В 2017-м это случилось впервые. Трансферы

Праздники заканчиваются. «Матч ТВ» завершает сериал, посвященный главным итогам 2017 года. Последний эпизод – о футбольных трансферах.

«ПСЖ», Неймар, Мбаппе и «пиджаки»

Бабло побеждает зло. «ПСЖ» вывернул карманы и не прогадал. Клуб – в топе Лиги 1 и сияет в ЛЧ. И что значит «вывернул карманы»? Неймар самостоятельно (не без помощи банды адвокатов) выкупил контракт у каталонцев за 222 миллиона евро. Мбаппе – в аренде, а счет на 180 мультов оплатить нужно летом. Трансферный рынок победила кредитно-банковская система и менеджерский талант. Спасибо, «пиджаки»! Вы с утра «обкашляли вопросик» – мы вечером смотрим футбол. Вот это красиво!

«Зенит», «Ростов», Аргентина и «элитная среда»

Вы не болельщик «Зенита»? Тогда этот вопрос для вас! Постарайтесь вспомнить имена всех аргентинцев петербургского клуба. Себастьян Паредес? Эмилиано Маммана? Дриус Краневиттер? Полагаете, это все? Видите, уже ошиблись. Сограждан Марадоны в составе сине-бело-голубых пятеро. И все десантировались на невские берега горячим летом 2017-го. В трансферном смысле слова «лето».

О причинах рассказал Сергей Фурсенко:

«Коллектив аргентинцев в «Зените» полный, пять человек достаточно. Они сыграны между собой, часто играли вместе в сборных Аргентины и учились вместе. Чтобы раскатить наших российских игроков в «Зените», нужно поместить их в комфортную элитную футбольную среду. Что мы и сделали».

В «элитную среду» тем же летом влилось еще пять футболистов «Ростова». Это уже не элита, а элитище!

«Лестер», Силва и 14 секунд

«Лестер» выплатил «Спортингу» 29,5 млн евро за Адриена Силву еще 1 сентября. Но свой дебютный матч в АПЛ полузащитник сыграл только неделю назад. Как же так?

Первую половину сезона футболист пропустил из-за маниакальной пунктуальности ФИФА. Документы на регистрацию были поданы на 14 секунд позже дедлайна. Неслыханно! Что эти «лисы» себе позволяют!

В результате Силва стал игроком «Лестера», но профукал полгода карьеры. Не имел права играть до урегулирования бумажных вопросов. В «благодарность» роковым секундам (и бюрократической машине) португалец взял в команде 14-й номер.

«Арсенал» и рекорд. Собственный

Клубы АПЛ бьют внутренние, международные и межгалактические трансферные рекорды. Но «Арсенал» не из таких. Самый крупный улов «канониров» последних лет – Месут Озил в 2013-м за 47 млн евро. И вот минувший июль приносит сенсацию с Туманного Альбиона. Приезжает Александр Ляказетт за 60 млн евро. Лондон, bonjour!

Но в свете последних «успехов» и вновь обретающих силу настроений «Wenger out», возможно, на «Эмирейтс» скоро прибудут игроки подороже. Подождем.

«Милан» и 230 миллионов в трубу

За одну трансферу кампанию «Милан» потратился как никогда в жизни. Начиналось все здорово. Миланисты закупили 11 футболистов, обыграли «Баварию» в товарищеском турнире. Оформили лучший старт в чемпионате за последние 10 лет. Grazie китайским деньгам! Но счастье – понятие эфемерное.

10-й тур - и «россонери» уже в середине таблицы. А новички на глазах теряют скиллы. Бонуччи нелепо ошибается, Чалханоглу не тот, что в «Байере». За 14 игр ни разу не забивает «новый Криштиану Роналду» Андре Силва. 230 миллионов – псу под хвост.

Монтеллу увольняют. И «запрягают в телегу» Дженнаро Гаттузо. Но и у Джино пока получается с трудом. Последние новости также не радуют: «Милан» ищет инвесторов, чтобы покрыть убытки. Много денег – вредно.

Фото: globallookpress.com, Tony Marshall/Getty Images Sport/Getty Images, Marco Luzzani/Getty Images Europe/Getty Images

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