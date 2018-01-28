Божественный гол де Брюйне со штрафного. «Ман Сити» продолжает борьбу во всех турнирах

Божественный гол де Брюйне со штрафного. «Ман Сити» продолжает борьбу во всех турнирах

22:11

«Манчестер Сити» в выездном матче 1/16 финала Кубка Англии переиграл «Кардифф» (2:0).

Фактыо матче:

  • Авторами голов в составе манкунианцев стали Кевин де Брюйне и Рахим Стерлинг.
  • Бельгиец очень круто пробил со штрафного.
  • На 2-й добавленной ко второму тайму минуте с поля был удален игрок хозяев поля Джо Беннетт.
  • «Манчестер Сити» продолжает борьбу во всех турнирах, в которых принимает участие.

Статистика и текстовая трансляция

Лучшие моменты

Гол де Бюйне со штрафного. Топ-класс.

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Бернарду Силва подает с фланга, Стерлинг замыкает навес.

 

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Вторая желтая и удаление Беннетта.

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Голы и лучшие моменты.

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Фото: Harry Trump / Stringer / Getty Images Sport / Getty Images

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