Доминирование Моуринью и сенсационные победы в ЛЧ. Вспоминаем главные вехи в истории «Челси» при Абрамовиче

Это была славная охота!

Это была славная охота!

Первая закупка футболистов

Абрамович приобрел «Челси» в июле 2003-го и сразу же запустил оптовую покупку футболистов, изрядно перетряхнув трансферный рынок. Всего лондонский клуб тем летом приобрел 10 футболистов, не считая молодых игроков, которые перешли бесплатно и усилили дубль «Челси».

В «Челси» оказались нападающие Эрнан Креспо и Адриан Муту, полузащитники Дэмьен Дафф, Хуан Себастьян Верон, Клод Макелеле, Жереми, Джо Коул и Алексей Смертин, защитники Уэйн Бридж и Глен Джонсон. Зимой к ним присоединился полузащитник Скотт Паркер. Получилось, что первая закупка обошлась Абрамовичу в 170 миллионов евро — этот клубный рекорд держался до 2017 года.

Подписание контракта с Моуринью

С разбегу взять титул АПЛ не удалось, хотя итоговое второе место тоже было выдающимся достижением для клуба, который еще совсем недавно боролся за попадание в топ-5. Абрамовичу в наследство достался итальянский специалист Клаудио Раньери, но их сотрудничество продолжалось только год.

2 июня 2004 года «Челси» подписал контракт с самым востребованным и интригующим специалистом в Европе — Жозе Моуринью. Португалец только что выиграл Лигу чемпионов с «Порту» и поражал всех дерзкими заявлениями: «Не надо называть меня заносчивым, но я ведь европейский чемпион и считаю себя особенным».

Моуринью был не только триумфатором, он явил собой новый образ главного тренера команды в английском футболе. По статусу звездности португалец не уступал своим игрокам, а его пресс-конференции из формального мероприятия превратились в шоу.

Начало противостояния с «Барселоной» в Лиге чемпионов

В сезоне-2004/05 европейский футбол подрагивал от восхождения двух новых центров силы — «Челси» и «Барселоны». Если лондонцев называли нуворишами и денежным мешком, то «Барса» очнулась после нескольких лет прозябания во втором эшелоне испанского футбола. Жребий в Лиге чемпионов свел эти команды между собой уже на стадии ⅛ финала.

На «Камп Ноу» «Барселона» пропустила первой, но сумела одержать волевую победу благодаря голам будущих игроков «Анжи» и ФК «Москва» Это’о и Макси Лопеса. Матч на «Стэмфорд Бридж» начался с шокирующих 3:0 в пользу «Челси» к 19-й минуте — фирменные контратаки «Челси» просто уничтожали оборону каталонцев. Гений Роналдиньо, отквитавшего два мяча к перерыву, превратил эту игру в классику турнира. Все закончилось победой «Челси» со счетом 4:2. В Европу пришли новые короли.

Первые два чемпионских титула «Челси» в премьер-лиге

Перед вторым сезоном Абрамович вложил в трансферы футболистов еще 166 миллионов евро. Состав команды пополнили Дидье Дрогба, Рикарду Карвалью, Пауло Феррейра, Арьен Роббен, Тиагу Мендеш, Петр Чех, Алекс, Матея Кежман и Иржи Ярошик. Атлетичный, быстрый футбол Моуринью с убийственными контратаками стал настоящим откровением для премьер-лиги — у нас «Челси» называли «танками».

Первое национальное чемпионство лондонцы выиграли с солидным преимуществом — «Арсенал» финишировал на второй строчке с отставанием в 12 очков. За весь сезон «Челси» потерпел лишь одно поражение. Моуринью удалось защитить титул через год, хотя это оказалось сложнее — пять поражений и итоговое преимущество над «Юнайтед» в восемь очков.

Первый финал Лиги чемпионов: поражение в «Лужниках»

В сезоне–2007/08, уже с Аврамом Грантом в качестве главного тренера «Челси» дошел до первого в своей истории финала Лиги чемпионов, который проходил в российской столице. В основное время команды сыграли вничью — на гол Криштиану Роналду ответил вице-капитан «Челси» Фрэнк Лэмпард.

В серии послематчевых пенальти разразилась настоящая драма. К концу серии «Челси» вел благодаря промаху Роналду, оставалось забить последний удар, который пробивал Джон Терри. Капитан «Челси» поскользнулся на мокром от дождя газоне «Лужников», и мяч полетел мимо. Через два удара переиграть ван дер Сара не смог Николя Анелька, и «Юнайтед» выиграл европейский трофей.

Прерывание доминирования «Манчестер Юнайтед»

На протяжении трех лет в Англии царствовал «Манчестер Юнайтед». Алекс Фергюсон повернул время вспять и вернул девяностые, когда его команда брала титул за титулом. «Челси» удалось дать отпор только после назначения итальянца Карло Анчелотти.

