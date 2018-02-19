10 лучших голов уикенда. Выберите самый красивый!

10 лучших голов уикенда. Выберите самый красивый!

10:01
Ройс, Виллиан или Камил Глик. Кто автор лучшего гола выходных?

Крутейший выстрел Марко Ройса.

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Шедевр в исполнении Виллиана.

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Великолепный удар Дженгиза Юндера.

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Сумасшедший мяч Камила Глика.

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Роскошная комбинация «Наполи» и Аллан в роли финишера.

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Шикарный пас Алексиса и забег Лукаку.

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Автогол должен быть сочным. Доказано Андреа Раноккьей.

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«Тоттенхэму» на 94-й минуте забивает Стивен Дэвис, качок из «Рочдейла». Фантастика. 

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Жан-Эудес Аолу в касание завершает фланговую атаку «Страсбура». 

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Бонавентура забивает после бесшабашного контрвыпада «Милана». 

Фото анонса: globallookpress.com

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