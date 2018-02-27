Ройс забивает, но «Боруссия» не может справиться с «Аугсбургом». Лучшие моменты

Ройс забивает, но «Боруссия» не может справиться с «Аугсбургом». Лучшие моменты

01:11

«Боруссия» и «Аугсбург» сыграли вничью – 1:1.

Факты о матче:

  •  Ройсу удалось забить быстрый гол.
  • «Боруссия» могла удержать победу.
  •  Но не вышло.
  •  За 15 минут до конца Дансо сравнял счет.
  •  Больше ничего не случилось.
  •  Стартовый состав «Боруссии»: Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер, Пишчек, Топрак, Гетце, Вайгль, Шюррле, Кастро, Ройс, Батшуайи.
  •  Стартовый состав «Аугсбурга»: Хитц, Данзо, Макс, Фрамбергер, Хинтереггер, Грегорич, Шмид, Гу Чжа Чхоль, Моравек, Каюби, Хедира.

Фото: globallookpress.com

Статистика матча

Лучшие моменты

1:0. Марко Ройс открывает счет.

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Опасная атака гостей.

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Удар Шмида со штрафного.

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Шмид бьет головой рядом со штангой.

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Удар Шюррле в дальний угол.

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1:1. Забивает Кевин Дансо. 

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Дауд упускает шанс забить.

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