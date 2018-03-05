Удар Матича на 92-й минуте, который возвращает «МЮ» второе место

В матче 29-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» уступил «Манчестер Юнайтед» (2:3).

Факты о матче:

Манкунианцы начали очень плохо.

Пропустили дважды. В середине первого айма и в начале второго.

Но затем усилиями Смоллинга, Лукаку и Матича все-таки вырвали победу.

Стартовый состав «Кристал Пэлас» : Хеннесси, Ван-Биссакка, Келли, Томкинс, Ван Аанхольт, Таунсенд, Миливоевич, Макартур, Шлупп, Бентеке, Серлот.

: Хеннесси, Ван-Биссакка, Келли, Томкинс, Ван Аанхольт, Таунсенд, Миливоевич, Макартур, Шлупп, Бентеке, Серлот. Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Янг, Мактоминей, Матич, Погба, Лингард, Лукаку, Санчес.

Статистика и текстовая трансляция

Лучшие моменты

1:0! Хо-хо-хо! Ничего себе голешник кладет Таунсенд! Отличное начало «Пэлас»!

Хозяева продложлают удивлять. Серлот обкрадывает Матича в середине поля и делает рывок к воротам Де Хеа.

2:0! Ничего себе «зевок» от «МЮ»! Ван Анхолт удваивает счет.

2:1. Крис Смоллинг возрождает интригу в матче.

2:2! Лукаку сравнивает счет! Кажется, все игроки «Пэлас» были в штрафной, но так и не помешали бельгийцу пробить.

2:3!!! Это невероятно! Крутейший удар Матича! «МЮ» выигрывает матч и возвращается на вторую строчку АПЛ.

Фото: Catherine Ivill / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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