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Коляда против Ханю. Прямая трансляция Гран-при Хельсинки

13:59
Коляда против Ханю. Прямая трансляция Гран-при Хельсинки
Михаил Коляда / Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев
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В футболе есть такое понятие, как «группа смерти». Так называют группу, в которую через жеребьевку отбирается сразу несколько сильных команд примерно одного уровня, и в плэй-офф некоторые из них неминуемо не пройдут (то есть выпадут из борьбы за награды).

На этапе Гран-при в Хельсинки подобная «группа смерти» набралась в мужском турнире. В очном противостоянии сойдутся двукратный олимпийский чемпион Юзуру Ханю из Японии, двукратный бронзовый призер чемпионата мира Боян Цзинь из Китая, бронзовый призер чемпионата мира и номер один сборной России Михаил Коляда и молодой южнокорейский фигурист Джун Хван Ча, ставший третьим на недавнем этапе Гран-при в Канаде.

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