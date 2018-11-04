Ты просто космос, Стась! Константинову «ограбили», а Загитова – недокрутила дважды

Итоги второго дня Гран-при Хельсинки.

2018-11-04T11:05:41+03:00 Итоги второго дня Гран-при Хельсинки.

В субботу были разыграны три комплекта наград на этапе Гран-при в Хельсинки по фигурному катанию. У сборной России 3 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая медали.

В женском одиночном катании призовые места распределились согласно купленным билетам, без неожиданностей.

Загитова, правда, проиграла, но только самой себе. Своему личному рекорду с Nebelhorn Trophy она уступила 12,11 балла, причем почти 3 балла из них – компоненты. О чем это говорит? Ошибки и неуверенность в исполнении элементов неминуемо влияют на впечатление, которое программа производит на судей, даже если ты – действующая олимпийская чемпионка.

Судьи нашли в каскаде тройной лутц – тройной тулуп, который Загитова исполняет во второй половине программы, недокруты на обоих прыжках.

Если не драматизировать, то Алина показала два рабочих проката, которые позволили ей одержать победу и сделать первый шаг навстречу финалу Гран-при. В начале сезона этого вполне достаточно.

Заставляет напрячься одно: похоже, Загитова не умеет проигрывать малой кровью в моральном плане. Кажется, что эти два неидеальных проката отняли у нее больше сил, чем несколько выигранных без ошибок турниров.

Грабеж на льду

Станислава Константинова, или Стася, как ее ласково называют поклонники, в очередной раз подтвердила свое реноме самой нестабильной фигуристки сборной. После ошибки в короткой, в произвольной программе на музыку к фильму «Анна Каренина» Стасе оставалось только блистать, насколько хватит сил.

И ведь получилось! Константинова показала практически прокат всей жизни.

Но когда смотришь на баллы за компоненты ее произвольной программы, на ум приходит лишь одно слово – ограбили. Неужели правда это академичное аккуратное катание, с глубоким ребрами, сложными связками и хорошим коньком, да еще при таком удачном прокате не заслуживает хотя бы восьмерок во второй оценке? По этому параметру Константинова проиграла не только обеим японкам, но и бельгийке Луне Хендрикс.

Дарья Паненкова с общим результатом 161,48 на 6-м месте.

В парах – золото и бронза

Соревнования спортивных пар оставили после себя послевкусие легкой несправедливости.

Относится это, конечно, к бронзе россиян Павлюченко – Ходыкина, показавших произвольную программу такого уровня сложности, с которым при уверенном исполнении было бы не стыдно показаться в последней разминке как минимум чемпионата Европы.

В арсенале пары – параллельный тройной флип (правда, с пометкой «неясное ребро»), уникальный тодес «вперед – наружу», выброс флип с ускорением на выезде.

Российским дебютантам не хватило 16 сотых балла до второго места, которое судьи отдали опытным итальянцам Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе. Последние, к слову, сорвали прыжковые элементы в произвольной программе, ошиблись на выбросе, а российскую пару обошли исключительно за счет второй оценки и некоторого преимущества в короткой программе.

Еще одни россияне Наталья Забияко – Александр Энберт стали первыми, хотя тоже не обошлись без ошибок. Общая сумма – 198,51.

Интересно, что ни одни из медалистов Хельсинки не попали бы на пьедестал канадского этапа – там проходной балл даже для третьего места был равен 200,93.

Степанова – Букин – вторые в мире

Результаты танцевального турнира могут в перспективе иметь стратегически более важное значение, чем просто отбор в финал Гран-при этого сезона.

Как мы уже рассуждали в превью к канадскому этапу, в танцах довольно трудно прорваться к звездам, перепрыгнув очередь тех, кто катается дольше и имеет за спиной более сильную федерацию. Обычно возможность обозначить свои притязания на лидерство в новом цикле есть у пар только в первый сезон после Олимпиады. Похоже, этой возможностью решили воспользоваться сразу несколько дуэтов.

