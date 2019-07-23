Куда пропал Роман Нойштедтер? Последний раз его видели в Индии

Почти месяц без клуба и полгода без футбола.

Почти месяц без клуба и полгода без футбола.

30 июня у Нойштедтера закончился контракт с «Фенербахче». Но о том, что защитник летом станет свободным агентом, было известно еще зимой.

Он провел худший год в Турции. Команда после первой половины плелась в зоне вылета (став в итоге 6-й), а почти каждый показатель игрока упал по сравнению с прошлым сезоном.

Болельщики открыто издевались над защитником в соцсетях. Даже под безобидными постами в инстаграме появлялись неадекваты, требующие уйти из команды. Что говорить про безжалостный твиттер.

С февраля 2019-го (за 5 месяцев) Нойштедтер провел за «Фенербахче» всего один матч. А его трансферная стоимость за три года в Турции упала в 4 раза — с 7 млн евро до 1,7 млн.

Но отметим, что один крутой сезон он все же провел — 2017/18. Сыграл почти во всех матчах за «Фенер», забил 5 голов и остановился в трех очках от чемпионства. Как рассказал сам игрок, перед тем сезоном он отказался от мяса:

— Кто-то верит, кто-то не верит, я решил попробовать. Стал больше салатов есть и всего такого. Энергии на все хватало. Но я начал это делать, когда у нас прошла подготовка к сезону. На сборах тяжело иногда что-то найти [из веганского рациона] — там же нужен специальный план питания. Дома его легче соблюдать, конечно. Поэтому на сборах иногда ем что-то мясное, а дома — почти только рацион вегана, — говорил Нойштедтер в интервью «Матч ТВ» перед ЧМ-2018.

Сейчас Роман уже почти месяц в официальном статусе свободного агента (а не в официальном еще больше) — и пока не может найти клуб. Это при наличии гражданства РФ и опыта игры в бундеслиге (у него 183 матча в Германии, причем на разных позициях — и в опорной зоне, и в центре защиты).

За последний месяц в СМИ фигурировали только два варианта. Первый — «Динамо». Тогда у команды Хохлова подвисли два защитника — Шунич и Евгеньев. Но спустя три недели с обоими подписали новые контракты. Видимо, необходимость отпала.

Хотя после игры с «Рубином» интерес может возобновиться. В моменте с голом Евгеньев (24-й номер) сыграл очень средне. Особенно в завершающей стадии, когда он непонятно куда побежал и пропустил пас на Микелтадзе.

Второй вариант — «Бешикташ», об этом сказал сам игрок в середине июня.

— Абдулла Авджи приглашал меня в «Истанбул Башакшекир», у нас была договоренность. Сейчас он возглавил «Бешикташ», вероятно, и я там окажусь. В ближайшее время мой агент встретится с руководством клуба, тогда станет понятнее. Пока я отложил все предложения из России и Германии. Все определится через несколько дней, — цитировало Нойштедтера турецкое издание Fanatik.

Спустя месяц эта тема больше не поднималась. Ни с «Динамо», ни с «Бешикташем».

Последняя активность Романа в сети — пост в инстаграме из Индии. Нойштедтер сотрудничает с благотворительной организацией, которая помогает бездомным детям. Об этом в большом интервью «Матч ТВ» рассказывал сам игрок:

— Работаю с одной благотворительной организацией, она помогает детям, которые живут на улице и не ходят в школу. Кормит, учит их. Я об этом узнал от Мануэля Фридриха, который играл в Германии, а потом перешел в индийский клуб. Он этим всем занимался. И когда я отправлялся в отпуск в Индию, то спросил у него контакты этой организации. Списался с ними, сказал, что тоже хочу помочь. И вот уже два-три раза приезжал. А последний раз, когда я там был с вместе женой, попал на видео. Дети специально выучили танец, чтобы показать нам. Это, конечно, очень приятно. Сердце открывается, когда видишь, как дети смеются, веселятся. Как они рады твоему приезду, что ты столько времени проводишь с ними, даришь свою любовь, — говорил игрок перед ЧМ-2018.

В начале июля Черчесов переживал, что три футболиста сборной России остаются без клубов (Кудряшов, Мирзов и Нойштедтер). С того момента первые два уже подписали контракт — с «Сочи» и «Спартаком» соответственно.

Чтобы узнать, как дела у защитника сборной, мы позвонили его отцу — Петру Нойштедтеру.

— Какие планы у Романа?

— Не знаю, мне он тоже не звонил, не писал этот месяц. У него свои дела, у него малой там. Он ищет клуб. Если не звонит, значит у него все хорошо.

— Был ведь готовый вариант с «Бешикташем».

— Ничего не знаю об этом.

Сам Роман Нойштедтер комментировать что-либо не стал. Но в ближайшее время, вероятно, он просто обязан найти клуб. В России сезон уже начался, а через пару недель он начнется и в других чемпионатах. Времени очень мало.

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