Десять лет «ПСЖ» пытается взойти на европейский трон. Но постоянно кто-то мешает

Чем заканчивались последние кампании парижского клуба в Лиге чемпионов.

Чем заканчивались последние кампании парижского клуба в Лиге чемпионов.

В мае 2011 года компания Qatar Sport Investments выкупила 70% акций футбольного клуба «Пари Сен-Жермен». С тех пор французская команда выиграла 7 чемпионских титулов в Лиге 1, 6 Кубков страны, 6 Кубков французской лиги, 8 Суперкубков Франции. Но до главного трофея Европы «ПСЖ» за 10 лет так и не добрался.

Вспоминаем все кампании французского клуба.

Сезон-2011/12

До прихода катарцев «ПСЖ» не доминировал в Лиге 1. Сезон-2010/11 клуб закончил на четвертом месте, поэтому сезон парижане начинали в Лиге Европы.

Главным летним трансфером стал переход из «Палермо» аргентинского полузащитника Хавьера Пасторе за 42 миллиона евро, а главным трансфером сезона можно было назвать появление в команде тренера Карло Анчелотти.

Однако Анчелотти пришел в команду в декабре, когда парижане уже вылетели из еврокубков. В группе Лиги Европы им достались «Атлетик» из Бильбао, «Ред Булл Зальцбург» и «Слован». Французы выиграли все домашние матчи, но на выезде уступили прямым конкурентам на выход из группы, а с аутсайдером «Слованом» сыграли вничью (0:0).

В Лиге 1 «ПСЖ» стал вторым, отстав на 3 очка от «Монпелье». Но зато новый сезон можно было начинать в Лиге чемпионов.

Сезон-2012/13

Летом в команде начинают появляться действительно суперзвезды — Тьяго Сильва, Эсекльель Лавесси и Златан Ибрагимович. Зимой в статусе свободного агента клуб пополнил Дэвид Бекхэм. Плюс в июле за 12 миллионов евро «ПСЖ» подписал молодого полузащитника «Пескары» Марко Верратти.

Впервые за 19 лет и в третий раз в своей истории «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции. Групповой этап Лиги чемпионов команда тоже завершила на первом месте, дважды обыграв киевское и загребское «Динамо», уступив «Порту» в гостях, но взяв реванш у португальцев дома.

В первом раунде плей-офф парижане прошли «Валенсию», а в четвертьфинале на равных бились с «Барселоной». Подвело правило выездного гола, которое отменили лишь с нынешнего сезона. Дома французы спасли ничью на четвертой добавленной минуте (2:2), а в гостях «ПСЖ» открыл счет во втором тайме, но «Барса» сравняла и больше забить сопернику не позволила — 1:1.

Сезон-2013/14

В межсезонье в клубе произошли тренерские перестановки: вместо Анчелотти пришел Лоран Блан. Главным трансфером лета стал переход нападающего Эдинсона Кавани за 64,5 миллиона евро из итальянского «Наполи».

Групповой этап Лиги чемпионов «ПСЖ» снова проскочил уверенно с первого места. Да и соперники попались не такие серьезные: «Олимпиакос», «Бенфика» и «Андерлехт». В 1/8 финала против «Байера» французы все вопросы решили в первом матче — 4:0 и 6:1 по сумме двух встреч.

Дальше был «Челси» Жозе Моуриньо. Матч на «Парк де Пренс» парижане выиграли с преимуществом в два мяча — 3:1, на «Стэмфорд Бридж» они долго держали проходной для них счет 1:0, но на 87-й минуте Демба Ба протолкнул англичан в полуфинал.

Чемпионат Франции «ПСЖ» выиграет легко, на 9 очков оторвавшись от серебряного «Монако». Златан Ибрагимович во второй раз подряд станет лучшим бомбардиром лиги.

Сезон-2014/15

В 2014-м «ПСЖ» оштрафовали на 60 миллионов евро за нарушение финансового фейр-плей и ограничили трансферную кампанию. Поэтому летом у клуба была только одна, но крупная покупка — защитник «Челси» Давид Луиз за 50 миллионов евро.

