Чех выдает свою лучшую игру, но «Арсенал» все равно проигрывает: гол и лучшие моменты

«Тоттенхэм» делал с соперником все что хотел, пусть и ограничился одним забитым мячом.
Факты о матче:
- «Тоттенхэм» на своем поле одолел «Арсенал» (1:0). Единственный мяч – на счету Гарри Кейна.
- В первые 45 минут времени соперники создали лишь один голевой момент на двоих.
- После перерыва хозяева имели подавляющее преимущество, но раз за разом «канониров» спасал Петр Чех.
- Стартовый состав «Тоттенхэма»: Льорис, Триппьер, Санчес, Вертонген, Дэвис, Дайер, Дембеле, Эриксен, Алли, Сон, Кейн.
- Стартовый состав «Арсенала»: Чех, Бельерин, Косельни, Мустафи, Монреаль, Эль-Ненни, Джака, Уилшир, Озил, Мхитарян, Обамеянг.
Лучшие моменты
Мустафи прерывает опасную передачу Алли.Открыть видео
Удар головой Кейна. Мяч проходит выше ворот.Открыть видео
1:0. Кейн выигрывает «воздух» у Косельни и открывает счет.Открыть видео
Гарри вновь отклеивается от защитника и бьет рядом со штангой.Открыть видео
Чех тащит выстрел в упор от все того же Кейна. Кто его остановит, если не вратарь?Открыть видео
Льорис спасает после выстрела из-за штрафной. Оказывается, у «Тоттенхэма» тоже есть ворота!Открыть видео
Продолжает команда Почеттино транжирить шансы. Как бы не обернулось ей это боком…Открыть видео
Ламела под углом выходит один на один, но Чех оставляет «Арсенал» в игре.Открыть видео
Триппьер! Пятый голевой момент у хозяев, однако чешский голкипер неподражаем. Единственный в составе своей команды.Открыть видео
В Компенсированное время Ляказетт упускает реальнейшую возможность сравнять счет.Открыть видео
Чемпионат Англии. 2017-18. Тур 27
«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — «Арсенал» (Лондон) — 1:0 (0:0)
Гол: Кейн, 49 (ВИДЕО).
Текстовая трансляция и статистика матча
Фото анонса: Laurence Griffiths / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
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