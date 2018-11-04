Ты просто космос, Стась! Константинову «ограбили», а Загитова – недокрутила дважды

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
12:35 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Трансляция из Великобритании. [16+]
12:35
Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Трансляция из Великобритании. [16+]
13:35
Кибератлетика. [12+]
14:05
Новости.
14:10
Все на Матч!.
14:40
Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. Прямая трансляция из Сочи.
15:45
Новости.
15:50
Все на Матч!.
16:25
Ген победы. [12+]
16:55
Новости.
17:05
Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция. ЦСКА - "Йокерит" (Хельсинки)
20:15
Новости.
20:20
Все на Матч!.
21:05
Новая школа: молодые тренеры Европы. [12+]
21:35
Новости.
21:40
"После футбола" с Георгием Черданцевым.
22:40
Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция. "Бетис" - "Сельта"
00:40
Все на Матч!.
01:00
Гандбол. Лига Чемпионов. Мужчины. "Металлург" (Македония) - "Чеховские медведи" (Россия) [0+]
02:45
Футбол. Чемпионат Франции. "Монпелье" - "Марсель" [0+]
04:45
Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Канады. [0+]
06:00
Футбол. Чемпионат Франции. "Монпелье" - "Марсель" [0+]
08:00
Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Кристал Пэлас" [0+]
10:00
Новости.
10:10
Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" - "Саутгемптон" [0+]
12:10
Новая школа: молодые тренеры Европы. [12+]
12:40
Новости.
12:45
Все на Матч!.
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Ты просто космос, Стась! Константинову «ограбили», а Загитова – недокрутила дважды

11:05
Ты просто космос, Стась! Константинову «ограбили», а Загитова – недокрутила дважды
Станислава Константинова / Фото: © globallookpress.com
Итоги второго дня Гран-при Хельсинки.

В субботу были разыграны три комплекта наград на этапе Гран-при в Хельсинки по фигурному катанию. У сборной России 3 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая медали.

В женском одиночном катании призовые места распределились согласно купленным билетам, без неожиданностей.

Загитова, правда, проиграла, но только самой себе. Своему личному рекорду с Nebelhorn Trophy она уступила 12,11 балла, причем почти 3 балла из них – компоненты. О чем это говорит? Ошибки и неуверенность в исполнении элементов неминуемо влияют на впечатление, которое программа производит на судей, даже если ты – действующая олимпийская чемпионка.

Открыть видео

Судьи нашли в каскаде тройной лутц – тройной тулуп, который Загитова исполняет во второй половине программы, недокруты на обоих прыжках.

Если не драматизировать, то Алина показала два рабочих проката, которые позволили ей одержать победу и сделать первый шаг навстречу финалу Гран-при. В начале сезона этого вполне достаточно.

Заставляет напрячься одно: похоже, Загитова не умеет проигрывать малой кровью в моральном плане. Кажется, что эти два неидеальных проката отняли у нее больше сил, чем несколько выигранных без ошибок турниров.

Грабеж на льду

Станислава Константинова, или Стася, как ее ласково называют поклонники, в очередной раз подтвердила свое реноме самой нестабильной фигуристки сборной. После ошибки в короткой, в произвольной программе на музыку к фильму «Анна Каренина» Стасе оставалось только блистать, насколько хватит сил.

Открыть видео

И ведь получилось! Константинова показала практически прокат всей жизни.

Но когда смотришь на баллы за компоненты ее произвольной программы, на ум приходит лишь одно слово – ограбили. Неужели правда это академичное аккуратное катание, с глубоким ребрами, сложными связками и хорошим коньком, да еще при таком удачном прокате не заслуживает хотя бы восьмерок во второй оценке? По этому параметру Константинова проиграла не только обеим японкам, но и бельгийке Луне Хендрикс.

Дарья Паненкова с общим результатом 161,48 на 6-м месте.

В парах – золото и бронза

Соревнования спортивных пар оставили после себя послевкусие легкой несправедливости.

Относится это, конечно, к бронзе россиян Павлюченко – Ходыкина, показавших произвольную программу такого уровня сложности, с которым при уверенном исполнении было бы не стыдно показаться в последней разминке как минимум чемпионата Европы.

Открыть видео

В арсенале пары – параллельный тройной флип (правда, с пометкой «неясное ребро»), уникальный тодес «вперед – наружу», выброс флип с ускорением на выезде.

Российским дебютантам не хватило 16 сотых балла до второго места, которое судьи отдали опытным итальянцам Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе. Последние, к слову, сорвали прыжковые элементы в произвольной программе, ошиблись на выбросе, а российскую пару обошли исключительно за счет второй оценки и некоторого преимущества в короткой программе.

Открыть видео

Еще одни россияне Наталья Забияко – Александр Энберт стали первыми, хотя тоже не обошлись без ошибок. Общая сумма – 198,51.

Интересно, что ни одни из медалистов Хельсинки не попали бы на пьедестал канадского этапа – там проходной балл даже для третьего места был равен 200,93.

