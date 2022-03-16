Из «ПСЖ» уходят первая звезда, главный тренер и спортивный директор. Какой будет новая перезагрузка парижан?

Счастье не в деньгах, а в умении ими распоряжаться.

Счастье не в деньгах, а в умении ими распоряжаться.

«ПСЖ» на прошлой неделе завершил свое выступление в Лиги чемпионов, уступив в 1/8 финала мадридскому «Реалу»

на прошлой неделе завершил свое выступление в Лиги чемпионов, уступив в 1/8 финала мадридскому «Реалу» За все время правления катарских владельцев клуба (с 2011 года) парижанам так ни разу и не удалось завоевать главный трофей в клубном футболе

Уже летом клуб ждут очередные серьезные изменения: ожидается, что «ПСЖ» покинут нападающий Килиан Мбаппе , главный тренер Маурисио Почеттино и спортивный директор Леонардо

Леонардо рулил процессами в «ПСЖ» еще в начале катарского проекта, но теперь пришла пора расстаться

Бразилец впервые оказался в «ПСЖ» еще в 1996 году — в самом расцвете карьеры. В тот год клуб взял свой первый и пока единственный в истории европейский трофей — Кубок обладателей кубков. Правда, сам Леонардо к триумфу причастен не был, он пришел в команду из японской «Касимы Антлерс» спустя несколько месяцев после еврокубкового финала. В качестве игрока большой роли в истории «Пари Сен-Жермен» он не сыграл: провел в команде всего сезон, а затем отправился в «Милан».

По окончании игровой карьеры чемпион мира-1994 остался в итальянском клубе. Сначала работал скаутом, потом техническим директором, постепенно обрастая связями. Параллельно бразилец посещал тренерские курсы, так на всякий случай. Он подвернулся в 2009-м году, когда в «Милане» решили сделать ставку на своего бывшего игрока. Позже этот трюк без особых успехов пытались повторить с Зеедорфом, Индзаги и Гаттузо. Леонардо в новом статусе отработал лишь сезон: не провалился, но и больших высот не достиг, финишировав на третьем месте. Из ЛЧ команда вылетела уже в 1/8 финала. В «Интере» на следующий год получилось чуть лучше: второе место в серии А и выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

И все-таки больше по душе Леонардо был не спортивный костюм, а деловой. В «Интере» были довольны главным тренером, но тот предпочел стать частью нового грандиозного проекта «ПСЖ», купленного катарским инвестиционным фондом. Ребятам с Ближнего Востока требовался человек, погруженный в европейский футбол и умеющий договариваться со звездами и большими клубами. Статус бывшего игрока парижан тоже оказался весьма кстати. В свой первый заход в качестве спортивного директора Леонардо переманил из «Милана» Тьяго Силву и Златана Ибрагимовича, оформил сделку по переходу Дэвида Бекхэма, именно он был главным инициатором приглашения Карло Анчелотти.

При Леонардо в 2013-м было добыто первое чемпионство в новой эре, но из-за скандала бразилец был вынужден покинуть клуб. После одного из матчей он толкнул судью и был отстранен от футбола почти на два года. Из «ПСЖ» пришлось уйти. Буйный нрав Леонардо известен всем. Очередной срыв произошел совсем недавно, когда разъяренный спортивный директор вместе с президентом парижан аль-Хелаифи пытались продраться в судейскую после игры с «Реалом». Через несколько лет после дисквалификации Леонардо занесло в Турцию, где он всего несколько месяцев потренировал «Антьяльспор». Его уволили уже после десяти матчей, половину из которых он проиграл.

Новый заход Леонардо в «ПСЖ» состоялся три года назад. К тому времени парижане уже пресытились звездами, так что трансферная кампания была скромной и направленной на усиление проблемных зон, а не на пиар. В команду пришли Кейлор Навас, Сарабия, Гейе и Диалло. По итогам сезона, усеченного из-за коронавируса, был оформлен дубль на внутренней арене, а в Лиге чемпионов наконец удалось избежать провала. «ПСЖ» добрался до финала, но прямых заслуг Леонардо в этом немного — главным творцом успеха стал Томас Тухель. Вскоре бразилец умудрился разругаться с тренером, который нес золотые яйца. Немца выдавили в «Челси», с которым он с ходу взял ЛЧ. «ПСЖ» тоже выступил круто, высадив «Барселону» и «Баварию», но на «Ман Сити» сил уже не хватило.