При Анчелотти «Челси» заиграл в принципиально иной футбол, чем при Моуринью. Шикарный подбор футболистов позволил лондонцам продемонстрировать атакующую игру — команда забивала по 2.71 гола за матч (при Моуринью показатель был 1.89 гола за матч) и завершила сезон с рекордным для АПЛ показателем в 103 забитых мяча.

Чемпионская гонка с «Юнайтед» велась до последнего тура. У «Челси» было преимущество в одно очко, и в последнем туре оба лидера устроили разгромы. «Юнайтед» победил «Сток Сити» со счетом 4:0, а «Челси» отгрузил «Уигану» 8 безответных мячей и взял первый титул за четыре сезона.

Долгожданная и неожиданная победа в Лиге чемпионов

Абрамович давно грезил Лигой чемпионов, но его сильнейшие проекты не смогли завоевать вожделенный трофей. Тем удивительнее было, что мечта осуществилась в самый неожиданный момент. В сезоне–2011/12 «Челси» играл едва ли не слабее, чем за всю предыдущую эпоху российского олигарха. В премьер-лиге клуб занял только шестое место, а главный тренер Андре Виллаш-Боаш был уволен в марте.

А вот в Лиге чемпионов «Челси» последовательно проходил одного соперника за другим в плей-офф — сначала «Наполи», затем «Бенфику». В полуфинале случилась сенсационная победа над все той же «Барселоной» с убежавшим на последних минутах к воротам каталонцев Фернандо Торресом. В решающем матче была связана по рукам и ногам могучая «Бавария», проигравшая в итоге по пенальти.

Триумфальное возвращение Моуринью

Моуринью продолжал оставаться культовой фигурой на «Стэмфорд Бридж», поэтому его возвращение в клуб было встречено с воодушевлением. «Челси» уже несколько лет находился на обочине чемпионской гонки — в чемпионате правили две манчестерских команды. Теперь «Сити», получивший мощную финансовую подпитку с Ближнего Востока, был главным денежным мешком АПЛ.

На второй сезон прагматичный и энергозатратный стиль Моуринью вновь привел «Челси» к чемпионскому титулу — первому за пять лет. Лондонцы завоевали трофей за три тура до конца, в итоге обскакав «Сити» на восемь очков.

Чемпионский титул с Антонио Конте

Работа Моуринью в лондонском клубе была цикличной: резкий победный старт и постепенная деградация. Ни о какой династии, как у Фергюсона или Венгера, речи не шло. Не задержался Моуринью на тренерском посту и во второй раз. Но Абрамович подыскал другого тренера похожего формата — экспрессивного итальянца Антонио Конте.

Конте, зарекомендовавший себя с «Ювентусом» и сборной Италии, тоже был известен как сторонник железной дисциплины и прагматичных тактических решений. При нем был завоеван шестой и пока последний чемпионский титул «Челси» за всю историю — лондонцы обошли «Тоттенхэм» на семь очков.

Возрождение «Челси» на фоне трансферного бана

8 мая 2019 года ФИФА отклонила апелляцию «Челси» по поводу запрета регистрации новичков из-за нарушения правил подписания несовершеннолетних футболистов. На два трансферных окна лондонский клуб остался без усиления. На этой волне в клуб вернулся бывший капитан Фрэнк Лэмпард — теперь уже в качестве тренера.

И хотя громких побед «Челси» в это время не завоевал, клуб сумел пересмотреть свои ценности, раскрыть несколько молодых футболистов и завоевать репутацию харизматичной команды под руководством клубной легенды. «Челси» пророчили борьбу за Лигу Европы, но Лэмпард сумел вернуть команду в Лигу чемпионов, заняв четвертое место в турнирной таблице.

Вторая победа в Лиге чемпионов — такая же неожиданная, как и первая

В январе 2021 года Лэмпард был уволен с поста главного тренера «Челси», а его место занял немецкий специалист Томас Тухель. Обычно тренерская чехарда не сулит хороших перспектив командам, но Тухель сумел моментально привести «Челси» в чувство. Лондонцы с девятого места сумели подняться до четвертого в АПЛ, но главное чудо произошло в Лиге чемпионов.

Во время жеребьевки плей-офф турнира «Челси» казался подарком для любого соперника, но когда дошло до матчей, ситуация была совершенно иной. «Челси» до финала прошел «Атлетико», «Порту» и «Реал» с общей разницей забитых и пропущенных 8:1. В финале был повержен «Манчестер Сити» — Абрамович успел во второй раз отметить грандиозный и неожиданный успех до продажи клуба.

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