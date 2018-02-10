Красота и ужасы дерби Северного Лондона

Кадры, которые подготовят вас к битве «Тоттенхэм» – «Арсенал».
Коротко о любви болельщиков.
Северный Лондон. Чей он?
Перед матчем важно размяться.
Прогуляться по городу.
Посмотреть на животных.
Вспомнить счастливое детство.
Насладиться тишиной…
И снова в бой!
Танцуем. Верхний или нижний брэйк?
Любая маска, кроме безголевой.
Выход в свет.
У – уважение.
Еще больше искренних чувств.
Беречь самое дорогое.
Не бояться смотреть страху в глаза.
Успеть насладиться моментом.
Не сдохнуть ноунеймом.
Угадать счет.
Или перевернуть все с ног на голову.
Устоять на ногах.
Войти в историю.
Лучшие моменты в истории дерби Северного Лондона по версии «канониров».Смотреть на YouTube
Лучшие моменты в истории дерби Северного Лондона по версии «шпор».Смотреть на YouTube
Прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Арсенал» смотрите 10 февраля на канале «МАТЧ! ФУТБОЛ 1». Начало – в 15:25 (мск).
Фото: globallookpress.com, Ben Radford / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Смотрите также
«Арсенал» может перехватить тренера у «Челси»
Чем так хорош Обамеянг. Объясняем за две минуты
С кем Уолкотт начинал в «Арсенале». 11 гифок, которые вернут вам молодость
«У меня было до пятнадцати машин одновременно». Джибриль Сиссе возобновил карьеру и снова много забивает