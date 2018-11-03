Коляда против Ханю. Прямая трансляция Гран-при Хельсинки

Не пропустите короткую программу у мужчин.

2018-11-03T13:59:36+03:00 Не пропустите короткую программу у мужчин.

В футболе есть такое понятие, как «группа смерти». Так называют группу, в которую через жеребьевку отбирается сразу несколько сильных команд примерно одного уровня, и в плэй-офф некоторые из них неминуемо не пройдут (то есть выпадут из борьбы за награды).

На этапе Гран-при в Хельсинки подобная «группа смерти» набралась в мужском турнире. В очном противостоянии сойдутся двукратный олимпийский чемпион Юзуру Ханю из Японии, двукратный бронзовый призер чемпионата мира Боян Цзинь из Китая, бронзовый призер чемпионата мира и номер один сборной России Михаил Коляда и молодой южнокорейский фигурист Джун Хван Ча, ставший третьим на недавнем этапе Гран-при в Канаде.