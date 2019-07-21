Самый дорогой защитник в мире и украинец в серии А. Главные трансферы недели

Фиксируем самые значимые сделки последних дней, некоторые из них вы могли не заметить.

Фиксируем самые значимые сделки последних дней, некоторые из них вы могли не заметить.

Выбор молодого голландца оставался одной из главных летних интриг до минувшего четверга, когда он поставил подпись под пятилетним контрактом с «Юве». Де Лигт стал самым дорогим защитником за всю историю футбола, отобрав это звание у другого голландца Верджила ван Дейка, за которого «Ливерпуль» полтора года назад заплатил 84,65 млн евро. На 19-летнего центрального защитника претендовали почти все топ-клубы Европы. Отношения великого и ужасного агента Мино Райолы с руководством «Ювентуса» сыграло не последнюю роль в этом трансфере. Сам де Лигт говорит, что на его решение повлиял разговор с Маурицио Сарри.

На своих двух главных молодых звезд «Аякс» этим летом уже заработал более 160 млн евро. Ранее в «Барселону» отправился хавбек Френки де Йонг. Де Лигту амстердамцы оперативно подыскали замену в виде мексиканца Эдсона Альвареса, интерес к которому приписывали «Зениту». Новичок обошелся аяксидам в 15 млн евро.

На неделе «Вест Хэм» оформил рекордный трансфер в своей истории. За такие деньги Аллера мог купить только клуб АПЛ, в остальных лигах так разбрасываться деньгами не принято. 25-летний француз — добротный игрок, но даже в рамках бундеслиги его сложно было назвать звездой. За 60 матчей в чемпионате Германии он забил 24 гола — неплохой показатель, но явно не тянет на 40-миллионный трансфер.

Минувший сезон Аллеру, как и его партнеру по нападению Йовичу, удался. Он забил 15 голов в бундеслиге + 5 в Лиге Европы. «Айнтрахт» летом расстался с двумя основными форвардами, обогатившись при этом на 100 млн евро. Аллер поехал в Англию, а Йович — в Испанию, где 60 млн за него выложил мадридский «Реал».

Молодой защитник-универсал не задержался в «Боруссии», которая год назад приобрела его у «Майнца» за 28 млн евро. Диалло, способный сыграть на позиции центрального и левого защитника, в минувшем сезоне был основным игроком дортмундцев, но удерживать его клуб не стал. Неудивительно, с учетом возвращения Матса Хуммельса и выгодного предложения из Парижа. Глядя на прогресс Диалло, локти должны кусать в «Монако», который всего два года назад продал его «Майнцу» всего за 5 млн евро. В «ПСЖ» новичок будет биться за место в основе с Маркиньосом, Кимпембе и 34-летним Тьяго Силвой.

Переезд игрока из Каталонии в Мадрид всегда интригует, но в данном случае речь не идет о «Барсе» и «Реале». Этим летом «Атлетико» затеял глобальную перестройку, и 24-летний Эрмосо стал еще одним кирпичиком в возводимом Симеоне здании.

Воспитанник «Реала» возвращается в столицу спустя два года: в 2017-м его продали в «Эспаньол» за 12,5 млн евро. Пробиться в основу родного клуба ему было сложно, а вот в Барселоне он играл регулярно. При этом даже с учетом ухода Година и Лукаса Эрнандеса новичку будет непросто рассчитывать на попадание в стартовый состав. Основной парой защитников сейчас являются Савич и Хименес, а Эрмосо пока представляется игроком ротации.

Топовые англичане крайне неохотно покидают родной чемпионат, поэтому переезд Триппьера можно назвать мини-сенсацией. Когда стало известно, что «Тоттенхэм» готов расстаться со своим основным правым защитником, на горизонте нарисовались «Ювентус» и «Бавария», но больше всего конкретики исходило из «Атлетико». Мадридцы не стали продлевать контракт с ветераном Хуанфраном и взяли на его место игрока на 10 лет моложе.

За небольшие по современным меркам деньги «Атлетико» получил очень добротного защитника, способного закрыть весь правый фланг. Всего за это лето «матрасники» уже потратили на новичков более 240 млн евро. На продажах, впрочем, клуб выручил еще более внушительную сумму — 311 млн.

Наш хороший знакомый, успевший поиграть за «Рубин» и «Зенит», провел четыре неплохих года в АПЛ. В чемпионате Англии он забил даже больше голов, чем в чемпионате России (35 против 33), правда, и матчей провел вдвое больше. Этого хватило, чтобы получить жирное предложение из Китая.

В прошлом сезоне Рондон неплохо смотрелся в аренде у «Ньюкасла», который возглавлял Рафаэль Бенитес. Испанский тренер перебрался в «Далянь Ифан» и не забыл о венесуэльце. В субботу, на следующий день после перехода, Рондон забил свой первый гол за новый клуб, который помог его команде уйти от поражения в игре с «Тяньцзинь Теда» (3:3).

Еще одним игроком сборной Украины в топ-чемпионате стало больше. Вратарь Лунин представляет «Реал», Зинченко не последний человек в «Ман Сити», Ярмоленко играет за «Вест Хэм», а Коноплянка — за «Шальке.» Теперь к этому списку добавился воспитанник донецкого «Шахтера» Малиновский.

Два года назад его продали в «Генк» всего за 2 млн евро, в Бельгии прогресс украинца заметили «Спартак» и несколько итальянских клубов. Особенно Малиновскому удался минувший сезон: на счету центрального полузащитника 9 голов и 9 передач. Одно время его сильно хотели «Рома» и «Сампдория», но «Аталанта», ищущая усиления под Лигу чемпионов, оказалась проворнее. В новой команде на Малиновского очень рассчитывают и с ходу положили третий по стоимости оклад (1 млн евро в год).

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