«Оставшись на год без футбола, он крушил все в доме». Последний шанс Лассана Диарра

Лассана Диарра вернулся оттуда, откуда, казалось, не возвращаются. Чтобы получить последний большой шанс в карьере – в родном «ПСЖ».

Ненужный Ласс

В начале 2004 года Диарра было очень плохо: от него отказался уже четвертый клуб. В том числе и «ПСЖ», в академии которого занимался Ласс. Все из-за маленького роста и щуплого телосложения (18-летний полузащитник весил тогда 57 кг при росте 173 см).

Диарра ухватился за последний шанс стать футболистом – предложение середняка второго французского дивизиона «Гавра». Ласс сходу стал лучшим игроком команды, заслужив вызов в молодежную сборную Франции и интерес топ-клубов Европы. И именно тогда его впервые стали называть «новый Макелеле».

Так и не сыграв ни одного матча в Лиге 1, Диарра отправился к самому дерзкому тренеру мира – Жозе Моуринью. В «Челси» как раз искали замену Макелеле, которому было уже 32 года. С приходом Абрамовича клуб на трансферном рынке вел себя очень агрессивно – и 4,5 млн евро за 20-летнего Диарра не были очень уж большой суммой.

У француза в Англии имелись только две проблемы. Эссьен, которого подписали спустя два месяца за 38 млн евро, и набирающий силу молодой Лэмпард. Диарра символично дебютировал за «Челси», заменив в Кубке Англии именно Макелеле, но в первый сезон играл мало. Тем не менее, был назван лучшим молодым игроком команды. А в следующем сезоне стал чаще выходить на поле – у «Челси» случилась эпидемия травм, и Моуринью иногда ставил Диарра правым защитником. Но Ласса такое положение дел не устраивало. Как раз в этот момент интерес к игроку проявил Венгер – и за 3 млн евро Диарра перебрался в «Арсенал».

Но там Ласс снова захотел всего и сразу, хотя известно, что Венгер очень аккуратно подводит молодых игроков к стартовому составу. Через полгода Диарра ушел в «Портсмут», в котором наконец раскрылся.

Победа над великим «МЮ»

«Диарра – особенный, потрясающий игрок, – радовался переходу главный тренер «Портсмута» Гарри Реднапп. – Он сам признался, что хочет перейти в клуб топ-уровня. Некоторые игроки целуют эмблему клуба и уверяют, что любят команду. Тем выше шансы того, что они покинут клуб. Диарра хочет играть в будущем за «Милан», «Реал» или «Барселону». Что в этом плохого? В нашем виде спорта амбиции – необходимы. Если Лассана будет играть так, как он это делает сейчас, на протяжении ближайших лет, я буду рад, если его мечта сбудется».

9 марта 2008-го, через три месяца после перехода в «Портсмут», Диарра вышел против лучшей команды мира на тот момент – «МЮ». В мае банда Фергюсона возьмет АПЛ и Лигу чемпионов (если бы не «Портсмут», был бы взят и требл). Но Сол Кэмпбелл, Милош Барош, Салли Мунтари, Нванкво Кану и, конечно же, Диарра остановили на «Олд Траффорд» «МЮ», который вышел в самом боевом составе, – 1:0. Кубок достался «Портсмуту». Меньше, чем через год, Диарра купил мадридский «Реал» – за 20 млн евро.

В «Реале» француз заменил Маммаду Диарра, выбывшего из-за травмы до конца сезона. Чтобы избежать путаницы, на футболке новичка написали не фамилию, а имя – «Ласс». Спустя три года после прихода в «Реал» Диарра провел 100-й матч за клуб. Но вряд ли карьеру в Мадриде можно назвать успешной.

Ласс вновь столкнулся с тем, чего очень не любит, – необходимость ждать и терпеть. В «Реале» он стал игроком ротации. Одна из позиций в опорной зоне безоговорочно отдавалась Хаби Алонсо, а вот за второе место боролись Гранеро и стареющий Гути, которого, однако, очень любили болельщики.

В Мадриде Диарра не хватало стабильности. Он мог выдать такой матч, как, например, против «Алькоркона» в Кубке, когда Пеллегрини, заменившего Ласса, освистывал весь «Сантьяго Бернабеу». Но мог и на неделю выпасть из обоймы из-за проблем с лишним весом. Особенно это проявилось с приходом Моуринью. Диарра окончательно стал игроком, который только закрывал проблемные зоны. Португалец сделал ставку на Хедиру и Алонсо.

