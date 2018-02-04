«Зенит» впервые не побеждает на сборах: лучшие моменты

«Зенит» впервые не побеждает на сборах: лучшие моменты

4 февраля 18:51

Петербургский клуб сыграл вничью со «Слованом».

Факты о матче:

  • «Зенит» и «Слован» в контрольной встрече голов друг другу не забили (0:0).
  • Для команды Роберто Манчини эта товарищеская игра стала четвертой на сборах.
  • Ранее «Зенит» крупно обыграл «Копенгаген» (5:0), «Славию» (5:1) и «Гаунчжоу Эвергранд» (4:1).
  • «Слован» в зимнюю паузу уступил «Крыльям Советов» (0:4), а также добился трех побед – над «Олимпиком», «Войводиной» и «Уйпештом».

Лучшие моменты

На исходе стартовой десятиминутки лучшим образом проявляет себя Лунев.

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Удар Ригони со штрафного таит опасность, но голкипер словаков справляется.

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Лунев вновь хорош – лучший игрок «Зенита» в первый час игры.

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Кокорин дотягивается головой до сложного мяча, пробить точно в такой ситуации было практически нереально.

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Текстовая трансляция и статистика

Фото анонса: РИА Новости/Алексей Даничев

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