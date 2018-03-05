Удар Матича на 92-й минуте, который возвращает «МЮ» второе место

В матче 29-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» уступил «Манчестер Юнайтед» (2:3).
Факты о матче:
- Манкунианцы начали очень плохо.
- Пропустили дважды. В середине первого айма и в начале второго.
- Но затем усилиями Смоллинга, Лукаку и Матича все-таки вырвали победу.
- Стартовый состав «Кристал Пэлас»: Хеннесси, Ван-Биссакка, Келли, Томкинс, Ван Аанхольт, Таунсенд, Миливоевич, Макартур, Шлупп, Бентеке, Серлот.
- Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Янг, Мактоминей, Матич, Погба, Лингард, Лукаку, Санчес.
Статистика и текстовая трансляция
Лучшие моменты
1:0! Хо-хо-хо! Ничего себе голешник кладет Таунсенд! Отличное начало «Пэлас»!Открыть видео
Хозяева продложлают удивлять. Серлот обкрадывает Матича в середине поля и делает рывок к воротам Де Хеа.Открыть видео
2:0! Ничего себе «зевок» от «МЮ»! Ван Анхолт удваивает счет.Открыть видео
2:1. Крис Смоллинг возрождает интригу в матче.Открыть видео
2:2! Лукаку сравнивает счет! Кажется, все игроки «Пэлас» были в штрафной, но так и не помешали бельгийцу пробить.Открыть видео
2:3!!! Это невероятно! Крутейший удар Матича! «МЮ» выигрывает матч и возвращается на вторую строчку АПЛ.Открыть видео
Фото: Catherine Ivill / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
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