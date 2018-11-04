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Ханю – в погоне за рекордом, россияне – в надежде на попадание в тройку. Прямая трансляция из Хельсинки

14:54
Ханю – в погоне за рекордом, россияне – в надежде на попадание в тройку. Прямая трансляция из Хельсинки
Юзуру Ханю / Фото: © globallookpress.com
В воскресенье будет разыгран последний комплект медалей финского этапа Гран-при. Подключайтесь к прямой трансляции
  • Лидирует после короткой программы японец Юзуру Ханю. За свой прокат двукратный олимпийский чемпион получил 106,69 балла. Это мировой рекорд.
  • На всякий случай – текущий мировой в произвольной и по сумме принадлежат американскому фигуристу Натану Чену. 188,99 и 280,57 балла.
  • 5-е место после КП у Андрея Лазукина, 6-е – у Михаила Коляды. Теоретически наши ребята могут завершить этап в медалях.
Фигурное катание. Гран-при Финляндии. Мужчины. Произвольная программа

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