Россия

До перехода в «Анжи» Диарра мог оказаться и в «Спартаке». Генеральный директор клуба Валерий Карпин хотел видеть игрока в команде, но тот не выходил на контакт. Принципиальный Карпин бегать за футболистом и уговаривать его не стал.

Несмотря на проигранную конкуренцию в «Реале», предложений у Диарра хватало: интересовался «Милан», звали в Англию. Но 27-летний футболист, находясь в самом расцвете сил, выбрал проект Сулеймана Керимова и «Анжи». Так РФПЛ получила лучшего игрока в истории лиги.

После хорошего сезона в «Анжи» и смены курса махачкалинским клубом, Ласс перешел в «Локомотив» за 12 млн евро. Вместе с французом в Москву перебрался Буссуфа за 15 млн евро. Это сделало «Локомотив» самой мощной командой лиги. И тот сезон должен был стать золотым именно для железнодорожников.

Но все испортил матч против «Ростова». Команда Божовича только-только взяла Кубок России, поэтому мало кто верил, что она помешает мчащемуся к чемпионству «Локомотиву». Но вышло иначе. В итоге «Локомотив» упустил и второе место, и Лигу чемпионов.

После поражения от ЦСКА в последнем туре между Диарра и Кучуком случился конфликт, из-за которого француз отказался возвращаться в команду. «Локомотив» расторг контракт и потребовал от игрока компенсацию – 10 млн евро. Из-за этого демарша Диарра на год остался без футбола.

Триумфальное возвращение

Диарра готовы были взять многие – «Интер», КПР даже объявил на сайте о трансфере, «Тоттенхэм», китайские клубы. Но всех в итоге отпугнула возможная компенсация «Локомотиву» за игрока.

Время без футбола сильно ударило по Лассу. Бывали дни, когда он, как говорят, громил все, что попадалось ему под руку в своем доме. Но потом смирился: «Иногда я несколько суток без перерыва играл в компьютерные игры и не выходил из дома».

Летом 2015 года Диарра наконец подписал контракт – с «Марселем». В тот момент начался пересмотр дела Диарра и «Локомотива», поэтому ФИФА разрешила футболисту играть. Позже, в марте 2017-го, Диарра сообщит об окончательном урегулировании конфликта с «Локомотивом».

А тогда, в 2015-м, Ласс вернулся триумфально. Спустя полгода он четыре раза признавался лучшим игроком месяца в клубе. Несмотря на то, что команда играла слабо, а у главного тренера Мичела не очень получалось заменить ушедшего Бьелсу.

Мимо главного турнира жизни и последний шанс

Евро-2016 должен был стать турниром Диарра. Он был в отличной форме, а Франция нуждалась именно в таком опорнике, имеющем и разрушать, и созидать.

В ноябре 2015-го его впервые за шесть лет вызвали в сборную Франции – на товарищескую игру против Германии. Дешам выпустил Ласса в старте. В этот же день в Париже произошла серия терактов, в одном из которых – в клубе «Батаклан» – погибла двоюродная сестра Диарра Аста Диаките. Случилось это всего в паре километров от мест, где вырос игрок.

К концу сезона вновь проявился чудной нрав Диарра – он захотел уйти из «Марселя». Вдруг. Прям по ходу сезона, в котором он подписал с клубом новый четырехлетний контракт. Просто посчитал, что достоин большего. В том поступке весь Диарра.

Ради Евро-2016 он все же успокоился, даже выходил в качестве капитана «Марселя», но перед самым турниром травмировался. И упустил главный шанс в сборной.

На тот момент ему был 31 год. За спиной роль запасного на Евро-2008, пропущенный ЧМ-2010 из-за наследственной болезни желудка, Махачкала, Москва, год без футбола. Нет, чемпионат Европы во Франции должен был стать турниром всей его жизни. Но вышло так, как вышло.

После Евро-2016 Диарра окончательно рассорился с руководством «Марселя». И смог-таки вырваться из клуба… в «Аль-Джазиру». Через полгода в ОАЭ Диарра вновь стало скучно, и он расторг контракт.

И вот спустя почти 20 лет воспитанник «ПСЖ» вернулся в родной клуб. И теперь это точно последний шанс для француза выиграть что-то по-настоящему большое.

Фото: PSG, Mike Hewitt/Getty Images Sport/Getty Images, Paul Gilham/Getty Images Sport/Getty Images, РИА Новости/Саид Царнаев, Adam Pretty/Bongarts/Getty Images

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