо, но в тоже время только после таких поражений можно что-то переосмыслить для себя. То, что пряталось за победами и 8-очковым отрывом.

Например :

Точно ли Чорлука вернулся после травмы прежним? В моменте с Гризманном, когда француз заработал пенальти, уж слишком очевидно хорват проиграл в скорости. Может, не стоило дергать уже сыгравшуюся пару Кверквелия – Пейчинович? С другой стороны, как игрок с зарплатой 4 млн евро будет сидеть в запасе?

Что происходит с Ари? Слухи о конфликте с игроком Семин опроверг. И в них действительно верится с трудом. Бразильцу надо себе пробивать новый контракт с «Локомотивом», а не показывать тренеру свой нрав. Но почему тогда после двух матчей с «Ниццей» ему вдруг потребовалось усиленно набирать кондиции? Именно такую причину отсутствия Ари на поле называет Семин в СМИ.

В порядке ли Фернандеш? Против «Урала» португалец провел слабый матч, с «Атлетико» запомнился разве что элегантными финтами в середине первого тайма. Испанские журналисты, кстати, оценили. Но брака в передачах снова было много – 77%, больше всех потерь в команде – 12, выиграно всего 44% единоборств. Лидер «Локомотива» явно не в оптимальной форме. Если с «Уралом» хватила братьев Мирачнуков, то в Лиге Европы, конечно, этого было мало.

Ответить на эти вопросы очень важно. Потому что в чемпионской гонке все может очень быстро поменяться. Достаточно двух осечек - и все начнется заново.

Лига Европы. Основной турнир. 1/8 финала

«Локомотив» (Москва) — «Атлетико» (Мадрид) — 1:5 (1:1)

Голы: Рыбусь, 20 (ВИДЕО). — Корреа, 16 (ВИДЕО). Ньигес, 47 (ВИДЕО). Торрес, 65 (с пенальти) (ВИДЕО), 70 (ВИДЕО). Гризманн, 85 (ВИДЕО).

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский