Рыбус отвечает суперударом на гол Корреа: онлайн и лучшие моменты

Рыбус отвечает суперударом на гол Корреа: онлайн и лучшие моменты

18:21

«Матч ТВ» ведет прямую трансляцию ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы.

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Факты о матче:

  • Первая встреча команд в Мадриде завершилась крупной победой испанцев – 3:0.
  • На предыдущей стадии турнира другой испанский клуб – «Атлетик» – выбил из розыгрыша московский «Спартак».
  • Стартовый состав «Локомотива»: Коченков, Рыбус, Чорлука, Кверквелия, Фернандеш, Денисов, Миранчук, Миранчук, Коломейцев, Фарфан, Лысов.
  • Стартовый состав «Атлетико»: Вернер, Годин, Филипе Луис, Хуанфран, Хименес, Сауль, Габи, Парти, Коке, Корреа, Торрес.

Лучшие моменты

Торрес сильно бьет, но прямо по центру, и Коченков уверен в себе.

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0:1. У «Атлетико» проходит хорошая атака по центру, Лысов заваливается на спину, пропуская Корреа, и тот неотразимо бьет в угол.

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Хозяева устраивают осаду чужих ворот, Вернер пока держится.

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1:1. Рыбус отвечает голом, в чем-то похожим на тот, что случился в Испании. Издалек, мощно,без шансов для голкипера.

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Текстовая трансляция и статистика

Фото анонса: РИА Новости/Михаил Воскресенский

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