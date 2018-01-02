Лучшее в 2017-м. Бывший игрок «Уфы» общается с Гвардиолой и может выиграть АПЛ

Игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Матч ТВ» Павлу Тихонову рассказывает, какие ампулы дают игрокам премьер-лиги, о чем говорит Гвардиола на тактических установках, и объясняет, что не так с мужской одеждой в Манчестере.

В мае 2016 года футболист Александр Зинченко слушал установки специалиста Евгения Перевертайло. Ровно через три месяца в карьере Зинченко появился новый главный тренер – Евгения Перевертайло сменил Хосеп Гвардиола.

Футболист перешел из «Уфы» в «Манчестер Сити» в возрасте 19 лет. Стоимость трансфера – примерно 2 миллиона евро. Зинченко стал первым игроком из российского чемпионата, с которым захотел поработать Хосеп Гвардиола. В августе 2016-го украинец приехал на базу «Манчестер Сити».

— Трансфер в топ-клуб – как это вообще происходит?

— Буквально через несколько дней после того как мы закончили выступление на чемпионате Европы [в составе сборной Украины], мне позвонили и назначили даты медосмотра. Там все происходило так быстро, что я до конца в это не верил. Меня жизнь заставила не верить до последнего. Много раз были ситуации, когда что-то срывалось в последний момент.

— Речь про «Арсенал»?

— Я не только о футболе, а о жизни, но и о футболе в частности. Это было, но на уровне слухов, не более того.

Отпуска у меня тем летом считай вообще не было. Три дня. Я приехал в Барселону, где прошел медицинские тесты. И сразу там подписали контракт. На это ушло около трех дней.

— До перехода общались с Гвардиолой?

— Нет, я говорил только с агентом и руководством «Манчестер Сити». Были люди, которые специально прилетели в Барселону, и мы это обсуждали.

— Обсуждались финансовые условия или футбольные нюансы – позиция, игровое время?

— Это все конфиденциально. Обсудили условия, подписали контракт, пожали друг другу руки.

— Каким был первый день в «Сити»?

— Я увидел Гвардиолу, он пожал мне руку и сказал: «Welcome». Тогда я уже проснулся.

Еще стало намного легче после встречи с Компани и его слов: «Я смотрел чемпионат Европы, твои игры. Давай, тренируйся так же и дальше». Он спросил по поводу моих знаний английского и добавил: «Ты быстро выучишь. Если будут какие-то вопросы, сразу иди ко мне». Это настолько помогает. Капитан, настоящий капитан. Ну и Фернандинью. Я вообще счастливчик, что он здесь. Мы не были раньше знакомы. Я был совсем юн, когда он играл в «Шахтере». Но он знал, что я из этого клуба, поэтому внимательно отнесся ко мне.

— Вы единственный русскоговорящий игрок в английской премьер-лиге. Почему?

— Роберто Карлос сформулировал это так: то ли это страх, то ли мы не умеем терпеть. В плане того, что если мы чувствуем трудности, то сходим с пути и идем туда, где нам комфортно. Зона комфорта – это не есть хорошо. В первый год моего пребывания в «Сити» со мной разговаривал один из помощников Пепа по поводу футболистов из наших регионов. Он говорил: «Лишь единицы людей из Восточной Европы добились тут успеха, многие сошли со своего пути, их по пальцам можно пересчитать. Из-за чего? Из-за того, что они чувствуют где-то финансовую сторону и сразу сходят с пути. Или же наоборот: не умеют терпеть». Этот разговор я всегда держал в голове. Не зная меня до конца, он сделал предупреждение, хотя и прозвучала фраза: «Ты не из таких». В любом случае он не знал меня тогда так хорошо.

— Он имел в виду Глеба и Чигринского?

— Он не называл фамилии. Можно лишь догадываться. Почему мы не можем играть там? Я знал и знаю много талантов из Украины, которые могли спокойно играть в Европе. Но не знаю, почему не получается. У каждого своя ситуация, история и причина.

