«Своей игрой, наверное, уже даже и «Химки» не усилю». Россия вновь лучшая на Кубке легенд

Сборная России в десятый раз победила на Кубке легенд. Турнир запомнился организацией и зрителями.
Коротко о главном:
- В финале десятого Кубка легенд сборная России оказалась сильнее Португалии.
- Дублями в решающем матче отметились Егор Титов и Роман Широков.
- Худшей командой турнира стали итальянцы с Тотти.
— Как вам организация? — спросили Романа Широкова по завершении вечера.
— Организация здесь всегда на высоком уровне, — отвечал футболист. — Полные трибуны болельщиков.
На заднем плане детский голос проревел: «Широков, имей совесть!» Молодежь надеялась, что экс-капитан сборной шустро отделается от репортеров и прибежит раздавать автографы. Не вышло. Широков выбрал прессу.
— Какой распорядок дня был во время турнира? — продолжился разговор с Широковым.
— Встали — поели — приехали — выиграли — поехали на банкет. Все как обычно.
— Сможете усилить «Химки», если понадобиться?
— (Смеется.) Своей игрой, наверное, уже даже и «Химки» не усилю.
— Но на сезон заявитесь?
— Вы что?! Я уже полтора года не играю. Могу только за ветеранов. Если в «Химках» они есть…
***
Риторическим размышлениям предшествовала церемония закрытия. Пели дети, футболисты восхищались. Как выяснилось позже, формат торжественной части не меняется последние десять лет.https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/960151706746150914
Традиционная часть шоу — дождь из хлопушек. В прошлом году блестящие ленты прилипали к ногам (тогда зрителям разрешили выйти на поле). В нынешнем сезоне «золотые змеи» потеряли совесть и нахально клеились к девушкам.https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/960162317206982656
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Пока шумели фанфары в честь российских ветеранов, в сторонке развлекались серебряные призеры. О португальцах все забыли. Футболисты такого не ожидали, но быстро сориентировались ради памятного фото. Ведь если не запостил — то и не было.https://twitter.com/alexeykowalev/status/960161790364667910
Чуть ранее Симао Самброса грозил Дмитрию Аленичеву. Российского капитана комбинация из такого количества пальцев не смутила.https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/960161285924098048
Команда России в 10-й раз одержала победу на Кубке легенд. С уверенность можно сказать: это наш турнир. В воздухе — запах попкорна, в голове — светлая память о лихих, пусть и футбольных, 90-х. За окном технологическая катастрофа. Рядом — любимые дети рискуют жизнью ради автографа Тотти. Счастье.https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/960139603272458241
Финал
Россия – Португалия – 8:4 (3:2)
Голы у России: Хлестов. Титов-2. Смертин. Павлюченко. Широков-2. Головской
Фото: Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru
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