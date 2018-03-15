Рыбус отвечает суперударом на гол Корреа: онлайн и лучшие моменты

«Матч ТВ» ведет прямую трансляцию ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы.Открыть видео
Факты о матче:
- Первая встреча команд в Мадриде завершилась крупной победой испанцев – 3:0.
- На предыдущей стадии турнира другой испанский клуб – «Атлетик» – выбил из розыгрыша московский «Спартак».
- Стартовый состав «Локомотива»: Коченков, Рыбус, Чорлука, Кверквелия, Фернандеш, Денисов, Миранчук, Миранчук, Коломейцев, Фарфан, Лысов.
- Стартовый состав «Атлетико»: Вернер, Годин, Филипе Луис, Хуанфран, Хименес, Сауль, Габи, Парти, Коке, Корреа, Торрес.
Лучшие моменты
Торрес сильно бьет, но прямо по центру, и Коченков уверен в себе.Открыть видео
0:1. У «Атлетико» проходит хорошая атака по центру, Лысов заваливается на спину, пропуская Корреа, и тот неотразимо бьет в угол.Открыть видео
Хозяева устраивают осаду чужих ворот, Вернер пока держится.Открыть видео
1:1. Рыбус отвечает голом, в чем-то похожим на тот, что случился в Испании. Издалек, мощно,без шансов для голкипера.Открыть видео
Текстовая трансляция и статистика
Фото анонса: РИА Новости/Михаил Воскресенский