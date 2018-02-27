Ройс забивает, но «Боруссия» не может справиться с «Аугсбургом». Лучшие моменты

«Боруссия» и «Аугсбург» сыграли вничью – 1:1.
Факты о матче:
- Ройсу удалось забить быстрый гол.
- «Боруссия» могла удержать победу.
- Но не вышло.
- За 15 минут до конца Дансо сравнял счет.
- Больше ничего не случилось.
- Стартовый состав «Боруссии»: Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер, Пишчек, Топрак, Гетце, Вайгль, Шюррле, Кастро, Ройс, Батшуайи.
- Стартовый состав «Аугсбурга»: Хитц, Данзо, Макс, Фрамбергер, Хинтереггер, Грегорич, Шмид, Гу Чжа Чхоль, Моравек, Каюби, Хедира.
Фото: globallookpress.com
Лучшие моменты
1:0. Марко Ройс открывает счет.Открыть видео
Опасная атака гостей.Открыть видео
Удар Шмида со штрафного.Открыть видео
Шмид бьет головой рядом со штангой.Открыть видео
Удар Шюррле в дальний угол.Открыть видео
1:1. Забивает Кевин Дансо.Открыть видео
Дауд упускает шанс забить.Открыть видео
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