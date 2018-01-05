«Тоттенхэм» и «Вест Хэм» обмениваются крутейшими голами. Лучшие моменты

В перенесенном матче 21-го тура АПЛ «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Вест Хэмом» – 1:1.
Факты о матче:
- Под занавес второго тайм команды обменялись забитыми голами.
- Красивейший мяч за «Вест Хэм» положил Педро Обианг.
- Хозяева поля ответили крутейшим выстрелом Хын-Мин Сона.
- «Тоттенхэм» сохранил пятую строчку в чемпионате Англии.
- «Молотобойцы» занимаю 16 место.
- Стартовый состав «Тоттенхэма»: Льорис, Санчес, Дэвис, Орье, Вертонген, Эриксен, Дайер, Сиссоко, Алли, Сон Хын Мин, Кейн.
- Стартовый состав «Вест Хэма»: Адриан, Огбонна, Масуаку, Сабалета, Рид, Обианг, Райс, Лансини, Куяте, Нобл, Эрнандес.
Лучшие моменты
Великолепный гол Обьянга.Открыть видео
Алли упускает шанс забить.Открыть видео
Ответ Хын-Мин Сона.Открыть видео
Сейв Льориса.Открыть видео
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