Мощная трансферная кампания имени Леонардо образца лета-2020 наделала много шума. Чего стоит хотя бы спонтанное подписание Месси, контракт которого уже не могла тянуть «Барселона». Помимо Лео парижанами стали Серхио Рамос, Доннарумма, Хакими, Вейналдум и Данилу Перейра. Крутые переходы, но, как оказалось, только для футбольного симулятора, а не реальной жизни. Катастрофа в матче с «Реалом» недельной давности продемонстрировала несостоятельность такого подхода.

Косые взгляды катарцев теперь направлены именно на Леонардо. Владельцы готовы были терпеть непростой характер бразильца при наличии результата — провал в ЛЧ сильно пошатнул положение спортивного директора. Ему сразу припомнили подписание Месси, который на «Парк де Пренс» стал тенью себя по сравнению с игрой за «Барселону». Неспособность уговорить Мбаппе остаться в Париже — тоже играет не в пользу Леонардо. Наконец, прошлогодняя ставка на Почеттино очевидно также не сыграла.

Все говорит о том, что дни бразильца в «ПСЖ» сочтены. Фанаты негодуют и посвящают ему баннер: «Леонардо, убирайся»! Пресса уже пишет, что начались поиски нового спортдира. Главным кандидатом называется его коллега из «Тоттенхэма» Фабио Паратичи, который до этого долгое время работал в «Ювентусе». Вот только выдернуть итальянца с его нынешнего места работы будет непросто — он только прошлым летом перебрался в Лондон и сейчас вместе с Конте готов к строительству новой команды. Вероятно, парижанам придется поискать в других местах, но очевидно, что сохранить свой нынешний пост Леонардо уже не удастся.

Выбор в пользу Почеттино изначально был странным, а нынешний сезон подтвердил все опасения. Теперь в Париже ждут Зинедина Зидана

В прошлом сезоне желание Леонардо избавиться от неугодного Тухеля, между ними возникло неприятие друг друга, вылилось в спонтанную отставку и судорожные поиски сменщика. На рынке было не так много свободных специалистов высокого уровня. Выбор в пользу Маурисо Почеттино сразу показался странным. Для работы с топ-клубом все-таки нужен тренер с другой ментальностью. Все это проходил тот же «ПСЖ», который не так давно давал шанс Унаи Эмери. Испанец феноменально хорош у себя на родине, но одно дело крутая, но провинциальная «Севилья», и совсем другое ежедневная работа с топ-звездами.

Почеттино доходил с «Тоттенхэмом» до финала Лиги чемпионов, тоже работал с крутыми игроками вроде Кейна или Льориса, но такого давления, к которому нужно быть готовому любому тренеру «ПСЖ», он до сих пор не испытывал. Плюс ко всему аргентинец стал заложником трансферной политики клуба, который прошлым летом вновь вернулся к покупкам всего, что блестит. Месси свободен? Немедленно берем! У Доннаруммы закончился контракт с «Миланом»? Скорее подписываем! При этом мнение Почеттино в трансферах точно было непервостепенным. В концовке прошлого сезона, когда «ПСЖ» обыгрывал «Барсу» и «Баварию», команда точно выглядела более сбалансированной, чем сейчас.

Почеттино нужно было уместить на поле всех звезд и при этом еще как-то играть в обороне. Против «Лилля», «Бордо» или «Монако» прокатывала нехитрая формула «в атаке показакуем, сзади как-то отобьемся». С соперниками уровня «Ман Сити» и «Реала» это уже не работало. Неймар и Месси — это вообще не про отработку в обороне, а при современном футболе минус два игрока при командном прессинге — это уже серьезно. В атаке же эта парочка уже делает разницу не так часто, как раньше. Особенно в главных матчах сезона.

