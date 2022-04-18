Когда «Реал» и «Бавария» оформят чемпионства, кто возьмет титул в АПЛ и Cерии А? Главные интриги на финише топ-лиг

Изучаем таблицы и календарь пяти ведущих чемпионатов.

Изучаем таблицы и календарь пяти ведущих чемпионатов.

АПЛ: «Ливерпулю» нужна осечка «Ман Сити», но у команды Гвардиолы календарь заметно легче

АПЛ — единственная лига, в которой еврокубковая зона включает в себя сразу семь мест. Это стало возможным, потому что Кубок лиги взял «Ливерпуль», обыгравший в финале «Челси», эта же пара встретится и в финале Кубка Англии. Оба клуба точно финишируют в топ-6 АПЛ, поэтому еще одну еврокубковую путевку получит седьмая команда по итогам сезона.

Главная интрига формулируется просто: кто станет чемпионом? «Ман Сити» и «Ливерпуль» совсем недавно дважды сыграли между собой в течение шести дней — оба раза на «Этихаде»: в чемпионате была яркая ничья (2:2), а в выходные «красные» выбили принципиального соперника из Кубка (3:2). Есть неплохие шансы увидеть эту пару и в финале Лиге чемпионов: для этого «горожанам» надо пройти «Реал», а ливерпульцам расколдовать «Вильярреал».

Отставание команды Клоппа от лидера в таблице минимально, но расписание у «Сити» выглядит заметно легче.

Оставшиеся соперники «Ман Сити»:

«Вулверхэмптон» (Г), «Брайтон» (Д), «Уотфорд» (Д), «Лидс» (Г), «Ньюкасл» (Д), «Вест Хэм» (Г), «Астон Вилла» (Д)

Оставшиеся соперники «Ливерпуля»:

«МЮ» (Д), «Эвертон» (Д), «Ньюкасл» (Г), «Тоттенхэм» (Д), «Астон Вилла» (Г), «Саутгемптон» (Г), «Вулверхэмптон» (Д)

Любопытно, что похожая ситуация была и три года назад. Тогда «Ливерпуль» в начале 2019-го допустил несколько осечек, позволив обойти себя «Сити», который в минимальное преимущество вцепился мертвой хваткой. После 31-го тура команда Гвардиолы также опережала главного конкурента всего на одно очко и выиграла все оставшиеся матчи. Всего же победная серия с февраля по май составила 14 игр! В общем, под давлением и без права на ошибку «Сити» играть умеет. К тому же у «Ливерпуля» впереди встречи с проблемным, но все равно опасным «МЮ», ливерпульское дерби, «Тоттенхэм» Конте, который не удалось победить в первом круге, а еще неуступчивый «Вулверхэмптон», обыгранный в декабре с огромным трудом.

«Челси» может чувствовать себя относительно комфортно: за лидерами уже не угнаться, но и третье место «синие» потерять не должны. Серьезная заруба ожидается за последнюю путевку в ЛЧ: сейчас четвертым идет «Тоттенхэм», но у отстающего от него на три очка «Арсенала» игра в запасе. Рядом и нестабильный «МЮ». Впрочем, в следующем сезоне от Англии в Лиге чемпионов может оказаться сразу пять команд, если в мае трофей возьмет «Ман Сити» или «Ливерпуль».

В Серии А сразу три претендента на скудетто, «Аталанта» рискует пролететь мимо еврокубков

В Италии самый острый расклад среди всех топ-лиг. В начале сезона «Наполи» и «Милан» оккупировали две верхние строчки, а действующий чемпион «Интер» с новым тренером Индзаги спотыкался чуть ли не через тур и отставал от лидирующей пары на семь очков. К новому году все поменялось: вперед вырвались уже «интеристы» и оторвались от того же «Наполи» на те же семь очков. Теперь на первой строчке восседает «Милан», но по потерянным очкам впереди все равно «Интер».

Между собой претенденты на титул в этом сезоне уже не сыграют. Календарь оставшихся встреч у «Милана» выглядит заметно сложнее, чем у конкурентов. Если «Интеру» в следующие выходные удастся дома обыграть «Рому», путь ко второму подряд скудетто можно будет считать открытым. Многое будет зависеть и от сегодняшней игры между «Наполи» и «Ромой», которую в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

«Милан»: «Лацио» (Г), «Фиорентина» (Д), «Верона» (Г), «Аталанта» (Д), «Сассуоло» (Г)

«Интер»: «Рома» (Д), «Болонья» (Г), «Удинезе» (Г), «Эмполи» (Д), «Кальяри» (Г), «Сампдория» (Д)

«Наполи»: «Рома» (Д), «Эмполи» (Г), «Сассуоло» (Д), «Торино» (Г), «Дженоа» (Д), «Специя» (Г)

«Ювентус» в чемпионских разборках второй год подряд участия не принимает — команде Аллегри главное не вылететь из первой четверки. Относительно легкий календарь и очковое преимущество над «Ромой» дают на это неплохие шансы.