120 минут и 15 километров в игре с «Вулверхэмптоном»

Бывший тренер киевского «Динамо» Анатолий Крощенко в интервью «Спорт-Экспрессу в Украине» сам себе задавал вопрос: «Способен ли он пробежать за игру больше десяти километров, что норма для серьезных команд? Пока столько не бегает – и не потому, что не хочет. А потому что, по всей вероятности, просто еще не в состоянии этого делать».

24 октября Зинченко вышел на поле в матче Кубка английской лиги против «Вулверхэмптона», и этот матч затянулся на 120 минут. Зинченко провел игру от стартового и до финального свистка на новой для себя позиции левого защитника. И пробежал 15 километров.

— Неделю назад ко мне подошел физиотерапевт и рассказал, что у них были какие-то разборы игр, параметр, цифр, — рассказывает Зинченко. — В частности, разбирали игру с «Вулверхэмптоном». И он говорит: «Никогда в жизни не видел, чтобы футболист так много бегал! 15 километров».

— Не задели слова Крощенко?

— Сто людей – сто мнений. Со стороны, может быть, виднее. Не знаю, кто как считает. У меня другие сведения. Но на моей памяти я в «Уфе» минимум по 12 километров каждую игру бегал. Прислушиваюсь к критике только тогда, когда считаю нужным.

— Как в топ-клубах восстанавливают силы во время таких матчей?

— В перерыве для каждого отдельно ставят специальную бутылку со спортивным питанием. Но никто не заставляет никого. Только если ты хочешь и тебе идет, организм принимает. Если, например, ты не любишь кофе, зачем в себя пихать? То же самое и здесь. Это желательно, но необязательно.

Фото из раздевалки «Сити»

— Без этого можно отыграть 120 минут в таком темпе?

— Этого я уже не могу знать. Зависит от организма, игрового тонуса. Кто знает, если бы я был в тонусе, может быть, все 17 пробежал бы. Много нюансиков, о которых ты можешь не знать.

— Как себя чувствовали после матча?

— Первый раз в жизни такое. Нагрузка сумасшедшая. Под конец сводило практически все. Но ничего выдержал. На характере.

— «Сити» тогда выиграл по пенальти. От вас могло зависеть, останется ли клуб в Кубке лиги. Не страшно было?

— Нет, вообще не страшно. На самом деле я настроен был шестым бить. Но до меня не дошла очередь. Я не расстроился, почему я должен расстраиваться, моя команда победила, прошла дальше.

Установки Гвардиолы, айпады в раздевалке

Зинченко на выходных попал в заявку на манчестерское дерби, по итогам которого «Сити» почти закрыл чемпионскую гонку и оторвался от «Ман Юнайтед» на 11 очков. Перед игрой он разминался в той же группе, что и Серхио Агуэро. Они оба начинали матч в запасе.

20-летний бывший игрок «Уфы» может вести за собой суперзвезд, и видео ниже это докажет.

— Я с каждым днем узнаю все больше и больше, — продолжает Зинченко. — Дисциплина, режим. Как ты проводишь время в быту, это и переносится на футбольное поле.

Вообще сон – главное в восстановлении любого спортсмена. Спросил у Фернандиньо: «Как так можно? Ты играешь от звонка до звонка каждый третий день, в месяц по семь-восемь игр. И не устаешь, смотришься постоянно свежим. Что ты делаешь для этого?» Он ответил две вещи: «Хорошо питаться и хорошо спать». Вот и все.

Нужно сформировать для себя режим. Я, например, на выходных выключаю будильник, потому что хочу выспаться. Но я автоматом встаю во столько, во сколько и в обычные дни. Я настроил свой организм и живу в таком темпе. Несмотря на это, с каждым днем узнаю тут больше и больше.

— Что в «Манчестер Сити» впечатлило сильнее всего?

— В «Сити» очень расширенный тренерский состав и персонал. Очень много работников, начиная с диетолога и заканчивая тем, кто стрижет газоны. Я подсчитал, что персонала почти столько же, сколько и игроков. Много массажистов, физиотерапевтов, тренеров в тренажерном зале.

