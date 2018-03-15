Рыбус отвечает суперударом на гол Корреа: онлайн и лучшие моменты

«Матч ТВ» ведет прямую трансляцию ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы.

Факты о матче:

Первая встреча команд в Мадриде завершилась крупной победой испанцев – 3:0.

На предыдущей стадии турнира другой испанский клуб – «Атлетик» – выбил из розыгрыша московский «Спартак».

Стартовый состав «Локомотива»: Коченков, Рыбус, Чорлука, Кверквелия, Фернандеш, Денисов, Миранчук, Миранчук, Коломейцев, Фарфан, Лысов.

Стартовый состав «Атлетико»: Вернер, Годин, Филипе Луис, Хуанфран, Хименес, Сауль, Габи, Парти, Коке, Корреа, Торрес.

Лучшие моменты

Торрес сильно бьет, но прямо по центру, и Коченков уверен в себе.

0:1. У «Атлетико» проходит хорошая атака по центру, Лысов заваливается на спину, пропуская Корреа, и тот неотразимо бьет в угол.

Хозяева устраивают осаду чужих ворот, Вернер пока держится.

1:1. Рыбус отвечает голом, в чем-то похожим на тот, что случился в Испании. Издалек, мощно,без шансов для голкипера.

Текстовая трансляция и статистика

Фото анонса: РИА Новости/Михаил Воскресенский