10 роскошных голов уик-энда. Выберите лучший!

10 роскошных голов уик-энда. Выберите лучший!

12:27
Салах, Данило или Ваньяма. Кто автор лучшего гола выходных?

Королевский удар Виктора Ваньямы.

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Расправа Салаха над обороной «Тоттенхэма».

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Залп Данило – просто космос!

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Неожиданный (для вратаря «Гамбурга») выстрел Ивера Фоссума.

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Дженгиз Юндер пополняет коллекцию лучших дальних ударов минувшей недели.

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Классная комбинация «Арсенала» и гол Рэмси.

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Хамес принимает на грудь – «Майнц» вытаскивает из ворот.

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Дрис Мертенс красиво обманывает «Беневенто».

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Удар неотразимой силы Бальде Кейта.

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Миралем Пьянич устраивает праздник на ювентийской улице.

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Фото анонса: globallookpress.com

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