Есть шесть тренеров, каждый может добавить что-то свое. Кто-то был защитником – он дает советы по обороне. Тот же Микел Артета для меня крайне важен: хорошо, когда с тобой после тренировок работает такой мастер.

Диетолог всегда подойдет к тебе и скажет, исходя из анализов, чего у тебя в организме не хватает. И когда ты приходишь в раздевалку из дома, у тебя уже стоит небольшая ампула с таблетками и витаминами, которые нужны организму. Ты ее должен выпить обязательно. Мелочей в футболе не бывает.

— В «ПСВ» или «Уфе» ничего подобного не было?

— Нет. Не хочу обижать никакие клубы, но «Манчестер Сити» — это империя футбола. Еще раз повторю, что не хочу ни про кого говорить плохо, просто привожу примеры, к чему нам всем нужно стремиться.

— Сколько набрали мышечной массы за эти месяцы в английском футболе?

— По себе ощущаю, что набрал прилично, но если говорить о весе, то это всего два килограмма. Просто я за собой слежу, поэтому набрал именно в мышцах. Многие это замечают и говорят об этом: и тренеры, и люди со стороны.

— В «Сити» сообщают, сколько игроку нужно набрать, сколько сбросить?

— Именно чтобы говорили – такого нет. У нас есть рамки, исходя из твоего роста, твоей антропометрии и так далее. Взвешивание каждый день. Есть специальная таблица – если твои данные в зеленой рамке, то все в порядке. Допустим, у меня вес 73 килограмма. Для меня это отлично. Эта цифра стоит в зеленой рамке. Если кто-то чуть-чуть набрал и ему нужно сбросить, то рамка оранжевая. А если красная, то надо серьезно поработать над собой. Они анализируют все: и вес, и процент отношения мышечной массы к жиру.

— Как начинается день игрока топ-клуба?

— С 9 до 9:30 завтрак и сбор, но нет такого, что обязательно нужно к 9 приехать. Если тебе удобно, можешь пораньше, позаниматься до тренировки в зале, все от тебя зависит, в 11 тренировка. Дальше обед – и ты свободен. Можешь остаться, если хочешь, переночевать на базе.

— Многие ли остаются после тренировок работать индивидуально?

— В основном это молодые ребята. Большинство идет в тренажерный зал. Тут очень много профессионалов. Говорят: посмотрите, как бьет Роналду, как ему это удается! Да потому что он пашет! Пашет как никто другой. Поэтому он лучший. Так можно говорить и о других звездах. Это же не просто так: ты родился – и тебе дано сверху. Нет. Ты постоянно отрабатываешь прием мяча, скорость принятия решений, в какую сторону убрать, под какую ногу. Если брать меня, я знаю, что мне нужно серьезно работать над правой ногой. Одно время, находясь в «ПСВ», я каждый божий день индивидуально занимался только правой. Одно время даже играл правой увереннее, чем левой. Понятное дело, что скорость дана от природы, от родителей, но ее можно развивать. Можно развивать частоту. Ясно, что я не буду таким, как Усэйн Болт. Но я могу прибавить.

— Как проходит тактическая подготовка к матчу?

— Операторы еще до игры скидывают на почту профайлы всех соперников – по всем позициям на поле. Если ты нападающий, то, само собой, особый упор делаешь на центральных защитниках. Видеонарезки, моменты и так далее. Это было и в «ПСВ». Очень помогает. И плюс в раздевалке: ты берешь айпад, подключенный к большому телевизору, выбираешь любого игрока и смотришь видеонарезку. Какие у него сильные стороны, какие слабые. Следят просто за всем. Вечером накануне игры Гвардиола рассказывает о сопернике: как работает с мячом, как без мяча.

