«Зенит» впервые не побеждает на сборах: лучшие моменты

Петербургский клуб сыграл вничью со «Слованом».
Факты о матче:
- «Зенит» и «Слован» в контрольной встрече голов друг другу не забили (0:0).
- Для команды Роберто Манчини эта товарищеская игра стала четвертой на сборах.
- Ранее «Зенит» крупно обыграл «Копенгаген» (5:0), «Славию» (5:1) и «Гаунчжоу Эвергранд» (4:1).
- «Слован» в зимнюю паузу уступил «Крыльям Советов» (0:4), а также добился трех побед – над «Олимпиком», «Войводиной» и «Уйпештом».
Лучшие моменты
На исходе стартовой десятиминутки лучшим образом проявляет себя Лунев.Открыть видео
Удар Ригони со штрафного таит опасность, но голкипер словаков справляется.Открыть видео
Лунев вновь хорош – лучший игрок «Зенита» в первый час игры.Открыть видео
Кокорин дотягивается головой до сложного мяча, пробить точно в такой ситуации было практически нереально.Открыть видео
Текстовая трансляция и статистика
Фото анонса: РИА Новости/Алексей Даничев