Черчесов с Зыряновым на трибуне и именинник Ригони. Репортаж с первого матча «Зенита» в Турции

Корреспондент «Матч ТВ» - о том, что происходило вокруг первого контрольного матча петербурского клуба на сборе в Турции.

Сплошные гости

Прежде чем отправиться на матч «Зенит» - «Слован», перенесемся на сутки назад, когда сине-бело-голубые проводили тренировку на полях комплекса Calista. На две ближайшие недели он будет футбольным домом петербуржцев. Но не успел «Зенит» его толком обжить, как стали приезжать гости.

Первым оказался не кто иной, как главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Более того, он встречал команду, когда та приехала на вечернее занятие. И выдал за пять минут столько шуток, что хватило бы на весь день.

- Как у меня дела? Слоями, как обычно. То белое, то не очень. Пойду ли на матч «Зенита» со «Слованом»? Ну, если билет дадут, тогда, конечно. А если нет — не страшно. Со своим стулом приду, - улыбался Черчесов, пока ждал «Зенит».

Когда же сине-бело-голубые подъехали, Черчесов тепло поздоровался со всем тренерским штабом, перекинулся фразой с Александром Ерохиным и пошел общаться с Роберто Манчини.

Как только началась тренировка, на трибуне появилась группа в спортивных костюмах с блокнотами в руках и эмблемами российских клубов на куртках. От «Рубина» с ЦСКА и до «Кубани». Все полтора часа, пока длилось занятие, эти люди что-то записывали, дружно снимали, фиксировали время. Между тем в человеке из Казани легко было узнать бывшего защитника Романа Шаронова.

- Это наша группа слушателей Академии тренерского мастерства. Скоро сдавать на категорию «А». Сейчас в Турции — выездная сессия. Получилось так, что она совпала со сбором «Зенита», - рассказал корреспонденту «Матч ТВ» Шаронов после тренировки петербуржцев. - Так что нам посчастливилось - будем бывать на занятиях Роберто Манчини. Я давно об этом мечтал — понаблюдать за работой таких топ-тренеров, как Спаллетти или Манчини. И сразу получил громадное удовольствие. Увидел вживую, что итальянский специалист хотел от футболистов, как все упражнения связаны между собой. Полтора часа пролетели незаметно.

Забегая вперед, скажем, что вся эта компания на следующий день пришла и на матч «Зенита» с братиславским «Слованом».

Пожелание удачи от Черчесова

Как и обещал, приехал на игру и Черчесов. Причем ни билет, ни собственный стул ему не понадобились: вход на стадион «Мардан» оказался свободным, а кресла на трибунах, вмещающих 7000 зрителей, вполне комфортабельными.

Перед тем как занять место в ложе прессы, наставник российской сборной вновь переговорил с главным тренером «Зенита» Роберто Манчини и пожелал ему удачи.

А в это время на «Мардан» заходила еще одна команда в сине-бело-голубой форме. Точнее, «Зенит-2» во главе с Константином Зыряновым. Его подопечные проходят свой сбор здесь же, в районе Белека. С утра они обыграли венгерский «Чаквари», после чего Зырянов скомандовал: «Едем на «Мардан» смотреть старших товарищей».

К слову, построили этот стадион к юношескому чемпионату Европы 2008 года, но за десять лет он не устарел. Другое дело, что на цветном табло произошла накладочка. Судя по надписи, тут вот-вот должен был начаться матч «Зенит» - «Банник» (Острава). Впрочем, до начала встречи организаторы успели поменять соперника петербуржцев на правильного.

Старые недобрые знакомые

О нем пару слов стоит сказать отдельно. В ходе зимней паузы «Слован» уже встречался с российским клубом. Правда, не из Петербурга, а из Самары. В январе «Крылья Советов» выиграли - 4:0, причем три гола забил бывший зенитовец Денис Ткачук.

Впрочем, со словацкой командой сине-бело-голубые тоже встречались. Здесь же, в Турции, ровно четыре года назад. Тогда «Зенит» проиграл - 1:2. Отчасти из-за того, что борьбы и грубости на поле оказалось больше, чем футбола. Игорь Смольников, Юрий Лодыгин и Доменико Кришито это точно помнят. Других нынешних зенитовцев в том составе не было.

Ну а «Слован» и вовсе изменился полностью. Добавим, что весеннюю части сезона он начнет в своем национальном чемпионате на 2-3 месте.

Кокорин по-прежнему капитан

Стартовый состав «Зенита» в первом турецком матче оказался практически таким же, как в двух заключительных на сборе в Дубае. Таким образом, Черчесов смог наблюдать в деле сразу шестерых зенитовских кандидатов в сборную: Лунева, Жиркова, Кузяева, Ерохина, Заболотного и Кокорина. Причем двое последних составили пару нападающих, а Кокорин вновь вышел с капитанской повязкой. Кузяев, в свою очередь, опять вынужден был закрывать позицию правого защитника. Ведь Кришито, равно как и Паредес с Нобоа, по-прежнему вне игры. Это стало ясно, когда со стартовым свистком они отправились на трибуну.

Те же, кто вышел на поле, в основном придерживались схемы 4-4-2. При атаках крайние полузащитники Ригони и Дриусси «поднимались» на поддержку чистых нападающих. Впрочем, до перерыва счет так и остался «сухим».

А после него «Слован» изменился до не узнаваемости в буквальном смысле этих слов: команда поменяла форму со светло-голубой на темно-синюю.

Если же говорить о «Зените», то в его составе первое изменение произошло на 60-й минуте, когда вместо Жиркова появился Терентьев, а вслед за этим Смольников заменил Заболотного. Что повело за собой определенные тактические перестановки. В частности, Кузяев передвинулся в центр поля, а схема стала больше похожа на 4-3-3.

Именинник не забил, «Зенит» не выиграл

Cледующим отправился отдыхать Ригони. В этот день он отметил 25-летие. И по такому случаю на утренней тренировке прошел через традиционный «тоннель» из пинков и тумаков от одноклубников. Вечером же аргенитинец очень старался забить, но не вышло. Ни у него, ни у кого бы то ни было в «Зените».

- И все же я счастлив, что сегодня занимался любимым делом. Между прочим, впервые играл в день рождения, - признался уже после игры Ригони, - Да, мы сделали все, чтобы победить, потому что всегда выходим на поле с таким настроем. Но игра была сложной, и здорово, что мы сыграли вничью, а не проиграли - в подобных матчах, когда не получается забить, удача может улыбнуться сопернику.

Спокойно на первый невыигранный на сборах спарринг отреагировал и главный тренер «Зенита» Роберто Манчини:

- Получился очень хороший матч. В принципе я всем доволен. Не сильно беспокоюсь и по поводу того, что не забили на этот раз. Главное, приберечь голы для «Селтика». Это важнее, чем забивать по 4-5 в товарищеских играх. Что касается соперников, то пока любой из них для подготовки подходит.

7 февраля «Зенит» сыграет на стадионе «Мардан» с «Црвеной Звездой», а 10-го - с «Марибором». Кроме того, стало известно, что в понедельник в 11 утра петербуржцы проведут спарринг с литовским «Стумбрасом», который изначально не значился в игровом плане. Фото: fc-zenit.ru

Контрольный матч

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Слован» (Братислава) — 0:0

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