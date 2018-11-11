«Монако» - ПСЖ. Онлайн и лучшие моменты
Килиан Мбаппе и Неймар / Фото: © globallookpress.com
Матч лидеров прошлого сезона чемпионата Франции.
- В прошлом сезоне ПСЖ стал чемпионом, а «Монако» финишировал вторым
- После 12 игр текущего сезона между командами уже отрыв в 29 очков: ПСЖ лидирует, а «Монако» идет предпоследним
- «Монако» не может победить с начала августа, а ПСЖ идет на рекорд по количеству побед подряд на старте сезона. Сейчас у парижан 12 побед
- Головин не сыграет в этом матче из-за травмы лодыжки
- Статистика и текстовая трансляция
Лучшие моменты:
Монако – ПСЖ. 0:1. Эдинсон КаваниОткрыть видео
Монако – ПСЖ. Диаби пробил выше воротОткрыть видео
Монако – ПСЖ. 0:2. Эдинсон КаваниОткрыть видео
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