«Тоттенхэм» и «Вест Хэм» обмениваются крутейшими голами. Лучшие моменты

«Тоттенхэм» и «Вест Хэм» обмениваются крутейшими голами. Лучшие моменты

01:27

В перенесенном матче 21-го тура АПЛ «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Вест Хэмом» – 1:1.

Факты о матче:

  • Под занавес второго тайм команды обменялись забитыми голами.
  • Красивейший мяч за «Вест Хэм» положил Педро Обианг.
  • Хозяева поля ответили крутейшим выстрелом Хын-Мин Сона.
  • «Тоттенхэм» сохранил пятую строчку в чемпионате Англии.
  •  «Молотобойцы» занимаю 16 место.  
  • Стартовый состав «Тоттенхэма»: Льорис, Санчес, Дэвис, Орье, Вертонген, Эриксен, Дайер, Сиссоко, Алли, Сон Хын Мин, Кейн.
  • Стартовый состав «Вест Хэма»: Адриан, Огбонна, Масуаку, Сабалета, Рид, Обианг, Райс, Лансини, Куяте, Нобл, Эрнандес.

Статистика матча

Лучшие моменты

Великолепный гол Обьянга.

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Алли упускает шанс забить.

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Ответ Хын-Мин Сона.

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Сейв Льориса.

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