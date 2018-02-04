Два удаления за три минуты в матче серии А! Одно из них – тренерское

Два удаления за три минуты в матче серии А! Одно из них – тренерское

4 февраля 16:19

«Верона» и «Рома» в очной встрече подняли градус отношений на максимально высокий уровень.

Счет в игре был открыт уже на первой минуте, когда Дженгиз Юндер подобрал бесхозный мяч за пределами штрафной и разбудил вратаря ударом в ближний угол.

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Не менее событийным выдалось и начало второго тайма. Сначала за споры с судьей был удален главный тренер хозяев Фабио Пеккья.

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А уже через три минуты прямая красная за подкат сзади была показана игроку «Ромы» Лоренсо Пеллегрини.

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Фото анонса: globallookpress.com

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