Произвольный танец Александры Степановой – Ивана Букина на блюзовую тему очень подходит этой паре, маскируя их некоторые недостатки и выгодно преподнося достоинства. Наконец-то Александра и Иван выглядят раскованно и свободно, не боятся показать эмоции и по-настоящему танцуют. В постановке много интересных фишек, практически все поставлено и исполнено в музыку, с акцентами. В общем, если Степанова – Букин продолжат в том же духе, есть основания думать, что золото Хельсинки будет не последней медалью высшего достоинства у пары в этом сезоне.

По сумме баллов за оба танца они перевалили за отметку 200, а по произвольном имеют второй на данный момент результат в мире, вслед за американцами Хаббел – Донохью.

Итальянцы Шарлин Гиньяр – Маррко Фаббри в итоговом протоколе отстали от россиян чуть меньше, чем на 4 балла, один из которых – дедакшен за падение партнерши в произвольном танце. Кажется, судьи готовы принять итальянцев одними из лидеров европейских танцев на льду. Гиньяр - Фаббри и правда очень прибавили за последние годы.

Бетина Попова – Сергей Мозгов заняли итоговое седьмое место, получив за произвольный танец 95,21 балла. В межсезонье они перешли тренироваться от Ксении Румянцевой к Анжелике Крыловой, вернувшейся из Канады в Россию. У них яркая постановка с оригинальными задумками на саундтрек к российскому сериалу «Мастер и Маргарита», но паре не хватает аккуратности в исполнении элементов, из-за чего им ставят низкие уровни и ГОЕ (надбавки за качество исполнения). Например, за произвольный танец в Хельсинки пара получила всего 3 максимальных четвертых уровня, и все три – за поддержки. Вопрос с техникой необходимо решать, иначе у Поповой – Мозгова нет никаких шансов хотя бы побороться за место в тройке на чемпионате России.

Мировой рекорд Ханю

В мужском одиночном катании безраздельно властвовал двукратный олимпийский чемпион японец Юзуру Ханю. Он невероятно хорош в новой короткой программе на музыку Otonal Raul Di Blasio. Почем нынче билет в фигурнокатательный космос? По 106,69 баллов, это новый мировой рекорд. Даже с учетом небольшой неточности японца на выезде с первого четвертого сальхова.

Михаил Коляда – чемпион противоречий. В нем сочетаются такие взаимоисключающие вещи, как способность бросать кататься после первой помарки и способность бороться до конца, когда на кону уже не стоит ничего, кроме небольшой моральной компенсации.

Михаил как будто не успевает выкинуть из головы мысли после первого неудавшегося прыжка, и этот груз ошибки мешает ему прыгнуть следующий. Наверное, так и получился в КП Хельсинки одинарный лутц со странным выездом вместо каскада из тройных лутца и тулупа. А когда все уже было потеряно, Коляда словно проснулся и вспомнил, для чего он сюда приехал. И все остальное в программе доделал изумительно: вдохновенно, каждый шаг вдумчив, каждый взмах руки оправдан. За все можно ставить +5 не глядя. Судьи примерно так на Коляду и реагируют – что скрывать, любят они его. За этот прокат он получил 81,56. Без каскада и с ошибкой на четверном тулупе Михаил все равно сохраняет шансы на медаль этапа, отрыв от промежуточного третьего места китайца Бояна Цзиня – порядка 4 баллов.

Россиянин Андрей Лазукин, воспитанник Алексея Мишина, в короткой программе выступил очень достойно. Его набор – четверной тулуп, каскад из тройных флипа и тулупа и аксель в три с половиной оборота – был исполнен чисто. Правда, была ошибка на последнем вращении, из-за чего элемент прошел «по нулям». Еще Андрею пока недостает репутации на международной арене и опыта, чтобы получать конкурентоспособные компоненты. Но теоретически Лазукин может побороться за бронзу на финском этапе. Его баллы в короткой программе – 82,56. Розыгрыш медалей у мужчин на Гран-при Хельсинки состоится уже сегодня.

Смотрите прямую трансляцию на канале «Матч! Арена», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, начиная с 15:00 (мск).

Фигурное катание. Гран-при Финляндии. Мужчины. Произвольная программа

Трансляции на сайте и канале «Матч! Арена»:

4 ноября

15:00 Мужчины. Произвольная программа