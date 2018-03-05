Удар Матича на 92-й минуте, который возвращает «МЮ» второе место

Удар Матича на 92-й минуте, который возвращает «МЮ» второе место

5 марта 22:43

В матче 29-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» уступил «Манчестер Юнайтед» (2:3).

Факты о матче:

  • Манкунианцы начали очень плохо.
  • Пропустили дважды. В середине первого айма и в начале второго. 
  • Но затем усилиями Смоллинга, Лукаку и Матича все-таки вырвали победу. 
  • Стартовый состав «Кристал Пэлас»: Хеннесси, Ван-Биссакка, Келли, Томкинс, Ван Аанхольт, Таунсенд, Миливоевич, Макартур, Шлупп, Бентеке, Серлот.
  • Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Янг, Мактоминей, Матич, Погба, Лингард, Лукаку, Санчес.

Статистика и текстовая трансляция

Лучшие моменты

1:0! Хо-хо-хо! Ничего себе голешник кладет Таунсенд! Отличное начало «Пэлас»!

Открыть видео

Хозяева продложлают удивлять. Серлот обкрадывает Матича в середине поля и делает рывок к воротам Де Хеа.

Открыть видео

2:0! Ничего себе «зевок» от «МЮ»! Ван Анхолт удваивает счет.

Открыть видео

2:1. Крис Смоллинг возрождает интригу в матче.

Открыть видео

2:2! Лукаку сравнивает счет! Кажется, все игроки «Пэлас» были в штрафной, но так и не помешали бельгийцу пробить.

Открыть видео

2:3!!! Это невероятно! Крутейший удар Матича! «МЮ» выигрывает матч и возвращается на вторую строчку АПЛ. 

Открыть видео

 

Фото: Catherine Ivill / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Смотрите также

10 лучших голов выходных. Выберите самый красивый!

Англия топчет Венгера. Как убивают память о великом тренере

За 1,5 года он вырос на 25 см, чуть не закончив с футболом. Талант, который спасет Моуринью

Поделиться в соцсетях:
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»

Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018
Название — www.matchtv.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: matchtv@matchtv.ru
Сообщение о блокировке
Видео недоступно для просмотра из-за блокировщика рекламы. Пожалуйста, отключите блокировщик, и смотрите Матч ТВ в полном объеме. Только благодаря рекламе мы можем предоставить Вам этот контент бесплатно. Спасибо за понимание.