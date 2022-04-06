Месси и Роналду не светит «Золотой мяч» в этом году, но и без них есть четыре крутых претендента на награду

С новыми трактовками все должно стать понятнее.

С новыми трактовками все должно стать понятнее.

Лучшего игрока будут выбирать по итогам сезона, а не года. Главный критерий — личная статистика

За последние 14 лет в списке обладателя самого престижного индивидуального трофея только одному игроку удалось вклиниться между Криштиану Роналду и Лионелем Месси — в 2018-м «ЗМ» взял Лука Модрич. Хорват победил в голосовании во многом благодаря двум факторам — триумфу «Реала» в ЛЧ и выходу сборной в финал чемпионата мира. В марте L'Équipe рассказала о новых правилах по определению лучшего игрока. Теперь командные успехи стоят только на втором месте. Вот главные изменения, которые вводится с этого года:

Лучший игрок определяется по итогам сезона, а не года

Главным критерием становятся индивидуальные достижения

На втором месте командные награды

Третьим пунктом идет расплывчатая формулировка «класс игрока и его приверженность принципам Fair Play»

Результаты ЧМ-2022 при выборах лучшего игрока будут учитываться уже в следующем году. При новых трактовках и сроках вручения «ЗМ» споров и скандалов, подобных прошлогоднему, с одной стороны должно стать меньше — Левандовский был явно лучше в плане статистики, но у Месси был весомый трофей со сборной. С другой, непонятно, как можно сравнивать индивидуальные достижение вратаря и нападающего или опорника с плеймейкером? Или у ван Дейка, Канте или Куртуа теперь вообще нет шансов на награду из-за своих амплуа: статистика игроков атаки всегда будет выглядеть круче.

Прямо сейчас есть четыре явных претендента на главный индивидуальный приз в футболе. Никто из них ранее трофей не брал. По сравнению с Месси и Роналду их статистика в текущем сезоне из другой галактики. А ведь когда-то инопланетянами называли Лео и Криша.

Кроме того, команды Месси и Роналду второй год подряд не смогли преодолеть барьер 1/8 Лиги чемпионов: весной-2021 это были «Барса» и «Юве», теперь — «ПСЖ» и «МЮ». Очевидно, эпоха двух главных звезд мирового футбола подходит к концу. Нельзя сказать, что на смену им приходит молодая шпана: Салаху — 29, Левандовскому — 33, Бензема — вообще 34 года. Из этого ряда выбивается 23-летний Мбаппе. Стоит напомнить, что свой первый «Золотой мяч» Месси взял, когда был на год младше.

Кто претендует на приз в этом году?

Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

Что может выиграть в этом сезоне: чемпионат Франции

Что уже точно не выиграет: Лигу чемпионов, Кубок Франции

Прямо сейчас француз лучший по результативности среди всех претендентов. Травмы обходят Килиана стороной — в этом сезоне он пропустил считанное количество матчей, в основном из-за перебора желтых карточек. Большинство голов забил разным «Лорьянам» и «Реймсам», но и в больших матчах был в полном порядке. Насколько крут Мбаппе можно было убедиться в противостоянии «ПСЖ» с «Реалом»: он принес победу в первой игре, вывел вперед свою команду в ответном матче, но все усилия форварда перечеркнули провальные 17 минут второго тайма на «Бернабеу».

Со статистикой у Мбаппе все хорошо, но при равных показателях с конкурентами (Левандовский и Бензема отстают не так сильно) на первый план уже выйдут показатели команд. «ПСЖ» вылетел из ЛЧ уже в 1/8 финала — это сильно понижает шансы Килиана. Если он действительно претендует на трон после ухода со сцены двух королей, летом ему следует сделать выбор в пользу «Реала», но судя по последнем новостям, катарские владельцы сумели уломать Мбаппе на новый контракт с «ПСЖ».

Роберт Левандовский («Бавария»)

Что может выиграть: Лигу чемпионов, чемпионат Германии

Что уже точно не выиграет: Кубок Германии

Поляк точно заслужил «ЗМ» за выслугу лет. Дважды подряд его прокатывали с наградой — в 2020-м France Football решил отменить голосование из-за пандемии, а в прошлом году его обошел Лионель Месси. На данный момент по «гол+пас» Левандовский опережает аргентинца на 37 баллов. «Бавария» в Лиге чемпионов уже прошла дальше «ПСЖ» и останавливаться не собирается — в четвертьфинале ей попался «Вильярреал». Левандовский лидирует в списке лучших бомбардиров ЛЧ (12) и Бундеслиги (31).

Главная угроза для Роберта в плане будущего голосования — Карим Бензема, у которого тоже все в порядке с результативностью. Сетка плей-офф Лиги чемпионов не исключает встречи «Баварии» и «Реала» в финале. Если кому-то из форвардов удастся стать героем решающего матча, его шансы на «Золотой мяч» многократно возрастут.

Карим Бензема («Реал»)

Что может выиграть: Лигу чемпионов, Ла Лигу

Что уже не выиграет: Кубок Испании

Победный хет-трик в ворота «ПСЖ» вознес француза на первые строчки в рейтинге претендентов на «Золотой мяч», но даже без этого Бензема проводил выдающийся сезон. 34 гола за «Реал» — рекордная результативность за всю карьеру, а ведь впереди еще около десятка матчей. Если сравнивать его по влиянию на игру команды с остальными претендентами, то тут Карим даст фору всем.

