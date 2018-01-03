Гол за 40 секунд. В новом году «Сити» еще более страшен

Команда Хосепа Гвардиолы дома не оставляет шансов «Уотфорду» (3:1).

В прошлом туре «Манчестер Сити» неожиданно прервал свою победную серию, сыграв вничью с «Кристал Пэлас». В первом матче 2018 года «горожане» открыли счет уже на первой минуте, даже не дав сопернику возможности коснуться мяча.

Проходит всего 12 минут, и прострел с другого фланга приводит к автоголу «Уотфорда».

Гомес не удерживает скользкий мяч и Агуэро доводит счет до разгромного.

Впрочем, в заключительную десятиминутку Грей забивает гол, который, справедливости ради, в этот вечер заслужил.

Чемпионат Англии. 2017-18. Тур 22

«Манчестер Сити» (Манчестер) — «Уотфорд» (Уотфорд) — 3:1 (2:0)

Голы: Стерлинг, 1 (ВИДЕО). Кабасель, 13 (ВИДЕО). Агуэро, 63 (ВИДЕО). — Грэй, 82.

Текстовая трансляция и статистика матча

Фото: Julian Finney/Getty Images