Божественный гол де Брюйне со штрафного. «Ман Сити» продолжает борьбу во всех турнирах

«Манчестер Сити» в выездном матче 1/16 финала Кубка Англии переиграл «Кардифф» (2:0).
Фактыо матче:
- Авторами голов в составе манкунианцев стали Кевин де Брюйне и Рахим Стерлинг.
- Бельгиец очень круто пробил со штрафного.
- На 2-й добавленной ко второму тайму минуте с поля был удален игрок хозяев поля Джо Беннетт.
- «Манчестер Сити» продолжает борьбу во всех турнирах, в которых принимает участие.
Статистика и текстовая трансляция
Лучшие моменты
Гол де Бюйне со штрафного. Топ-класс.Открыть видео
Бернарду Силва подает с фланга, Стерлинг замыкает навес.
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Вторая желтая и удаление Беннетта.Открыть видео
Голы и лучшие моменты.Открыть видео
Фото: Harry Trump / Stringer / Getty Images Sport / Getty Images
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