Степанова – Букин – вторые в мире

Результаты танцевального турнира могут в перспективе иметь стратегически более важное значение, чем просто отбор в финал Гран-при этого сезона.

Как мы уже рассуждали в превью к канадскому этапу, в танцах довольно трудно прорваться к звездам, перепрыгнув очередь тех, кто катается дольше и имеет за спиной более сильную федерацию. Обычно возможность обозначить свои притязания на лидерство в новом цикле есть у пар только в первый сезон после Олимпиады. Похоже, этой возможностью решили воспользоваться сразу несколько дуэтов.

Произвольный танец Александры Степановой – Ивана Букина на блюзовую тему очень подходит этой паре, маскируя их некоторые недостатки и выгодно преподнося достоинства. Наконец-то Александра и Иван выглядят раскованно и свободно, не боятся показать эмоции и по-настоящему танцуют. В постановке много интересных фишек, практически все поставлено и исполнено в музыку, с акцентами. В общем, если Степанова – Букин продолжат в том же духе, есть основания думать, что золото Хельсинки будет не последней медалью высшего достоинства у пары в этом сезоне.

Открыть видео

По сумме баллов за оба танца они перевалили за отметку 200, а по произвольном имеют второй на данный момент результат в мире, вслед за американцами Хаббел – Донохью.

Итальянцы Шарлин Гиньяр – Маррко Фаббри в итоговом протоколе отстали от россиян чуть меньше, чем на 4 балла, один из которых – дедакшен за падение партнерши в произвольном танце. Кажется, судьи готовы принять итальянцев одними из лидеров европейских танцев на льду. Гиньяр - Фаббри и правда очень прибавили за последние годы.

Открыть видео

Бетина Попова – Сергей Мозгов заняли итоговое седьмое место, получив за произвольный танец 95,21 балла. В межсезонье они перешли тренироваться от Ксении Румянцевой к Анжелике Крыловой, вернувшейся из Канады в Россию. У них яркая постановка с оригинальными задумками на саундтрек к российскому сериалу «Мастер и Маргарита», но паре не хватает аккуратности в исполнении элементов, из-за чего им ставят низкие уровни и ГОЕ (надбавки за качество исполнения). Например, за произвольный танец в Хельсинки пара получила всего 3 максимальных четвертых уровня, и все три – за поддержки. Вопрос с техникой необходимо решать, иначе у Поповой – Мозгова нет никаких шансов хотя бы побороться за место в тройке на чемпионате России.

Мировой рекорд Ханю

Открыть видео

В мужском одиночном катании безраздельно властвовал двукратный олимпийский чемпион японец Юзуру Ханю. Он невероятно хорош в новой короткой программе на музыку Otonal Raul Di Blasio. Почем нынче билет в фигурнокатательный космос? По 106,69 баллов, это новый мировой рекорд. Даже с учетом небольшой неточности японца на выезде с первого четвертого сальхова.

Открыть видео

Михаил Коляда – чемпион противоречий. В нем сочетаются такие взаимоисключающие вещи, как способность бросать кататься после первой помарки и способность бороться до конца, когда на кону уже не стоит ничего, кроме небольшой моральной компенсации.

Михаил как будто не успевает выкинуть из головы мысли после первого неудавшегося прыжка, и этот груз ошибки мешает ему прыгнуть следующий. Наверное, так и получился в КП Хельсинки одинарный лутц со странным выездом вместо каскада из тройных лутца и тулупа. А когда все уже было потеряно, Коляда словно проснулся и вспомнил, для чего он сюда приехал. И все остальное в программе доделал изумительно: вдохновенно, каждый шаг вдумчив, каждый взмах руки оправдан. За все можно ставить +5 не глядя. Судьи примерно так на Коляду и реагируют – что скрывать, любят они его. За этот прокат он получил 81,56. Без каскада и с ошибкой на четверном тулупе Михаил все равно сохраняет шансы на медаль этапа, отрыв от промежуточного третьего места китайца Бояна Цзиня – порядка 4 баллов.

Открыть видео

Россиянин Андрей Лазукин, воспитанник Алексея Мишина, в короткой программе выступил очень достойно. Его набор – четверной тулуп, каскад из тройных флипа и тулупа и аксель в три с половиной оборота – был исполнен чисто. Правда, была ошибка на последнем вращении, из-за чего элемент прошел «по нулям». Еще Андрею пока недостает репутации на международной арене и опыта, чтобы получать конкурентоспособные компоненты. Но теоретически Лазукин может побороться за бронзу на финском этапе. Его баллы в короткой программе – 82,56. Розыгрыш медалей у мужчин на Гран-при Хельсинки состоится уже сегодня. 

Смотрите прямую трансляцию на канале «Матч! Арена», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, начиная с 15:00 (мск).

Фигурное катание. Гран-при Финляндии. Мужчины. Произвольная программа

Трансляции на сайте и канале «Матч! Арена»:

4 ноября

15:00 Мужчины. Произвольная программа

18:30 Показательные выступления

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+