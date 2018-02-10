Чех выдает свою лучшую игру, но «Арсенал» все равно проигрывает: гол и лучшие моменты

«Тоттенхэм» делал с соперником все что хотел, пусть и ограничился одним забитым мячом.

Факты о матче:

«Тоттенхэм» на своем поле одолел «Арсенал» (1:0). Единственный мяч – на счету Гарри Кейна.

В первые 45 минут времени соперники создали лишь один голевой момент на двоих.

После перерыва хозяева имели подавляющее преимущество, но раз за разом «канониров» спасал Петр Чех.

Стартовый состав «Тоттенхэма»: Льорис, Триппьер, Санчес, Вертонген, Дэвис, Дайер, Дембеле, Эриксен, Алли, Сон, Кейн.

Стартовый состав «Арсенала»: Чех, Бельерин, Косельни, Мустафи, Монреаль, Эль-Ненни, Джака, Уилшир, Озил, Мхитарян, Обамеянг.

Лучшие моменты

Мустафи прерывает опасную передачу Алли.

Удар головой Кейна. Мяч проходит выше ворот.

1:0. Кейн выигрывает «воздух» у Косельни и открывает счет.

Гарри вновь отклеивается от защитника и бьет рядом со штангой.

Чех тащит выстрел в упор от все того же Кейна. Кто его остановит, если не вратарь?

Льорис спасает после выстрела из-за штрафной. Оказывается, у «Тоттенхэма» тоже есть ворота!

Продолжает команда Почеттино транжирить шансы. Как бы не обернулось ей это боком…

Ламела под углом выходит один на один, но Чех оставляет «Арсенал» в игре.

Триппьер! Пятый голевой момент у хозяев, однако чешский голкипер неподражаем. Единственный в составе своей команды.

В Компенсированное время Ляказетт упускает реальнейшую возможность сравнять счет.

Чемпионат Англии. 2017-18. Тур 27

«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — «Арсенал» (Лондон) — 1:0 (0:0)

Гол: Кейн, 49 (ВИДЕО).

Текстовая трансляция и статистика матча

Фото анонса: Laurence Griffiths / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Смотрите также

Красота и ужасы дерби Северного Лондона

Чем так хорош Обамеянг. Объясняем за две минуты

Санчес стал 11-м футболистом, сыгравшим у Гвардиолы и Моуринью. Как проявили себя остальные 10?

«У меня было до пятнадцати машин одновременно». Джибриль Сиссе возобновил карьеру и снова много забивает