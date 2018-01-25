«Челси» вылетает из Кубка лиги. Конте видит причины в трансферах и травмах

Ломаются игроки. Новички есть, но не все. Тренер и руководство проживают раздельно.

В ответном матче полуфинала Кубка лиги «аристократы» уступили «Арсеналу» ​(1:2). «Оба мяча в ворота «Челси» были забиты при странных обстоятельствах», – заявил Антонио Конте. Под занавес пресс-конференции все странное стало заурядным. Речь зашла о травмах и трансферах.

В предисловии Конте несколько раз повторил слово «ротация» и отметил, что скамейка «синих» не становится длиннее день ото дня. Тут совсем некстати травма Виллиана. Тренер признался, что в последнее время потерял сон, надавил пальцем на мешочек под глазом, и после вопроса про Джеко протянул долгое: «Э-э-э-м-м…»

– Знаете, не сильно люблю распространяться на эту тему, – прервал мычание Конте. – Думаю, проблема здесь в клубе. Организация определяет трансферную политику. А мне нужно стараться делать команду лучше.

У тренера уточнили, повлияет ли ситуация с Виллианом на активность «Челси». Конте скрылся за фразой «не стоит делать поспешных выводов». Но вскоре вырвался из словесной засады: «Чего уж там, у нас такая ситуация с лета».

Летом клуб подписал не всех новичков из «итальянского списка». В зимнее трансферное окно команду пополнил лишь Росс Баркли. Англичанин в дебютном матче заменил травмированного Виллиана.

– Было сложно исправить последствия травмы одного из наших ведущих игроков, – сожалел Конте. – Единственным подходящим футболистом на замену оказался Росс. Ему еще предстоит улучшить многие вещи в игре, понять, что мы от него хотим. Он работает с командой всего две недели. Но выбора не было – пришлось выпустить Баркли.

Еще до матча с «Арсеналом» стало известно, что из-за повреждений не сыграют Фабрегас и Мората. Краски сгущались. После вылета из Кубка лиги картина еще больше помрачнела . Всю дорогу тренер берег лидеров, а те под конец поломались.

– По ходу турнира мы задействовали молодежь. То же самое было и в Кубке Англии (в обоих случаях на поле выходили 21-летние Кенеди и Мусонда, а также 17-летний Эмпаду. - «Матч ТВ»). Всегда приходится рисковать, но я же не сумасшедший, чтобы постоянно выпускать один и тот же состав. Риск травм слишком велик, – говорил Конте.

Жизнь убедила в обратном.

Вопрос о статусе переговоров с Джеко и Эмерсоном стал актуалнее некуда.

– Бывают разные ситуации, – подытожил тренер. – Иногда можешь на них повлиять, иногда – нет. Моя задача – развивать игроков. А на трансферы я сильно не влияю.

Голос Конте дрогнул. Коуч покинул зал. Мятый пиджак, растерянный вид. Арсен Венгер на фоне итальянца выглядел мальчишкой, нашедшим в кармане сладчайший леденец.

Статистика матча

Фото: globallookpress.com; Shaun Botterill / Staff / Getty Images Sport / Getty Images

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