В группе Лиги чемпионов парижанам пришлось встретиться с «Барселоной». АПОЭЛ и «Аякс» составить им конкуренцию не смогли, поэтому испанцы и французы спорили за первое место между собой. Дома выиграл «ПСЖ» — 3:2, в последнем туре на «Камп Ноу» была сильнее «Барса» — 3:1.

В первом раунде плей-офф «ПСЖ» Блана вновь столкнулся с «Челси» Моуриньо. Но на этот раз правило выездного гола сработало в пользу французского клуба. Основное время обоих матчей завершилось со счетом 1:1, по одному мячу команды забили и в дополнительное время второго матча, который проходил в Лондоне.

Однако дальше четвертьфинала парижане вновь не прошли. Опять на пути встала «Барселона», которая не оставила «ПСЖ» шансов ни в Париже (3:1 в пользу испанского клуба), ни в столице Каталонии (2:0).

Сезон-2015/16

Летом клуб продолжил искать идеального аргентинца для усиления атаки и приобрел Анхеля Ди Марию. Правда, зимой количество представителей этой страны сократилось — в Китай улетел Лавесси.

На внутренней арене «ПСЖ» выиграл все, на международной — снова остановился на четвертьфинале Лиги чемпионов.

В плей-офф парижане вышли со второго места. На групповом этапе французы обыграли «Шахтер» и «Мальме», но в двух встречах с мадридским «Реалом» добыли лишь одно очко.

В 1/8 достался привычный «Челси». На этот раз лондонцев прошли спокойно — 4:2 в двух матчах. Но дальше — в так называемой «битве денежных мешков» против «Манчестер Сити» — проиграли. В первом матче во Франции — яркая ничья (2:2), во втором — одинокий гол де Брюйне.

Сезон-2016/17

В мае 2016-го в клубе снова поменялся главный тренер — на место Лорана Блана пришел Унаи Эмери, взявший до этого три подряд титула Лиги Европы с «Севильей». Но сезон принес болельщикам «ПСЖ» столько боли, сколько они никогда не испытывали в эпоху катарских инвестиций.

На внутренней арене парижане уступили первое место «Монако» с Радамелем Фалькао и Килианом Мбаппе. На внешней — монегаски тоже продвинулись намного дальше своих столичных соперников.

На групповом этапе Лиги чемпионов «ПСЖ» внезапно отдал первую строчку «Арсеналу». Французы были лидерами до последнего тура, но в заключительном матче группы сыграли вничью с «Лудогорцем» дома.

Произошедшее в 1/8 финала турнира сейчас называют величайшим камбэком одних и величайшим провалом других. После первого матча с «Барселоной» казалось, что «ПСЖ» оформил свой выход в четвертьфинал — 4:0, но каталонцы унизили французов на «Камп Ноу» — 6:1. Два гола были забиты хозяевами уже ближе к финальному свистку.

Сезон-2017/18

Несмотря на неприятные результаты, Унаи Эмери сохранил пост главного тренера, получив серьезное усиление атаки из команд, которые обидели «ПСЖ» в прошлом сезоне: Неймар из «Барселоны» и Мбаппе из «Монако» (аренда).

С локальными задачами Эмери справился, но в Лиге чемпионов все завершилось на той же стадии, что и год назад.

На групповом этапе все было классно. «ПСЖ» начал еврокампанию с разгрома «Баварии» (3:0) и завершил этап на первом месте. Но в плей-офф французам немного не повезло с жеребьевкой.

В 1/8 парижанам достался действующий (и будущий) победитель Лиги чемпионов мадридский «Реал», который уступил первое место в группе «Тоттенхэму». Команду Эмери мадридцы прошли играючи: победа дома (3:1) и победа в гостях (2:1). Половину мячей за «Реал» в тех встречах забил Криштиану Роналду.

Сезон-2018/19

Готовить команду к сезону предстояло уже другому тренеру — Томасу Тухелю, пришедшему из дортмундской «Боруссии» и подписавшему с «ПСЖ» двухлетний контракт. Также клуб отметился трансфером Мбаппе на 180 миллионов евро и Джанлуиджи Буффона, который перешел бесплатно.

Тухель принес команде очередную победу в Лиге 1, но в целом с трофеями в первом сезоне сложилось не очень: поражение в финале Кубка страны, неудача в четвертьфинале Кубка французской лиги, традиционный вылет в 1/8 Лиги чемпионов.

