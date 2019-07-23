Лопетеги и Мончи делают «Севилью» силой. Они очень хотят доказать миру, что их зря уничтожали

Цель – четверка. Амбиции – тройка.

Цель – четверка. Амбиции – тройка.

В сезоне 18/19 «Севилья» удержалась в зоне Лиги Европы, но команде сильно не хватало постоянства и вариативности. Несколько наблюдений:

1. Переход со схемы 3-4-1-2 на 4-4-2 по ходу матча чаще всего не удавался.

2. Атакующие вингеры исполняли латералей. Работало это далеко не всегда.

3. «Севилья» хорошо убегала в контратаки — в Ла Лиге они первые по этому показателю. Но были проблемы с позиционным нападением. 41% атак сваливались на правый фланг, оттуда постоянно подавал Хесус Навас. Во-первых, это зависимость от подач одного челвоека, во-вторых, прямолинейность для соперника.

Если бы не гениальный сезон Пабло Сарабии — 13 ассистов (столько же у Месси) — «Севилья» могла бы так и не выйти из кризиса середины сезона.

Сейчас Сарабия в «ПСЖ», а на пост спортивного директора вернулся Рамон Мончи. В «Роме» его работу назвали «супермаркетом», а продажу Де Росси не простили. В «Севилью» он приехал доказать, что все еще топ.

Кто ушел?

Габриэль Меркадо → «Бока Хуниорс» (бесплатно). Защитник провел два отличных сезона, но в третьем стал играть реже. Отправили в Аргентину на пенсию.

Куинси Промес → «Аякс» (15,7 млн). Долго привыкал к требованиям тренера, а когда привык, у «Севильи» сменился коуч. Антоха Лопетеги не очень нравится. В общем, Промес играл средне — 3 гола и 9 ассистов за почти три тысячи минут на поле.

Луис Муриэль → «Аталанта» (15 млн). Не хотел быть игроком ротации и уехал за Лигой Чемпионов. «Севилья» не против.

Пабло Сарабия → «ПСЖ» за 18 млн. Самая болезненная продажа. По Whoscored в центре поля Ла Лиги лучше него играли только Родри, Сауль и Парехо. Забил 12, отдал 13 и получил пять наград лучшему игроку матча.

А еще в команде вряд ли останутся основные форварды Андре Силва и Виссам Бен Йеддер. У португальца закончилась аренда из «Милана», а француз, похоже, будет играть в клубе посерьезнее — слухи связывают его с «МЮ» и «ПСЖ». По системе гол+пас они набрали 38 очков, а замены им почти не было. Сейчас за «Севилью» может стать страшно.

В итоге «Севилья» заработала 49,7 млн евро на продажах. А на покупки уже потратила 124 млн. Сейчас это шестое место по тратам в мире:

«Реал» — 303 млн

«Атлетико» — 243,5 млн

«Барса» — 237 млн

«Ювентус» — 151,5 млн

«Боруссия» — 127,5 млн

«Севилья» — 124 млн

Кто пришел?

Жюль Кунде ← «Бордо» (25 млн). К 20 годам стал основным защитником середняка Лиги 1, за весь сезон пропустил вообще лишь одну игру. Пара лет прогресса в «Севилье», и может уйти за бешеные деньги.

Диего Карлос ← «Нант» (15 млн). Тоже центральный защитник, тоже из Лиги 1, но постарше (26 лет). Хорошо работает с мячом, может вписаться и в схему и с тремя центральными защитниками, и с двумя.

Мунас Даббур ← «Зальцбург» (15 млн). Израильтянин много лет считается одним из лучших форвардов вне топ-5 лиг. Будет бороться с де Йонгом за место в составе.

Лукас Окампос ← «Марсель» (15 млн). Один их лучших вингеров французской лиги. Может сыграть на обоих флангах в атаке. У «Севильи» сейчас таких игроков вообще нет.

Хоан Хордан ← «Эйбар» (14 млн). Прямая замена Сарабии — по показателям в прошлом сезоне он был почти ничем не хуже, но играл чуть глубже, ну и партнеры были послабее. При этом Хоан младше Пабло на три года. Кстати, именно он стал первой покупкой Мончи этим летом и уже успел положить красотку на предсезонке:

Люк де Йонг ← «ПСВ» (12,5 млн). Забрали лучшего нападающего Нидерландов. Скорее всего, под основу, но Даббур будет против. Опытный 28-летний форвард с АПЛ и Бундеслигой в портфолио.

Оливер Торрес ← «Порту» за 12 млн. Воспитанник «Атлетико», но в Мадриде у него не пошло. Атакующий полузащитник, давно считается очень перспективным. Как только стал основном в «Порту», вернулся в Испанию.

Максимилиан Вебер ← «Аякс» (10,5 млн). Еще один центральный защитник, 21 год. Сначала его арендовали на полгода, сейчас — выкупили. Ни в «Севилье», ни в «Аяксе» не был основным, но подает надежды. Очевидно, Мончи и Лопетеги что-то в нем рассмотрели.

Фернандо ← «Галатасарай» (4,5 млн). Бразилец не играл при Гвардиоле в «Ман Сити», поэтому уехал в Турцию, где был основным опорником и выиграл два чемпионства за два года. Такой игрок обязателен для молодого и атакующего центра поля новой «Севильи».

Серхио Регилон ← «Реал» (аренда). В Мадриде левый защитник выиграл конкуренцию у Марсело и играл так классно, что его вызвали в сборную Испании. В «Севилье» сейчас на это место никого лучше нет.

И это еще не все. У Мончи с Лопетеги осталась пара незакрытых позиций.

1. Правый защитник. Есть Хесус Навас. В прошлом сезоне он удивительно круто перестроился в латераля, но не покупать ему равной замены — риск. Есть Себастьен Коршья, но за сезон в «Севилье» он не стал игроком старта и поехал в аренду в «Бенфику», где не играл вовсе.

2. Еще один вингер. Купили Окампоса, есть Мунир и Нолито. Но этого мало. Особенно если Лопетеги будет использовать 4-3-3, как на предсезонных матчах. Marca и AS пишут, что «Севилья» очень хочет Стивена Бергвейна из «ПСВ» — ему 21, он супербыстрый и играет на обоих флангах. К тому же в «ПСВ» у него была связка с де Йонгом.

«Я здесь не для того, чтобы кого-то спасать» — сказал Мончи, когда вернулся в «Севилью» в апреле. И к середине трансферного окна привел девять новых футболистов в команду.

Текст: Матвей Григорьев

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