Даже при всей результативности Левандовского, его отсутствие на поле не так сказывается на «Баварии», как потеря Бензема для «Реала». Француз лучше остальных умеет сам создавать и находить моменты, и в этом смысле с ним можно сравнить только Мбаппе. Если «Реал» сумеет взять ЛЧ в этом году, Бензема — главный фаворит в голосовании. В случае победы «Баварии», перевес будет уже на стороне Левандовского.

Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Что может выиграть: Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии

Уже выиграл: Кубок английской лиги, серебро Кубка Африки

В плане личной результативности Салах уступает главным фаворитам, но при этом его показатели весьма высоки, а вкупе с командами трофеями египтянин имеет шансы побороться за «Золотой мяч». Он уже выиграл с «Ливерпулем» Кубок английской лиги, дошел со сборной до финала Кубка Африки. Вероятность побед в ЛЧ и АПЛ весьма высока — с таким послужным списком можно замахнуться на главный индивидуальный приз. По версии портала Goal.com, сейчас Салах идет третьим в рейтинге главных претендентов следом за Левандовским и Бензема. Оставшиеся два месяца сезона в этой гонке станут определяющими.

О главных претендентах на «Золотой мяч» и уходящей эпохе Месси и Роналду мы поговорили с российскими звездами 90-х годов. В 1993-м году Сергей Кирьяков первым из россиян попал в список претендентов на «Золотой мяч». Только двое игроков сумели повторить это достижение — Аршавин и Жирков, принимавшие участие в голосовании спустя 15 лет.

Что говорят эксперты?

Сергей Кирьяков: «Мбаппе — единственный реальный конкурент Левандовского за «Золотой мяч»

— Месси и Роналду в этом году «Золотой мяч» не возьмут — есть более достойные претенденты. Для меня два главных фаворита — Левандовский и Мбаппе. После ухода из «Барселоны» Месси долго адаптировался в «ПСЖ». Если в «Барсе» вся игра в атаке шла через него, то в Париже есть другие персонажи, которые претендует на роль лидера. Тот же Мбаппе, в первую очередь. Так что Месси в этой обстановке немного растворился. У Роналду другая ситуация — в «МЮ» рядом с ним нет исполнителей достойного уровня, которые подносили бы ему снаряды, как это было в «Реале». Поэтому и результативность упала, сбился прицел и в целом по игре есть вопросы. К сожалению, лучшие годы Роналду уже позади.

Это же касается и Месси. Какими они были в золотые времена в «Реале» и «Барселоне», мы их уже не увидим. В какой-то степени на их игру повлияли переходы из команд, в которых они показывали свою лучшую игру. Фактор возраста тоже нужно учитывать.

Левандовский и Мбаппе сейчас смотрятся гораздо предпочтительней Месси и Роналду. Кто-то из них и должен взять «Золотой мяч». Бензема и Салах тоже проводят хороший сезон, но мои личные фавориты — Левандовский и Мбаппе. Француз классно проявил себя в матчах с «Реалом» и не его вина, что команда упустили преимущество, которое было добыто благодаря его голам. На мой взгляд, вылет из Лиги чемпионов не сильно понижает шансы Мбаппе на награду. В пользу Левандовского может сыграть психологический фактор. Все-таки его фактически лишили награды в 2020 году, а через год он занял второе место после Месси. Теперь путь к «Золотому мячу» для него открыт, тем более те, кто голосовал в прошлом году за Месси, возможно, чувствуют какую-то вину перед Левандовским и теперь отдадут ему свой голос. Единственный, кто может помешать ему взять приз — это Мбаппе.

Александр Мостовой: «Эпоха Месси и Роналду подошла к концу»

— Решение сделать главным критерием при голосовании индивидуальные показатели игрока уже давно напрашивалось. Я всегда говорил, что в футболе трофей выигрывает не один игрок, а команда. «Золотой мяч» следует вручать именно за личные достижения. Уже очевидно, что в этом году Месси и Роналду в число претендентов не входят — их эпоха уходит. Рано или поздно это должно было произойти: все-таки Месси уже 34 года, Роналду — 37.

Если раньше приходилось выбирать между двумя претендентами, то сейчас круг стал в два раза шире. На данный момент есть четыре главных претендента: Бензема проводит шикарный сезон, забивает почти в каждом матче, Мбаппе очень силен индивидуально, может сделать все — убежать, обыграть, отдать. Левандовский — настоящий киллер, который чувствует себя хозяином штрафной площади. Салах, на мой взгляд, несколько недооценен из-за своей скромности. Все-таки остальные трое раскручены гораздо сильнее. При этом по классу, египтянин никому из них не уступает. Многое будет зависеть от того, чья команда сумеет выиграть Лигу чемпионов.

При новых критериях шансов взять награду у вратарей, защитников и опорников практически нет и это справедливо. Ломать — не строить, поэтому атакующие игроки и должны бороться за «Золотой мяч». В свое время на этот приз номинировался Роберто Карлос, но он забивал больше некоторых нападающих. Например, я совершенно не понял, за что Доннарумме дали приз лучшего игрока Евро-2020. В основном за то, что он отражал мячи в послематчевых сериях, хотя были и более достойные кандидаты.

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