Раздевалка хозяев на «Этихад-Арене»

Перед матчем проходит тренировка, после нее определяется состав на игру. Те, кто заявлены, заселяются на базу. Проходят теоретические занятия, ночуют и на следующий день играют. На установке в день игры или даже на предматчевой могут показать стандарты и обратить внимание на некоторые эпизоды. Но ночуют на базе не всегда. Когда у нас плотный график и игра поздно вечером, Гвардиола отпускает нас домой. И утром собирает.

— Фраза, котоурю Гвардиола говорит чаще всего?

— У каждого игрока есть свои ошибки. Он объясняет, на что нужно обратить внимание. В профессиональном футболе нельзя отвлекаться ни на секунду, быть в фокусе, focus on your goal, фокусироваться на своей цели. Концентрация – это вообще главное. Каждый понимает ее по-своему. Концентрация во всех эпизодах. Бывает такое, что начинаешь уставать минуте на 70-й. Но когда ты полностью сфокусирован, то намного легче отдать четкую передачу, например.

— Сколько Гвардиола проводит времени в академии?

— Очень много. Он живет футболом. Это один из главных фанатов футбола, которых я видел. Футбольный гений!

— Методика Гвардиолы на тренировках, которая вас впечатлила.

— Правило трех секунд, например. Суть в том, что после потери мяча нужно в течение трех секунд его отобрать. Сразу включиться в эпизод, чтобы соперник не успел раскрыться.

Вот пример. Обороняющийся соперник сужает пространство, его вингеры смещаются в середину. Они смещаются на одну сторону поля, чтобы сузить пространство, и забывают об игроках, оставшихся на дальнем участке поля. И когда они в итоге забирают мяч, надо сразу включиться, использовать своих дальних футболистов для отбора. Сделать так, чтобы соперник не успел растянуться и встать по точкам. А если противнику все-таки удалось вылезти через дриблинг или дальнюю передачу, то тогда нужно встать по позициям и грамотно обороняться.

Еще под руководством Пепе я удивился тому, как работают крайние защитники. Убедился, что это одна из ключевых позиций на поле. Сейчас «Сити» часто играет, когда крайние защитники сужают в середину к опорным полузащитникам, чтобы владеть преимуществом в центре поля. И контролировать так легче, и ты освобождаешь зону для крайних нападающих, чтобы оставлять их один в один. А что такое оставить один в один Лероя Сане или Рахима Стерлинга, каждому понятно. С такой скоростью тяжело их остановить. Я даже представить раньше не мог это. Обычно как бывает: крайние защитники играют пошире, ты отвечаешь за своего нападающего и так далее. Здесь не так.

Тесты на алкоголь и лающий Стерлинг

— Все говорят, что Гвардиола жесткий тренер. Какой его запрет удивил больше всего?

— Не сказал бы, что есть какие-то суперзапреты. Все в основном по дисциплине, по режиму.

— Вы рассказывали, что в «Сити» берут анализы, в том числе слюны, и проверяют, пил ли футболист алкоголь или нет. Алкоголь запрещен?

— Нет. Каждый ограничивает сам себя. Тут все взрослые люди, у многих есть семьи. Каждый по-своему профессионал. Если кому-то помогает, пусть себе пьет на здоровье. Знаю многих тренеров, которые говорят своим футболистам: «Вы можете делать все, что хотите, главное – выполняйте свои функции». Но алкоголь, конечно, это зло. Ни разу не слышал и не видел, чтобы кто-то был пьяным.

— Что происходит на этом фото?

— Перед тренировкой часто играем в два касания без бедра. Мяч держишь в воздухе. До трех ошибок. Кто проигрывает, тому подзатыльник.

— Кто сильнее всех дает подзатыльники?

— Тот, кому ты перешел где-то дорогу! На самом деле в меру все.

— В вашем инстаграме появилось видео со Стерлингом, который лаял на четвереньках, потому что проиграл в Плэйстейшн.

— Да. На самом деле у нас много чего веселого происходит. Бернарду Силву в ледяной бассейн скинули недавно, например. На тренировках иногда такие смехи бывают! В квадрат кого-нибудь как поймаешь, 50 передач, люди просто уже падают, а ты смеешься. Пеп, наоборот, это любит и говорит: «Возите их до смерти!» Мы часто меняемся друг с другом, потому что уже невозможно отобрать мяч. Люди его так держат.

