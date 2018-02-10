Красота и ужасы дерби Северного Лондона

Красота и ужасы дерби Северного Лондона

Артём Петров
Артём Петров
11:31

Кадры, которые подготовят вас к битве «Тоттенхэм» – «Арсенал».

Коротко о любви болельщиков.

Северный Лондон. Чей он?

Перед матчем важно размяться.

Прогуляться по городу.

Посмотреть на животных.

Вспомнить счастливое детство.

Насладиться тишиной…

И снова в бой!

Танцуем. Верхний или нижний брэйк?

Любая маска, кроме безголевой.

Выход в свет.

У – уважение.

Еще больше искренних чувств.

Беречь самое дорогое. 

Не бояться смотреть страху в глаза.

Успеть насладиться моментом.

Не сдохнуть ноунеймом.

Угадать счет.

Или перевернуть все с ног на голову.

Устоять на ногах.

Войти в историю.

Лучшие моменты в истории дерби Северного Лондона по версии «канониров».

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Лучшие моменты в истории дерби Северного Лондона по версии «шпор».

Смотреть на YouTube

Прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Арсенал» смотрите 10 февраля на канале «МАТЧ! ФУТБОЛ 1». Начало – в 15:25 (мск).

Фото: globallookpress.com, Ben Radford / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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