С главным европейским турниром получилось обидно. На первом этапе «ПСЖ» попал в непростую группу с «Ливерпулем» и «Наполи», но вышел в плей-офф с первого места. Чего не скажешь о будущем победителе Лиги чемпионов «Ливерпуле», который опередил «Наполи» только за счет количества забитых мячей в турнире.

В стартовом раунде плей-офф «ПСЖ» был обязан проходить «Манчестер Юнайтед». Выиграв 2:0 в первом матче на выезде, парижане все контролировали во втором, хоть это была и не самая лучшая игра Буффона. Но на 94-й минуте защитник парижан Кимпембе сыграл рукой в своей штрафной, и Рэшфорд с пенальти вывел «МЮ» в четвертьфинал.

Сезон-2019/20

Наверное, самый удачный сезон в истории парижан. При этом летом они обошлись без привычных громких трансферов. На сей раз Тухель собрал все внутренние трофеи и максимально приблизил клуб к заветной мечте.

«ПСЖ» проскочил групповой этап Лиги чемпионов без поражений, в том числе обыграв со счетом 3:0 мадридский «Реал». В первом раунде Тухеля экзаменовал бывший клуб с неудержимым Холландом. Норвежец сделал разницу в первом матче — 2:1 (оба гола «Боруссии» на счету Холланда), но парижане были явно сильнее во втором — 2:0.

Затем мир накрыла пандемия коронавируса. Клубы доигрывали турнир в августе по укороченной схеме: четвертьфиналы и полуфиналы состояли из одного матча и проходили в Лиссабоне.

В четвертьфинале «ПСЖ» играл с «Аталантой», которая вела на протяжении большей части матча. На 90-й минуте Маркиньос сумел сравнять счет, а на третьей добавленной Шупо-Мотинг во второй раз в истории вывел парижан в полуфинал.

Следующая стадия для французского клуба получилось простой — 3:0 над «Лейпцигом». Но в финале против «Баварии» опыта команде не хватило. Единственный гол забил Кингсли Коман — воспитанник «ПСЖ», который был продан в начале катарской эпохи клуба.

Сезон-2020/21

В мае 2020-го Тухель продлил контракт на год, но в новом сезоне у него не пошло. В декабре тренера, который подарил клубу первый в истории финал Лиги чемпионов, уволили. На тот момент «ПСЖ» шел на третьем месте в чемпионате Франции, проиграв встречи с прямыми конкурентами. Плюс выход из группы Лиги чемпионов был не такой уверенный, как привыкли боссы клуба. Да, с первого места, но с двумя поражениями (от «Лейпцига» и «МЮ»).

Вместо Тухеля в команду пришел Маурисио Почеттино и бодро погнался с клубом по плей-офф, обыгрывая команды, обижавшие «ПСЖ» в Лиге чемпионов в предыдущие годы. В 1/8 финала обыграна «Барселона» с общим счетом 5:2, в четвертьфинале — «Бавария» за счет правила выездного гола.

В начале полуфинальной серии против «Манчестер Сити» парижане смотрелись лучше соперника, первыми забили гол, но в итоге защита с атаками «горожан» не справилась. Плюс в каждом из матчей судья удалял одного из игроков французского клуба. В итоге 4:1 в пользу «Сити» по сумме двух встреч.

Сезон-2021/22

Летом 2021-го «ПСЖ» провел безумную трансферную кампанию, в результате которой в клуб бесплатно пришли Серхио Рамос, Джанлуиджи Донарумма и, конечно же, Лионель Месси.

В Лиге чемпионов французской команде выпала сложная группа с «Сити» и «Лейпцигом», при этом в первом туре парижане потеряли очки в матче аутсайдером — «Брюгге» (1:1). Но им удалось исправить ситуацию, хоть и вышли из группы со второго места.

На жеребьевке первого раунда плей-офф в соперники «ПСЖ» достался «Манчестер Юнайтед». Но потом выяснилось, что жеребьевка прошла с нарушениями, и было решено провести ее заново. Новым соперником французов стал мадридский «Реал».

О том, что было дальше, вы наверняка уже знаете.

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