— Продолжаете заниматься единоборствами? Не запрещают в клубе?

— Занимаюсь кикбоксингом. Нет, не запрещают. Сейчас тренируюсь сам. В Голландии у меня был тренер. В январе, надеюсь, он прилетит сюда и продолжу с ним занятия.

— История с дракой в тоннеле между игроками «Сити» и «Юнайтед» — это правда? Принимали участие?

— Ничего не могу сказать по этому поводу.

Средний английский Агуэро и мужчины/женщины на улицах Манчестера

— Как учите английский?

— У меня почти никогда не было учителя. В Эйндховене занимался с преподавателем, но после четырех уроков сказал: «Извините, вы очень хороший учитель, но я больше прибавляю, когда общаюсь с ребятами». В любом случае каждый человек прибавляет, когда вокруг англоговорящие.

— Агуэро средне говорит на английском. Серьезно? Почему так?

— Удивился его языку. Он здесь долго играет и должен свободно разговаривать. Но ему комфортно, в команде он среди своих, что нужно – скажет. В каждом коллективе есть ребята, которые плотнее общаются друг с другом. У нас один дружный коллектив, но он больше с Отаменди и с испанскими ребятами. Англичане больше друг с другом.

— Вы в какой группе?

— Я ближе к бразильцам.

— Если Гвардиола услышит, что кто-то говорит на своем, что будет? Рассказывали, что он запрещал Абидалю и Анри общаться на французском в «Барселоне».

— Ничего не будет. Не слышал о таких запретах.

— У кого самая крутая тачка?

— Из топ-топ я увидел только «Ламборджини» Агуэро. Хотя у многих тоже, может, есть топ-топ авто, они просто на них не приезжают. Я к машинам спокойно отношусь. Беру «Мерседес» в лизинг, мне так удобно.

— В Манчестере снимаете жилье?

— Мне повезло, я живу в новом 20-этажном доме. В основном там студенты живут. Друг нашел.

— Вас узнают на улицах?

— Очень редко. Здесь столько звезд.

— Игроки уровня Агуэро ходят в обычные торговые центры?

— Конечно, почему нет. С болельщиками «Юнайтед» тут все спокойно, не слышал ни о каких инцидентах.

— В Эйндховене вас удивили парни, которые ходят друг с другом за руку по улицам. Что удивило в Манчестере?

— Здесь, конечно, люди умеют приодеться так, что ты даже не можешь понять, кто это – мужчина или женщина. Этого не отнять. Но в Голландии уровень всего этого повыше.

Будущее

К середине декабря Зинченко провел за «Ман Сити» два матча – те 120 минут против «Вулверхэмптона» в игре на Кубок и 18 минут во вчерашней игре с «Суонси». Больше года назад Гвардиола советовал ему уйти в аренду в «ПСВ». В этом году у Зинченко и Гвардиолы другой разговор.

— Да я сам все прекрасно понимаю, у команды высокие цели, — говорит футболист. — Это выбор тренера – выставлять сильнейший состав.

— Обсуждали с Гвардиолой ваше будущее?

— Да. Пеп сказал, что мне не нужно никуда уходить этой зимой, что он нуждается во мне. Что чувствует – я буду играть больше. Для меня это самые главные слова. Сейчас у меня ни единой мысли об уходе.

— Есть эксперты, которые считают, что вам лучше было перейти в «Зенит» и получать там игровое время. Не пожалели о решении?

— Никогда ни о чем не желаю. Мнений много, но я буду решать сам. Приятно, что обо мне говорят. Приятно даже тогда, когда говорят плохо. Потому что потом легче всех на место ставить.

Фото: Gareth Copley/Getty Images Sport/Getty Images, Gareth Copley/Getty Images Sport/Getty Images, instagram.com/zinchenko_96

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