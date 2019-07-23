«Ливерпуль» ждет тяжелый сезон. Есть несколько важных проблем

Усталость лидеров, отсутствие трансферов и очень средний резерв.

Усталость лидеров, отсутствие трансферов и очень средний резерв.

Сейчас «Ливерпуль» готовится в США, но на сборе до сих пор нет никого из главной атакующей тройки Европы Мане-Салах-Фирмино. Первый только-только уступил в финале Кубка Африки Алжиру, второй на том же турнире вылетел чуть раньше и отдыхает, а Фирмино восстанавливается после победного Кубка Америки.

Для Мане этот год получился вообще сумасшедшим — он играл без отпуска 363 дня (если считать с первого дня подготовки к сезону и до финала Кубка Африки). Логично, что ему разрешили не участвовать в Суперкубке Англии против «Сити» (4 августа). Он вернется в «Ливерпуль» лишь на следующий день.

У лидеров «красных», по сути, не будет качественной предсезонки — лишь небольшой отдых и почти сразу сложнейший график. Начиная с 4 августа «Ливерпуль» сыграет 4 игры за 13 дней (два Суперкубка — Англии и Европы, а также — два тура АПЛ).

Добавьте к этому, что тренировки пропускают вратарь Алиссон (из-за Кубка Америки) и важные игроки ротации — Кейта с Шакири (из-за травмы). Такая скомканная подготовка обязательно где-то скажется по сезону.

Естественно, Клоппу (как и любом клубному тренеру) не нравится такой жесткий график.

— В долгосрочной перспективе это ситуация не кажется приемлемой. Подготовиться за три недели — это не проблема. Но нужен и отдых. Нельзя сказать после трех дней перерыва: «Эй! Давай! Нужно работать снова!». У них был жесткий летний отрезок.

Такая проблема не только у нас. В будущем это должно измениться. Кажется, что никто не может себе представить и неделю без футбола. Игра, снова игра. Я уже говорил, что мне не нравится Лига Наций. Хотя у тренеров сборной другое мнение. Но я смотрел эти матчи. Через четыре дня после финала ЛЧ там играли голландские ребята, Шакири, английские ребята. Если бы это был товарищеский матч, их бы там не было. Но это Лига Наций, поэтому они должны были играть. Это неправильно, — говорил Клопп.

Осложняется все тем, что «Ливерпуль» гораздо больше зависит от тройки форвардов, чем, например, «Сити».

В прошлом сезоне Мане, Салах и Фирмино забили 63% всех голов команды

Стерлинг, Агуэро и Бернарду Силва — только 47%

Плюс даже по именам ближайший резерв «Сити» выглядит мощнее: Марез (12+12 по «гол+пас» в прошлом сезоне), Жезус (21+6), Сане (16+18) — Ориги (8+2 в прошлом сезоне), Шакири (6+5). А Старридж ушел из клуба этим летом.

Клоппу придется искать внутренние резервы. Вероятно, «Ливерпуль» проведет очень спокойный трансферный период: пока клуб купил только 17-летнего голландского защитника ван ден Берга (за 1,9 млн евро), а местное издание Liverpool Echo сообщало на прошлой неделе, что, возможно, больше трат и не будет.

«Сити» в это окно тоже ведет себя скромнее — над клубом висит угроза еврокубкового бана. Но даже в таких условиях Гвардиола получил Родри (за 70 млн евро, в Испании его считают усовершенствованной версией Бускетса) и защитника из «ПСВ» Анхелиньо (1+10 в чемпионате Голландии).

Это укрепило две важные позиции команды — левого защитника (где Зинченко ощутимо лучше конкурентов, но нужна вариативность) и опорника (постепенная замена Фернандиньо в центре).

В прошлом сезоне лидеры «Ливерпуля» выдали чудеса стойкости и физической формы. Мане и Салах по игровому времени вошли в 20-ку лучших в Европе (4303 и 4337 минут). Это очень много, учитывая скорости АПЛ и стиль «Ливерпуля». Выдержат ли они еще один такой сезон — большой вопрос.

Пока на сборах Клопп пробует в атаке варианты с 22-летним Уилсоном, который неплохо проявил себя в аренде в «Дерби» (чемпионшип), забив 15 мячей в 40 играх. Есть 19-летний Бен Вудберн, который не закрепился в «Шеффилде» в прошлом сезоне и вернулся из аренды уже зимой. Но очевидно, что все это лишь на перспективу.

Клопп понимает, что даже без трансферов нужно пробовать что-то новое. «Ливерпуль» все больше работает над позиционной атакой (в прошлом сезоне уже был очевидный прогресс) — и эволюция продолжается.

В нескольких матчах он ставил Лаллану в качестве 6-го номера (нижним опорником). Англичанин неплохо продвигал мяч и показывал интересное движение. Но получил небольшую травму, поэтому с «Севильей» и «Боруссией» не играл.

Кстати, оба этих матча «Ливерпуль» проиграл. Понятно, что это только сборы. Но уже сейчас сложностей у «Ливерпуля» слишком много, чтобы вкатиться в сезон без проблем.

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