«Аталанта» Гасперини в последние сезоны стала постоянным участником еврокубков, но пробиться даже в Лигу конференций на следующий год будет не так просто. Сейчас бергамаски отстают от шестой строчки на пять очков, однако у них на две игры больше по сравнению с «Лацио». В расписании у «Аталанты» сплошь соперники ниже классом, за исключением «Милана» в предпоследнем туре. Осложняет выполнение задачи плотность в таблице и наличие сразу трех конкурентов — «Ромы», «Лацио» и «Фиорентины». Обогнать нужно будет сразу двоих.

«Бавария» может оформить 10-й титул подряд уже в следующем туре

В Германии все стабильно и скучно в плане чемпионской интриги. Ничего не поменялось и в этом сезоне — «Бавария» готовится обливаться пивом и поднимать серебряную салатницу в десятый раз подряд. В ближайшую субботу команда Нагельсманна дома примет дортмундскую «Боруссию» и в случае победы станет недостижима для преследователей. Если не удастся победить принципиального соперника, у мюнхенцев будет еще три запасных варианта.

Гораздо острее борьба за Лигу чемпионов. С первыми двумя местами все понятно, а вот на оставшиеся путевки претендуют «Лейпциг», который Тедеско поднял в топ-4 из середины таблицы, а также «Байер» и главная сенсация сезона «Фрайбург». «Лейпциг» в этой мини-гонке выглядит фаворитом. В этом смысле очень важной оказалась гостевая победа над «Байером». При Тедеско команда набрала отличный ход — 7 побед и 2 ничьи в последних 9 матчах, а еще выход в полуфинал Лиги Европы.

Анчелотти станет футбольным Таносом в начале мая

Нет сомнений, что в ближайшие недели Карло Анчелотти сделает то, что не удавалось ни одному тренеру в истории: итальянец станет чемпионом уже в пятой европейской топ-лиге. Ранее он брал титулы в Италии («Милан»), Англии («Челси»), Франции («ПСЖ») и Германии («Бавария»). «Реал» Анчелотти ровно прошел весь сезон в Ла Лиге и очень быстро организовал комфортный отрыв от преследователей. Перестройка и нестабильность главных конкурентов, конечно, помогли Мадриду, но это точно не обесценивает заслуг самого «Реала».

Для оформления титула мадридцам осталось набрать 10 очков в шести матчах, и это с учетом того, что «Барса» пройдет оставшийся отрезок без потерь. Календарь ближайших встреч у «Реала» вполне лайтовый, за исключением дерби с «Атлетико» 8 мая. Очень может быть, что именно на стадионе своего принципиального соперника и будет оформлен титул. В крайнем случае это можно будет сделать через несколько дней на «Сантьяго Бернабеу», куда в гости заглянет «Леванте».

Больше интриги в борьбе за ЛЧ. Ожившая при Хави «Барса» уже вторая, и это с двумя матчами в запасе. Апокалиптичные сценарии начала сезона не сбылись — команда после ухода Кумана перестроилась, набрала несколько ярких новичков и не должна потерять места в топ-4. «Севилья» и «Атлетико» тоже видятся фаворитами в споре за Лигу чемпионов: «Бетис» и «Реал Сосьедад» расположились не так далеко, но календарь у них сложнее. Особенно это касается команды из Сан-Себастьяна, которой предстоит сыграть с «Барсой» и «Атлетико».

«ПСЖ» осталось набрать четыре очка до чемпионства

В прошлом сезоне «ПСЖ» сенсационно не смог финишировать первым. Пока парижане раскачивались, вперед ушел «Лилль», который догнать уже не получилось. В этом сезоне прошлогодние чемпионы застряли в середине таблице, а команда Пеллегрини шансов конкурентам не оставляет. Чемпионская интрига в Лиге 1 умерла еще несколько месяцев назад. Теперь осталось решить формальности: в ближайших матчах с «Анже» и «Лансом» парижанам достаточно взять четыре очка, чтобы вернуть себе чемпионское звание.

На две оставшихся путевки в ЛЧ претендуют сразу четыре команды: второе место сразу попадает в групповой этап, третье — сыграет в квалификации. Шансы «Марселя» в этих разборках выглядят предпочтительней. Предсказать, чем завершится спором между «Ренном», «Ниццей», «Страсбуром» и «Монако», гораздо сложнее.

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