Почеттино, как Деточкин: конечно, виноват, но он не виноват. Можно сказать, что тренера подставили или он оказался не готов к бесконечному фестивалю амбиций на тренировках, острой реакции на замены и прессинга руководства. Возможно, любой тренер мира был бы рад такому набору нападающих: Мбаппе, Месси, Неймар, Икарди, Ди Мария, но это точно не делало счастливее аргентинского тренера, которому нужно было это великолепие как-то размещать на поле.

В больших клубах все просто: если тренер не дал результат, его увольняют. Очередное чемпионство в Лиге 1 никого не успокоит. Почеттино по окончании сезона уйдет из команды с вероятностью в 99 процентов. Сам тренер в частных беседах не скрывает, что хотел бы вернуться в Англию. Кто придет ему на замену? Сейчас кандидатом номер один называется Зинедин Зидан. При Леонардо его приглашение было проблематичным: бразилец по личным мотивам не хотел видеть французского тренера в команде, но так как самому спортивному директору скоро укажут на дверь, путь для Зидана будет открыт. Вот уж, кто умеет работать со звездами любой величины. «ПСЖ» уже второй десяток лет грезит победой в Лиге чемпионов, Зидан же прекрасно знает, как можно это сделать.

«ПСЖ» готов был сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком мира, но он всего равно выбрал «Реал»

Катарцы уламывали Килиана Мбаппе с лета прошлого года, когда до окончания контракта оставался год. «ПСЖ» даже не стал продавать нападающего, хотя понимал, что может потом не получить за него вообще ничего. При этом «Реал» был готов заплатить за Мбаппе более 200 млн евро. Парижане сказали «нет», видимо, в надежде, что он поможет все-таки взять ЛЧ, а еще по ходу сезона рассчитывали-таки уломать парня подписать новый контракт. В итоге обе ставки не сыграли: команда бесславно вылетела в 1/8 финала, а Килиан остался непреклонен. Его даже не прельстила гигантская зарплата в 100 млн евро в год! С таким окладом он с огромным запасом стал бы самым высокооплачиваемым игроком в мире. В «Реале» он будет зарабатывать в четыре раза меньше, но хотя бы получит подписной бонус в районе 60-80 млн.

Детская мечта для Мбаппе оказалась дороже, а последняя игра с «Реалом» окончательно убедила его в правильности выбора. «ПСЖ», несмотря на все свои деньги и возможности, оказался командой в коротких штанишках. После первого пропущенного удара выяснилось, что у нее хрустальная челюсть. Неймар в Париже так и не выиграл Лигу чемпионов, но он это делал в «Барселоне». Мбаппе четыре года назад вместе со своей сборной взял золото ЧМ, но ачивки в виде победы в ЛЧ у него до сих пор нет. Из команды звезд он решил перебрать в команду-звезду, которой является сейчас «Реал» Анчелотти. Понятно, что в ней он станет главной жемчужиной, вокруг которой будет строиться вся команда. Эдену Азару новой примой «Сантьяго Бернабеу» стать было не суждено, у Мбаппе же гораздо больше шансов.

Главный претендент на футбольный трон после ухода со сцены Лео и Криша молод, травмы обходят его стороной, а амбиций хоть отбавляй. Для «ПСЖ» это гигантская потеря, но возможно и шанс на глобальную перестройку. Ее жертвами могут стать и Неймар с Месси, недовольство которыми явно выражают фанаты. Лучшие годы обоих уже позади: бразилец все так же больше лечится, чем играет, а Лео вне Каталонии далеко не так бодр, как на «Камп Ноу». Проблема в том, что заменить их и Мбаппе фигурами схожего масштаба просто неким. Холанд сделал выбор в пользу «Ман Сити», а Маркус Рэшфорд, о котором сейчас пишут инсайдеры, при всех своих талантах форвард другого класса. Но не стоит забывать про Ди Марию и Икарди, которые при грамотном использовании могут принести не меньше пользы, чем Неймар и Месси в их нынешнем состоянии.

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