7 крутейших голов уикенда. Выберите лучший!

Серхио Агуэро попал в список дважды, хотя в обоих случаях внимания заслуживает сама комбинация.

Форвард «Торино» Ньянг на замахе отправляет защитника «Болоньи» катиться к воротам, а следом посылает и мяч.

Андреас Корнелиус и его «Аталанта» умудрились выиграть в Риме. Здесь нападающий красиво подрезает мяч в угол под пристальным наблюдением оппонента.

Лихай двумя голами выбивает «Арсенал» из Кубка Англии. Один из них получается очень аппетитным.

Разбудите кто-нибудь защитников «Бернли», иначе это сделает Агуэро звонкой пощечиной!

Какой из двух мячей Серхио лучше, выбирайте сами. Мы пока подумаем.

Европейский уикенд открылся матчем «Кьево» – «Удинезе», где грудь и нога Радовановича в тесном сотрудничестве с верхним углом подарили настоящий шедевр.

Лингард забил немало красивых мячей за «МЮ» в этом сезоне, но вот этот стоит особняком.

Фото анонса: Alex Livesey / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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